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Губернатор Флориды назвал США банановой республикой - РИА Новости, 09.08.2022
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Губернатор Флориды назвал США банановой республикой
Губернатор Флориды назвал США банановой республикой - РИА Новости, 09.08.2022
Губернатор Флориды назвал США банановой республикой
Губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыск в имении бывшего президента Дональда Трампа. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T05:52
2022-08-09T09:33
в мире
сша
дональд трамп
федеральное бюро расследований сша
рон десантис
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыск в имении бывшего президента Дональда Трампа.Минувшей ночью Трамп заявил, что агенты ФБР обыскали его имение Мар-а-Лаго и даже взломали сейф. По мнению экс-президента, это было нападение "радикальных левых демократов", которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что федералов, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп забрал с собой из Белого дома. По словам сына Трампа Эрика, обыск провели по поручению Национального управления архивов, которое в феврале изъяло в поместье экс-президента несколько ящиков с бумагами, в том числе секретными.Хантер Байден фигурирует в нескольких скандалах. Так, материалы, найденные на якобы принадлежавшем ему ноутбуке, могут свидетельствовать, что он причастен к наркоторговле и проституции. Еще один скандал связан с тем, что во время работы в украинской газовой компании Burisma Байден-младший использовал отца в лоббистских целях. Кроме того, фонд сына президента участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.
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в мире, сша, дональд трамп, федеральное бюро расследований сша, рон десантис
05:52 09.08.2022 (обновлено: 09:33 09.08.2022)
 
Губернатор Флориды назвал США банановой республикой

Губернатор Флориды назвал США банановой республикой из-за обыска в имении Трампа

© AP Photo / Terry RennaСотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
Сотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Terry Renna
Сотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыск в имении бывшего президента Дональда Трампа.

"Обыск Мар-а-Лаго — это очередная эскалация при использовании федеральных ведомств в качестве оружия против политических оппонентов режима, в то время как с людьми, подобными Хантеру Байдену, церемонятся <...> Банановая республика", — написал он.

Минувшей ночью Трамп заявил, что агенты ФБР обыскали его имение Мар-а-Лаго и даже взломали сейф. По мнению экс-президента, это было нападение "радикальных левых демократов", которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что федералов, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп забрал с собой из Белого дома. По словам сына Трампа Эрика, обыск провели по поручению Национального управления архивов, которое в феврале изъяло в поместье экс-президента несколько ящиков с бумагами, в том числе секретными.
Хантер Байден фигурирует в нескольких скандалах. Так, материалы, найденные на якобы принадлежавшем ему ноутбуке, могут свидетельствовать, что он причастен к наркоторговле и проституции. Еще один скандал связан с тем, что во время работы в украинской газовой компании Burisma Байден-младший использовал отца в лоббистских целях. Кроме того, фонд сына президента участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 15:46
В Белом доме при Трампе находили уничтоженные документы, заявила журналист
 
В миреСШАДональд ТрампФедеральное бюро расследований СШАРон Десантис
 
 
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