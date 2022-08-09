https://ria.ru/20220809/sssr-1808203678.html

В Госдуме предложили создать объединение государств по образу СССР

В Госдуме предложили создать объединение государств по образу СССР - РИА Новости, 09.08.2022

В Госдуме предложили создать объединение государств по образу СССР

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил создать добровольное объединение суверенных государств по образу СССР — объединение, способное... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T07:09

2022-08-09T07:09

2022-08-09T07:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил создать добровольное объединение суверенных государств по образу СССР — объединение, способное противостоять западной экспансии. Об этом политик рассказал РИА Новости.По его словам, создание подобного союза независимых государств позволило бы странам не только сохранить, но и укрепить свои суверенитеты, которые сейчас подвергаются нападкам и размыванию со стороны США."После распада СССР американцы начали вмешиваться в дела независимых государств на постсоветском пространстве, организовывая цветные революции и госперевороты. Создавая из суверенных государств своих сателлитов и проводя их постепенную оккупацию, подбираясь к границам России. Одним из примеров тому нынешняя Украина", — подчеркнул депутат.Парламентарий добавил, что с учетом актуальности повестки новый блок по своим границам может превзойти границы Советского Союза.И у России есть все возможности и потенциал, чтобы обеспечить новому союзу нерушимость границ и безопасность, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220321/panteleev-1779268907.html

https://ria.ru/20220322/rossiya-1779337226.html

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