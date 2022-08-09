СМИ: крупные энергетические компании несут убытки из-за нехватки СПГ в мире
Reuters: крупные энергетические трейдеры несут убытки из-за нехватки СПГ в мире
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Крупные энергетические трейдеры, в том числе такие компании как BP, Shell и TotalEnergies, теряют сотни миллионов долларов, пытаясь восполнить возникшую по ряду причин нехватку сжиженного природного газа (СПГ) в мире, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники и собранные данные.
"Незапланированные сбои на СПГ-заводах в США, Нигерии и Австралии застали врасплох трейдеров, в том числе BP и Shell, вынудив их искать альтернативные поставки по завышенным ценам", - сообщает агентство.
Кроме того, как отмечает Рейтер, более низкая доступность СПГ в совокупности со стремлением Европы нарастить импорт этого сырья привела к росту базовых цен на него. По оценке агентства, "средняя партия сырья на спотовом рынке может стоить около 100 миллионов долларов".
Так, например, Shell сократила производство СПГ во втором квартале в годовом выражении на 4%, в основном из-за решения компании о выходе из "Сахалина-2". Из-за этого решения, согласно подсчетам агентства, Shell потеряла около 200 миллионов долларов.
По данным источников агентства, британская энергетическая BP потерпела убыток в 500 миллионов долларов в попытках заменить поставки СПГ после июньского пожара на Freeport LNG в Техасе. Завод в США поставляет BP около 4 миллионов тонн СПГ в год. Французская TotalEnergies в свою очередь сообщила, что заменит запланированные в третьем квартале поставки от Freeport LNG сжиженным природным газом со спотового рынка.
В последние месяцы нехватку СПГ, говорится в сообщении, также испытывает огромный терминал на Бонни-Айленд в Нигерии, в основном из-за нехватки природного газа и высокого уровня краж на трубопроводах.