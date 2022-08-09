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СМИ: крупные энергетические компании несут убытки из-за нехватки СПГ в мире - РИА Новости, 09.08.2022
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СМИ: крупные энергетические компании несут убытки из-за нехватки СПГ в мире
СМИ: крупные энергетические компании несут убытки из-за нехватки СПГ в мире - РИА Новости, 09.08.2022
СМИ: крупные энергетические компании несут убытки из-за нехватки СПГ в мире
Крупные энергетические трейдеры, в том числе такие компании как BP, Shell и TotalEnergies, теряют сотни миллионов долларов, пытаясь восполнить возникшую по ряду РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T23:28
2022-08-09T23:28
экономика
цены на нефть
сша
нигерия
европа
shell
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Крупные энергетические трейдеры, в том числе такие компании как BP, Shell и TotalEnergies, теряют сотни миллионов долларов, пытаясь восполнить возникшую по ряду причин нехватку сжиженного природного газа (СПГ) в мире, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники и собранные данные.Кроме того, как отмечает Рейтер, более низкая доступность СПГ в совокупности со стремлением Европы нарастить импорт этого сырья привела к росту базовых цен на него. По оценке агентства, "средняя партия сырья на спотовом рынке может стоить около 100 миллионов долларов".Так, например, Shell сократила производство СПГ во втором квартале в годовом выражении на 4%, в основном из-за решения компании о выходе из "Сахалина-2". Из-за этого решения, согласно подсчетам агентства, Shell потеряла около 200 миллионов долларов.По данным источников агентства, британская энергетическая BP потерпела убыток в 500 миллионов долларов в попытках заменить поставки СПГ после июньского пожара на Freeport LNG в Техасе. Завод в США поставляет BP около 4 миллионов тонн СПГ в год. Французская TotalEnergies в свою очередь сообщила, что заменит запланированные в третьем квартале поставки от Freeport LNG сжиженным природным газом со спотового рынка.В последние месяцы нехватку СПГ, говорится в сообщении, также испытывает огромный терминал на Бонни-Айленд в Нигерии, в основном из-за нехватки природного газа и высокого уровня краж на трубопроводах.
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нигерия
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экономика, цены на нефть, сша, нигерия, европа, shell
23:28 09.08.2022
 
СМИ: крупные энергетические компании несут убытки из-за нехватки СПГ в мире

Reuters: крупные энергетические трейдеры несут убытки из-за нехватки СПГ в мире

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Крупные энергетические трейдеры, в том числе такие компании как BP, Shell и TotalEnergies, теряют сотни миллионов долларов, пытаясь восполнить возникшую по ряду причин нехватку сжиженного природного газа (СПГ) в мире, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники и собранные данные.
"Незапланированные сбои на СПГ-заводах в США, Нигерии и Австралии застали врасплох трейдеров, в том числе BP и Shell, вынудив их искать альтернативные поставки по завышенным ценам", - сообщает агентство.
Кроме того, как отмечает Рейтер, более низкая доступность СПГ в совокупности со стремлением Европы нарастить импорт этого сырья привела к росту базовых цен на него. По оценке агентства, "средняя партия сырья на спотовом рынке может стоить около 100 миллионов долларов".
Так, например, Shell сократила производство СПГ во втором квартале в годовом выражении на 4%, в основном из-за решения компании о выходе из "Сахалина-2". Из-за этого решения, согласно подсчетам агентства, Shell потеряла около 200 миллионов долларов.
По данным источников агентства, британская энергетическая BP потерпела убыток в 500 миллионов долларов в попытках заменить поставки СПГ после июньского пожара на Freeport LNG в Техасе. Завод в США поставляет BP около 4 миллионов тонн СПГ в год. Французская TotalEnergies в свою очередь сообщила, что заменит запланированные в третьем квартале поставки от Freeport LNG сжиженным природным газом со спотового рынка.
В последние месяцы нехватку СПГ, говорится в сообщении, также испытывает огромный терминал на Бонни-Айленд в Нигерии, в основном из-за нехватки природного газа и высокого уровня краж на трубопроводах.
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьСШАНигерияЕвропаShell
 
 
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