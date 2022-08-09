https://ria.ru/20220809/sud-1808238939.html

В Брянской области будут судить женщину, не лечившую детей с ожогами

В Брянской области будут судить женщину, не лечившую детей с ожогами - РИА Новости, 09.08.2022

В Брянской области будут судить женщину, не лечившую детей с ожогами

Жительница Брянской области пойдет под суд за то, что не отправила в больницу двух сыновей, получивших серьезные ожоги, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:07

2022-08-09T11:07

2022-08-09T11:07

происшествия

брянская область

почеп

следственный комитет россии (ск рф)

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БРЯНСК, 9 авг - РИА Новости. Жительница Брянской области пойдет под суд за то, что не отправила в больницу двух сыновей, получивших серьезные ожоги, сообщило СУСК РФ по региону."Жительница города Почеп Брянской области предстанет перед судом по обвинению в неисполнении обязанностей по воспитанию своих малолетних детей и оставлении их в опасности", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в СУСК, двое мальчиков семи и десяти лет попытались разжечь костер во дворе дома с помощью бутылки с бензином, в результате получили опасные для жизни ожоги II и III степени. Установлено, что их мать, состоящая на учете в органах профилактики из-за ненадлежащего воспитания, скрыла этот факт и не обратилась за медицинской помощью.Ожоги у детей выявили сотрудники полиции и администрации района 20 мая 2022 года при посещении неблагополучной семьи.В настоящее время дети продолжают стационарное лечение в больнице.

https://ria.ru/20220806/deti-1807755210.html

брянская область

почеп

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, брянская область, почеп, следственный комитет россии (ск рф)