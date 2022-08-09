07:09 09.08.2022 (обновлено: 07:13 09.08.2022)
В Госдуме предложили создать объединение государств по образу СССР
Депутат Госдум Шеремет предложил создать объединение суверенных государств по образу СССР
Здание Государственной Думы. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил создать добровольное объединение суверенных государств по образу СССР — объединение, способное противостоять западной экспансии. Об этом политик рассказал РИА Новости.
"Существование СССР сдерживало НАТО в его стремлении поработить и колонизировать весь мир. Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР", — отметил Шеремет.
По его словам, создание подобного союза независимых государств позволило бы странам не только сохранить, но и укрепить свои суверенитеты, которые сейчас подвергаются нападкам и размыванию со стороны США.
"После распада СССР американцы начали вмешиваться в дела независимых государств на постсоветском пространстве, организовывая цветные революции и госперевороты. Создавая из суверенных государств своих сателлитов и проводя их постепенную оккупацию, подбираясь к границам России. Одним из примеров тому нынешняя Украина", — подчеркнул депутат.
Парламентарий добавил, что с учетом актуальности повестки новый блок по своим границам может превзойти границы Советского Союза.
"Это будет равноправный союз, где каждая из стран уважает суверенитет и культуру друг друга, а не те колонии, которые привыкли создавать США под личиной помощи и торжества демократии", — подчеркнул Шеремет.
И у России есть все возможности и потенциал, чтобы обеспечить новому союзу нерушимость границ и безопасность, заключил собеседник агентства.
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