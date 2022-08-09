https://ria.ru/20220809/spros-1808194545.html

Вступают новые правила по снижению спроса на газ в ЕС на 15 процентов

Вступают новые правила по снижению спроса на газ в ЕС на 15 процентов - РИА Новости, 09.08.2022

Вступают новые правила по снижению спроса на газ в ЕС на 15 процентов

С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила по сокращению на 15 процентов спроса на газ в Евросоюзе в ближайшие месяцы, говорится в документе,... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T01:19

2022-08-09T01:19

2022-08-09T01:23

в мире

экономика

евросоюз

польша

венгрия

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798943066_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_c4c3e092538401d81c6e5e4aa83500e2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 авг — РИА Новости. С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила по сокращению на 15 процентов спроса на газ в Евросоюзе в ближайшие месяцы, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Речь идет о плане по добровольной экономии голубого топлива, однако снижение его потребления может стать обязательным для государств союза.Восьмого августа в Официальном журнале было опубликовано регулирование "о согласованных мерах по снижению спроса на газ", которое 5 августа было одобрено Советом ЕС.Оно будет действовать в течение одного года с момента его вступления в силу. Еврокомиссии потребуется к маю следующего года провести его оценку. У ЕК будет возможность предложить пролонгировать срок действий регламента.За введение новых правил проголосовало 25 из 27 государств Евросоюза — против высказались Польша и Венгрия. Однако для принятия документа требовалась поддержка квалифицированного большинства стран ЕС. Новое регулирование "имеет прямое применение во всех государствах-членах" Евросоюза, отмечается в документе из Официального журнала."Настоящее регулирование устанавливает правила для разрешения ситуаций серьезных затруднений с поставками газа с целью обеспечения безопасности газоснабжений Евросоюза в духе солидарности", — говорится в нем."Государства-члены должны приложить все усилия для сокращения своего потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года не менее чем на 15 процентов по сравнению со своим средним потреблением газа в период с 1 августа по 31 марта в течение пяти лет подряд, предшествующих дате вступления в силу настоящего регулирования", — уточняется в документе.Под потреблением подразумевается общий объем поставок природного газа для деятельности на территории государства ЕС, включая конечное потребление домохозяйствами, промышленностью и производителями электроэнергии, но исключая среди прочего газ, используемый для заполнения хранилищ.Страны смогут сами выбирать меры снижения спроса на газ.Совет ЕС может объявить "предупреждения союза", после которого все государства региона должны будут сократить потребление газа на эти 15 процентов.Регламент также предусматривает несколько исключений и послаблений из цели по обязательной экономии "голубого топлива".

https://ria.ru/20220808/ekonomika-1808151014.html

https://ria.ru/20220808/gaz-1808040091.html

https://ria.ru/20220808/gaz-1807926565.html

польша

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, экономика, евросоюз, польша, венгрия, еврокомиссия