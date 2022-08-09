https://ria.ru/20220809/ssha-1808201816.html

Губернатор Флориды назвал США банановой республикой

Губернатор Флориды назвал США банановой республикой - РИА Новости, 09.08.2022

Губернатор Флориды назвал США банановой республикой

Губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыск в имении бывшего президента Дональда Трампа. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T05:52

2022-08-09T05:52

2022-08-09T09:33

в мире

сша

дональд трамп

федеральное бюро расследований сша

рон десантис

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыск в имении бывшего президента Дональда Трампа.Минувшей ночью Трамп заявил, что агенты ФБР обыскали его имение Мар-а-Лаго и даже взломали сейф. По мнению экс-президента, это было нападение "радикальных левых демократов", которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что федералов, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп забрал с собой из Белого дома. По словам сына Трампа Эрика, обыск провели по поручению Национального управления архивов, которое в феврале изъяло в поместье экс-президента несколько ящиков с бумагами, в том числе секретными.Хантер Байден фигурирует в нескольких скандалах. Так, материалы, найденные на якобы принадлежавшем ему ноутбуке, могут свидетельствовать, что он причастен к наркоторговле и проституции. Еще один скандал связан с тем, что во время работы в украинской газовой компании Burisma Байден-младший использовал отца в лоббистских целях. Кроме того, фонд сына президента участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.

https://ria.ru/20220808/tramp-1808081841.html

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в мире, сша, дональд трамп, федеральное бюро расследований сша, рон десантис