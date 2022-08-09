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Китай направил к Тайваню 45 самолетов и десять кораблей - РИА Новости, 09.08.2022
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Китай направил к Тайваню 45 самолетов и десять кораблей
Китай направил к Тайваню 45 самолетов и десять кораблей - РИА Новости, 09.08.2022
Китай направил к Тайваню 45 самолетов и десять кораблей
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник направила к Тайваню 45 самолетов и 10 военных кораблей, следует из ежедневной сводки министерства обороны... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:37
2022-08-09T16:37
в мире
тайвань
китай
народно-освободительная армия китая
визит пелоси на тайвань
сша
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ПЕКИН, 9 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник направила к Тайваню 45 самолетов и 10 военных кораблей, следует из ежедневной сводки министерства обороны острова."По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 9 августа, 45 самолетов и 10 военных кораблей КПК продолжили осуществлять военно-морские и воздушные операции в районе Тайваньского пролива", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что 16 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" в Тайваньском проливе, в том числе четыре истребителя J-11, четыре J-16 и восемь Су-30.Ранее Восточная зона боевого командования НОАК сообщила, что ВВС и ВМС армии Китая во вторник в ходе продолжающихся военных учений вокруг Тайваня провели маневры по отработке совместных возможностей блокирования и контроля в сложных электромагнитных условиях.Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены.Официальный Пекин не сообщает, когда все маневры вокруг острова завершатся, при этом китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков 8 августа сообщила, что военные учения НОАК у Тайваня станут рутиной и не прекратятся, пока остров и материковый Китай не воссоединятся.
https://ria.ru/20220808/tayvan-1808101786.html
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в мире, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая, визит пелоси на тайвань, сша
16:37 09.08.2022
 
Китай направил к Тайваню 45 самолетов и десять кораблей

Минобороны Тайваня заявило, что Китай направил к острову 45 самолетов и десять кораблей

© AP Photo / Xinhua/ Jin DanhuaСамолеты Су-30 ВВС Китая
Самолеты Су-30 ВВС Китая - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
Самолеты Су-30 ВВС Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник направила к Тайваню 45 самолетов и 10 военных кораблей, следует из ежедневной сводки министерства обороны острова.
"По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 9 августа, 45 самолетов и 10 военных кораблей КПК продолжили осуществлять военно-морские и воздушные операции в районе Тайваньского пролива", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что 16 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" в Тайваньском проливе, в том числе четыре истребителя J-11, четыре J-16 и восемь Су-30.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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Байден не ждет от Пекина радикальных шагов по Тайваню
Ранее Восточная зона боевого командования НОАК сообщила, что ВВС и ВМС армии Китая во вторник в ходе продолжающихся военных учений вокруг Тайваня провели маневры по отработке совместных возможностей блокирования и контроля в сложных электромагнитных условиях.
Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены.
Официальный Пекин не сообщает, когда все маневры вокруг острова завершатся, при этом китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков 8 августа сообщила, что военные учения НОАК у Тайваня станут рутиной и не прекратятся, пока остров и материковый Китай не воссоединятся.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая перед пленарным заседанием Всекитайского собрания народных представителей в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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"У них козырь в рукаве". О чем Китай предупредил США
 
В миреТайваньКитайНародно-освободительная армия КитаяВизит Пелоси на ТайваньСША
 
 
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