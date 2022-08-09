https://ria.ru/20220809/tayvan-1808359831.html

Китай направил к Тайваню 45 самолетов и десять кораблей

Китай направил к Тайваню 45 самолетов и десять кораблей - РИА Новости, 09.08.2022

Китай направил к Тайваню 45 самолетов и десять кораблей

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник направила к Тайваню 45 самолетов и 10 военных кораблей, следует из ежедневной сводки министерства обороны... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T16:37

2022-08-09T16:37

2022-08-09T16:37

в мире

тайвань

китай

народно-освободительная армия китая

визит пелоси на тайвань

сша

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ПЕКИН, 9 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник направила к Тайваню 45 самолетов и 10 военных кораблей, следует из ежедневной сводки министерства обороны острова."По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 9 августа, 45 самолетов и 10 военных кораблей КПК продолжили осуществлять военно-морские и воздушные операции в районе Тайваньского пролива", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что 16 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" в Тайваньском проливе, в том числе четыре истребителя J-11, четыре J-16 и восемь Су-30.Ранее Восточная зона боевого командования НОАК сообщила, что ВВС и ВМС армии Китая во вторник в ходе продолжающихся военных учений вокруг Тайваня провели маневры по отработке совместных возможностей блокирования и контроля в сложных электромагнитных условиях.Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены.Официальный Пекин не сообщает, когда все маневры вокруг острова завершатся, при этом китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков 8 августа сообщила, что военные учения НОАК у Тайваня станут рутиной и не прекратятся, пока остров и материковый Китай не воссоединятся.

https://ria.ru/20220808/tayvan-1808101786.html

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китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая, визит пелоси на тайвань, сша