05:52 09.08.2022 (обновлено: 09:33 09.08.2022)
Губернатор Флориды назвал США банановой республикой
Губернатор Флориды назвал США банановой республикой из-за обыска в имении Трампа
© AP Photo / Terry RennaСотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
© AP Photo / Terry Renna
Сотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыск в имении бывшего президента Дональда Трампа.
"Обыск Мар-а-Лаго — это очередная эскалация при использовании федеральных ведомств в качестве оружия против политических оппонентов режима, в то время как с людьми, подобными Хантеру Байдену, церемонятся <...> Банановая республика", — написал он.
Минувшей ночью Трамп заявил, что агенты ФБР обыскали его имение Мар-а-Лаго и даже взломали сейф. По мнению экс-президента, это было нападение "радикальных левых демократов", которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что федералов, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп забрал с собой из Белого дома. По словам сына Трампа Эрика, обыск провели по поручению Национального управления архивов, которое в феврале изъяло в поместье экс-президента несколько ящиков с бумагами, в том числе секретными.
Хантер Байден фигурирует в нескольких скандалах. Так, материалы, найденные на якобы принадлежавшем ему ноутбуке, могут свидетельствовать, что он причастен к наркоторговле и проституции. Еще один скандал связан с тем, что во время работы в украинской газовой компании Burisma Байден-младший использовал отца в лоббистских целях. Кроме того, фонд сына президента участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.