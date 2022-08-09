https://ria.ru/20220809/tekhnika-1808003347.html

Не отличаются от раскрученных: какая китайская техника появилась в России

Не отличаются от раскрученных: какая китайская техника появилась в России - РИА Новости, 09.08.2022

Не отличаются от раскрученных: какая китайская техника появилась в России

Пока одни компании приостановили поставки электроники в России, другие, преимущественно китайские, их наращивают. Некоторые и вовсе бьют рекорды: Xiaomi может... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T08:00

2022-08-09T08:00

2022-08-09T08:08

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Кирилл Каримов. Пока одни компании приостановили поставки электроники в России, другие, преимущественно китайские, их наращивают. Некоторые и вовсе бьют рекорды: Xiaomi может занять половину рынков смартфонов уже в этом месяце. О старых брендах и новых именах из Китая — в материале РИА Новости.От стиралок — к ноутбукамКНР давно стала мировым центром производства компьютеров, но собственно китайские бренды не очень известны. Одно из исключений Lenovo — ноутбуки, компьютеры и моноблоки этой марки достаточно популярны у российских потребителей.Lenovo, в отличие от других, не объявляла о приостановке торговли в России — ее продукция представлена как в рознице, так и в фирменном интернет-магазине. Не изменились и сроки доставки: игровой ноутбук Legion 5 в Москве предлагают привезти всего за день.Весной в торговых сетях и на маркетплейсах появились компьютеры, мониторы и ноутбуки для геймеров под брендом Thunderobot. Это подразделение корпорации Haier, которую в России знают как производителя кондиционеров и телевизоров. Компания активно расширяет модельную линейку лэптопов — в магазинах есть как бюджетные офисные решения, так и флагманские ноутбуки с ценником далеко за 100 тысяч рублей.Вообще, с компьютерами проблем не предвидится — китайцы активно замещают тех, кто поставил операционную деятельность в России на паузу. Причем началось это не сейчас: Xiaomi, realme и Huawei уже не воспринимаются как экзотика в мире ноутбуков.Сели на телефонПо подсчетам "М.Видео-Эльдорадо" китайская доля на российском рынке смартфонов с 50% выросла в апреле до 60. А в июне — уже до 70. В пятерке самых востребованных брендов три (Xiaomi, realme и Tecno) — из КНР.Tecno — один из суббрендов Transsion Holdings, очень популярный в Южной Азии и Африке. Кроме того, в России активно продвигают устройства от "дочек" Itel и Infinix — смартфоны стоимостью до 20 тысяч рублей.Фактически Transsion Holdings занял весь бюджетный сегмент. А спрос там стабильно высокий — по данным ПАО "МегаФон", весной самыми популярными были устройства по цене от 15 до 25 тысяч рублей.Растут и продажи Xiaomi. По информации Mobile Research Group, в июле бренд занял 44% рынка. Эта китайская компания вместе с суббрендами Redmi и Poco воспользовалась моментом, наладив прямые поставки и заполнив склады ретейлеров. По итогам августа доля Xiaomi впервые может превысить 50%.Новости о проблемах с Huawei, приостановившей интернет-магазин Vmall в России, оказались несколько преувеличены. Второй официальный магазин Consumer.Huawei продолжает работать, и весь ассортимент доступен.Полный домИ по умной бытовой технике китайцы в лидерах. Впрочем, так было и раньше."Я всегда советовал: хотите недорогой и качественный умный дом — берите Xiaomi, — говорит владелец магазина SmartHome Павел Еремин. — Да, порой приходится посвятить больше времени настройке. Да, русификацию не каждый раз получаешь "из коробки". Но это дешево. В Xiaomi вряд ли отключат серверы умной техники в России. А вот некоторые производители периферии HomeKit для Apple уже ограничивают функции своих гаджетов".Выходят на рынок и новые игроки. Так, realme анонсировала телевизор со smartTV, представленный до этого в Индии. Такие модели вполне могут стать альтернативой южнокорейским и японским брендам, переставшим отгружать панели в российские магазины.“С минимальным количеством брака”Вся китайская электроника, официально попадающая на отечественный рынок, — с белой гарантией и обслуживается в авторизованных сервисных центрах. Никакие подводные камни, как, например, с Apple, не угрожают.Но что с качеством, особенно у новых для России брендов? Владелец сервиса по ремонту электроники Анатолий Головков считает, что китайская техника довольно надежная и ремонтопригодная."Дорогие гаджеты вообще ни в чем не уступают раскрученным брендам вроде Samsung. В бюджетных могут сэкономить, например, на охлаждении или поставить не лучшую камеру. Но в самих устройствах минимум брака. Сужу по собственному опыту — к нам чаще приходят с поломками по вине владельца", — отмечает он.Правда, порой непросто с комплектующими — это проблема."Нам приносили в ремонт ноутбук довольно известной в кругах любителей китайской техники фирмы Clevo. Пользователь случайно раздавил экран. Для ремонта нужны были матрица и петли крышки. Аналог экрана нашелся, но вот шарнирный механизм не смогли достать. Пришлось отказать клиенту", — приводит пример Головков.Если раньше электроники китайского происхождения в нашей жизни было много, то теперь станет еще больше — производители из КНР активно захватывают рынок. И торговать этой продукцией ретейлу проще — поставки прямые, а не по схеме параллельного импорта.

https://ria.ru/20211102/realme-1757195014.html

https://ria.ru/20220607/apple-1793800692.html

https://ria.ru/20210731/remont-1743326690.html

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Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, россия, китай, москва, huawei technologies, apple, мегафон