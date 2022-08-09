12:33 09.08.2022 (обновлено: 15:06 09.08.2022)
Китайский консул предсказала судьбу США в случае конфликта с Россией и КНР
Китайский дипломат Чжан Мэйфан заявила, что США проиграют в конфликте с Россией и Китаем
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предупредила США о последствиях конфронтации с Россией и Китаем. Об этом она написала в Twitter.
Так китайский дипломат прокомментировала статью обозревателя The Washington Post Джоша Рогина, который утверждает, что Вашингтон способен противостоять Москве и Пекину одновременно.
"Конечно, все может быть. Но противостоять — это одно, а побеждать — другое. Ведь когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, то проигрывают все. И я реально имею в виду всех! Даже те, кто считает себя сильнее. Значительный проигрыш! Каждый раз! Гарантировано на все времена!" — уверена Чжан Мэйфан.
Китайские дипломаты часто комментируют в Twitter действия США. Так, они называли Соединенные Штаты самой воинственной страной в мировой истории и наибольшей угрозой для мира и развития на планете, напоминали о многочисленных жертвах и страданиях, которые принесли американские военные во время операций во Вьетнаме, Косово, Афганистане и Ираке, и указывали на ответственность Вашингтона за ситуацию на Украине.
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