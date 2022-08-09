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Вступают новые правила по снижению спроса на газ в ЕС на 15 процентов
Вступают новые правила по снижению спроса на газ в ЕС на 15 процентов - РИА Новости, 09.08.2022
Вступают новые правила по снижению спроса на газ в ЕС на 15 процентов
С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила по сокращению на 15 процентов спроса на газ в Евросоюзе в ближайшие месяцы, говорится в документе,... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T01:19
2022-08-09T01:19
2022-08-09T01:23
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евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 9 авг — РИА Новости. С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила по сокращению на 15 процентов спроса на газ в Евросоюзе в ближайшие месяцы, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Речь идет о плане по добровольной экономии голубого топлива, однако снижение его потребления может стать обязательным для государств союза.Восьмого августа в Официальном журнале было опубликовано регулирование "о согласованных мерах по снижению спроса на газ", которое 5 августа было одобрено Советом ЕС.Оно будет действовать в течение одного года с момента его вступления в силу. Еврокомиссии потребуется к маю следующего года провести его оценку. У ЕК будет возможность предложить пролонгировать срок действий регламента.За введение новых правил проголосовало 25 из 27 государств Евросоюза — против высказались Польша и Венгрия. Однако для принятия документа требовалась поддержка квалифицированного большинства стран ЕС. Новое регулирование "имеет прямое применение во всех государствах-членах" Евросоюза, отмечается в документе из Официального журнала."Настоящее регулирование устанавливает правила для разрешения ситуаций серьезных затруднений с поставками газа с целью обеспечения безопасности газоснабжений Евросоюза в духе солидарности", — говорится в нем."Государства-члены должны приложить все усилия для сокращения своего потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года не менее чем на 15 процентов по сравнению со своим средним потреблением газа в период с 1 августа по 31 марта в течение пяти лет подряд, предшествующих дате вступления в силу настоящего регулирования", — уточняется в документе.Под потреблением подразумевается общий объем поставок природного газа для деятельности на территории государства ЕС, включая конечное потребление домохозяйствами, промышленностью и производителями электроэнергии, но исключая среди прочего газ, используемый для заполнения хранилищ.Страны смогут сами выбирать меры снижения спроса на газ.Совет ЕС может объявить "предупреждения союза", после которого все государства региона должны будут сократить потребление газа на эти 15 процентов.Регламент также предусматривает несколько исключений и послаблений из цели по обязательной экономии "голубого топлива".
https://ria.ru/20220808/ekonomika-1808151014.html
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в мире, экономика, евросоюз, польша, венгрия, еврокомиссия
01:19 09.08.2022 (обновлено: 01:23 09.08.2022)
Вступают новые правила по снижению спроса на газ в ЕС на 15 процентов
Новые правила по снижению спроса на газ в ЕС на 15 процентов вступают в силу 9 августа
БРЮССЕЛЬ, 9 авг — РИА Новости. С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила по сокращению на 15 процентов спроса на газ в Евросоюзе в ближайшие месяцы, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
Речь идет о плане по добровольной экономии голубого топлива, однако снижение его потребления может стать обязательным для государств союза.
Восьмого августа в Официальном журнале было опубликовано регулирование "о согласованных мерах по снижению спроса на газ", которое 5 августа было одобрено Советом ЕС
.
"Настоящее регулирование вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского союза", — говорится в документе.
Оно будет действовать в течение одного года с момента его вступления в силу. Еврокомиссии
потребуется к маю следующего года провести его оценку. У ЕК будет возможность предложить пролонгировать срок действий регламента.
За введение новых правил проголосовало 25 из 27 государств Евросоюза — против высказались Польша
и Венгрия
. Однако для принятия документа требовалась поддержка квалифицированного большинства стран ЕС. Новое регулирование "имеет прямое применение во всех государствах-членах" Евросоюза, отмечается в документе из Официального журнала.
"Настоящее регулирование устанавливает правила для разрешения ситуаций серьезных затруднений с поставками газа с целью обеспечения безопасности газоснабжений Евросоюза в духе солидарности", — говорится в нем.
"Государства-члены должны приложить все усилия для сокращения своего потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года не менее чем на 15 процентов по сравнению со своим средним потреблением газа в период с 1 августа по 31 марта в течение пяти лет подряд, предшествующих дате вступления в силу настоящего регулирования", — уточняется в документе.
Под потреблением подразумевается общий объем поставок природного газа для деятельности на территории государства ЕС, включая конечное потребление домохозяйствами, промышленностью и производителями электроэнергии, но исключая среди прочего газ, используемый для заполнения хранилищ.
Страны смогут сами выбирать меры снижения спроса на газ.
Совет ЕС может объявить "предупреждения союза", после которого все государства региона должны будут сократить потребление газа на эти 15 процентов.
"Любое сокращение спроса, достигнутое государствами-членами в течение периода до объявления предупреждения союза, должно учитываться в целях обязательного сокращения спроса", — говорится в документе.
Регламент также предусматривает несколько исключений и послаблений из цели по обязательной экономии "голубого топлива".