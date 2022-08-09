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Китайский консул предсказала судьбу США в случае конфликта с Россией и КНР - РИА Новости, 09.08.2022
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Китайский консул предсказала судьбу США в случае конфликта с Россией и КНР
Китайский консул предсказала судьбу США в случае конфликта с Россией и КНР - РИА Новости, 09.08.2022
Китайский консул предсказала судьбу США в случае конфликта с Россией и КНР
Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предупредила США о последствиях конфронтации с Россией и Китаем. Об этом она написала в Twitter. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:33
2022-08-09T15:06
в мире
сша
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китай
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предупредила США о последствиях конфронтации с Россией и Китаем. Об этом она написала в Twitter.Так китайский дипломат прокомментировала статью обозревателя The Washington Post Джоша Рогина, который утверждает, что Вашингтон способен противостоять Москве и Пекину одновременно.Китайские дипломаты часто комментируют в Twitter действия США. Так, они называли Соединенные Штаты самой воинственной страной в мировой истории и наибольшей угрозой для мира и развития на планете, напоминали о многочисленных жертвах и страданиях, которые принесли американские военные во время операций во Вьетнаме, Косово, Афганистане и Ираке, и указывали на ответственность Вашингтона за ситуацию на Украине.
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в мире, сша, вашингтон (штат), москва, китай, россия
12:33 09.08.2022 (обновлено: 15:06 09.08.2022)
 
Китайский консул предсказала судьбу США в случае конфликта с Россией и КНР

Китайский дипломат Чжан Мэйфан заявила, что США проиграют в конфликте с Россией и Китаем

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предупредила США о последствиях конфронтации с Россией и Китаем. Об этом она написала в Twitter.
Так китайский дипломат прокомментировала статью обозревателя The Washington Post Джоша Рогина, который утверждает, что Вашингтон способен противостоять Москве и Пекину одновременно.

"Конечно, все может быть. Но противостоять — это одно, а побеждать — другое. Ведь когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, то проигрывают все. И я реально имею в виду всех! Даже те, кто считает себя сильнее. Значительный проигрыш! Каждый раз! Гарантировано на все времена!" — уверена Чжан Мэйфан.

Китайские дипломаты часто комментируют в Twitter действия США. Так, они называли Соединенные Штаты самой воинственной страной в мировой истории и наибольшей угрозой для мира и развития на планете, напоминали о многочисленных жертвах и страданиях, которые принесли американские военные во время операций во Вьетнаме, Косово, Афганистане и Ираке, и указывали на ответственность Вашингтона за ситуацию на Украине.
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