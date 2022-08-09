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Житель Чебоксар устроил стрельбу по прохожим

Житель Чебоксар устроил стрельбу по прохожим - РИА Новости, 09.08.2022

Житель Чебоксар устроил стрельбу по прохожим

Жительница Чебоксар получила незначительное ранение в результате устроенной пьяным безработным стрельбы из окна, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:24

2022-08-09T14:24

2022-08-09T14:24

происшествия

чебоксары

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Жительница Чебоксар получила незначительное ранение в результате устроенной пьяным безработным стрельбы из окна, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.Вечером 8 августа в отдел полиции №1 в Чебоксарах поступило сообщение от жительницы дома по улице Дементьева, в которую попал стрелявший из окна мужчина."Пуля оцарапала 38-летней женщине щеку и задела плечо. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью", - говорится в сообщении.Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили квартиру, из окон которой производились выстрелы, опросили предполагаемого стрелка, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, и изъяли у него пневматический пистолет."Двадцатилетний безработный, который арендует квартиру, пояснил, что решил пострелять из окна по птицам и не заметил проходившую внизу женщину. По данному факту проводится проверка, назначены необходимые экспертизы. Ранее молодой человек не попадал в поле зрения правоохранительных органов", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220705/arest-1800452843.html

чебоксары

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происшествия, чебоксары