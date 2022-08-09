https://ria.ru/20220809/ssha-1808271318.html

Китайский консул предсказала судьбу США в случае конфликта с Россией и КНР

Китайский консул предсказала судьбу США в случае конфликта с Россией и КНР - РИА Новости, 09.08.2022

Китайский консул предсказала судьбу США в случае конфликта с Россией и КНР

Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предупредила США о последствиях конфронтации с Россией и Китаем. Об этом она написала в Twitter. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:33

2022-08-09T12:33

2022-08-09T15:06

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предупредила США о последствиях конфронтации с Россией и Китаем. Об этом она написала в Twitter.Так китайский дипломат прокомментировала статью обозревателя The Washington Post Джоша Рогина, который утверждает, что Вашингтон способен противостоять Москве и Пекину одновременно.Китайские дипломаты часто комментируют в Twitter действия США. Так, они называли Соединенные Штаты самой воинственной страной в мировой истории и наибольшей угрозой для мира и развития на планете, напоминали о многочисленных жертвах и страданиях, которые принесли американские военные во время операций во Вьетнаме, Косово, Афганистане и Ираке, и указывали на ответственность Вашингтона за ситуацию на Украине.

https://ria.ru/20220804/ssha-1807095733.html

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Мадина Моргоева

в мире, сша, вашингтон (штат), москва, китай, россия