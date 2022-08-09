https://ria.ru/20220809/suek-1808305346.html

Молодежная команда СУЭК стала призером "Горной школы"-2022

Молодежная команда СУЭК стала призером "Горной школы"-2022 - РИА Новости, 09.08.2022

Молодежная команда СУЭК стала призером "Горной школы"-2022

Команда "Обратный космос", представляющая компанию "СУЭК-Кузбасс", стала бронзовым призером X Всероссийского молодежного научно-практического форума "Горная... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:54

2022-08-09T13:54

2022-08-09T13:54

россия

сибирская угольная энергетическая компания

суэк-кузбасс

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Команда "Обратный космос", представляющая компанию "СУЭК-Кузбасс", стала бронзовым призером X Всероссийского молодежного научно-практического форума "Горная школа", проходившего с 1 по 5 августа в Кемеровской области, сообщает пресс-служба угольной компании."Горная школа" – отраслевой образовательный форум, направленный на оценку и развитие личностных и профессиональных компетенций лучших представителей молодежи горнодобывающей отрасли. В юбилейном форуме приняли участие 120 молодых работников, представляющих АО "СУЭК-Кузбасс", АО "Ургалуголь", АО "СУЭК-Красноярск", ООО "СУЭК-Хакасия", АО "Разрез Харанорский", АО "Разрез Тугнуйский", ООО "Приморскуголь" и другие горнодобывающие компании страны.Объединившись в команды, молодые специалисты принимали участие в насыщенной программе, включившей в себя образовательный курс по актуальным вопросам горнодобывающей промышленности, соревнование по решению кейса, интеллектуальные, творческие и спортивные мероприятия.В результате подсчёта набранных баллов, команда "Обратный космос" заняла третье место, уступив только командам "За горизонт" и "Калий+". При этом в копилке кузбассовцев победы в интеллектуальном конкурсе "Что? Где? Когда?" и КВН. Также команда завоевала "серебро" в эстафете ГТО, набрала максимальное количество баллов в деловых играх. Решением экспертной группы организаторов форума "Обратный космос" признана лучшей корпоративной командой СУЭК и стала наравне с победителем обладателем переходящего флага "Горной школы"."Мы рады тому, что у юбилейной "Горной школы" фактически оказалось два победителя. Хочу подчеркнуть, что в целом уровень участвовавших команд оказался высоким, и на каждом этапе шла напряжённая борьба. Конечно, эмоции зашкаливали, но по-другому на таком форуме и не может быть. Не было ни минуты свободного времени, мы выложились по полной. Ну, и, конечно, "Горная школа" помогает нам развиваться, получать новые знания, приобретать новых друзей, обмениваться опытом", - говорит инспектор службы ПКиОТ ООО "Сиб-Дамель" Виктория Моисеева.Вторая команда, представлявшая компанию "СУЭК-Кузбасс", также стала призером одного из конкурсов. Ее презентационный видеоролик, посвящённый главной теме форума "Безопасность на производстве и в жизни. Охрана труда и промышленная безопасность", стал бронзовым призером.Организаторами форума выступают: АО "СУЭК", фонд "Надежная смена", НП "Молодежный форум лидеров горного дела", ООО "АстраЛогика" при поддержке правительства Кемеровской области и Минэнерго РФ.СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля.

https://ria.ru/20220707/premiya-1801028987.html

https://ria.ru/20220630/suek-1799205235.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сибирская угольная энергетическая компания, суэк-кузбасс