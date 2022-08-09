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В Брянской области будут судить женщину, не лечившую детей с ожогами - РИА Новости, 09.08.2022
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В Брянской области будут судить женщину, не лечившую детей с ожогами
В Брянской области будут судить женщину, не лечившую детей с ожогами - РИА Новости, 09.08.2022
В Брянской области будут судить женщину, не лечившую детей с ожогами
Жительница Брянской области пойдет под суд за то, что не отправила в больницу двух сыновей, получивших серьезные ожоги, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:07
2022-08-09T11:07
происшествия
брянская область
почеп
следственный комитет россии (ск рф)
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БРЯНСК, 9 авг - РИА Новости. Жительница Брянской области пойдет под суд за то, что не отправила в больницу двух сыновей, получивших серьезные ожоги, сообщило СУСК РФ по региону."Жительница города Почеп Брянской области предстанет перед судом по обвинению в неисполнении обязанностей по воспитанию своих малолетних детей и оставлении их в опасности", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в СУСК, двое мальчиков семи и десяти лет попытались разжечь костер во дворе дома с помощью бутылки с бензином, в результате получили опасные для жизни ожоги II и III степени. Установлено, что их мать, состоящая на учете в органах профилактики из-за ненадлежащего воспитания, скрыла этот факт и не обратилась за медицинской помощью.Ожоги у детей выявили сотрудники полиции и администрации района 20 мая 2022 года при посещении неблагополучной семьи.В настоящее время дети продолжают стационарное лечение в больнице.
https://ria.ru/20220806/deti-1807755210.html
брянская область
почеп
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происшествия, брянская область, почеп, следственный комитет россии (ск рф)
11:07 09.08.2022
 
В Брянской области будут судить женщину, не лечившую детей с ожогами

В Брянской области будут судить женщину, не отправившую детей с ожогами в больницу

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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БРЯНСК, 9 авг - РИА Новости. Жительница Брянской области пойдет под суд за то, что не отправила в больницу двух сыновей, получивших серьезные ожоги, сообщило СУСК РФ по региону.
"Жительница города Почеп Брянской области предстанет перед судом по обвинению в неисполнении обязанностей по воспитанию своих малолетних детей и оставлении их в опасности", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в СУСК, двое мальчиков семи и десяти лет попытались разжечь костер во дворе дома с помощью бутылки с бензином, в результате получили опасные для жизни ожоги II и III степени. Установлено, что их мать, состоящая на учете в органах профилактики из-за ненадлежащего воспитания, скрыла этот факт и не обратилась за медицинской помощью.
Ожоги у детей выявили сотрудники полиции и администрации района 20 мая 2022 года при посещении неблагополучной семьи.
В настоящее время дети продолжают стационарное лечение в больнице.
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