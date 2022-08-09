https://ria.ru/20220809/spg-1808466495.html

СМИ: крупные энергетические компании несут убытки из-за нехватки СПГ в мире

СМИ: крупные энергетические компании несут убытки из-за нехватки СПГ в мире - РИА Новости, 09.08.2022

СМИ: крупные энергетические компании несут убытки из-за нехватки СПГ в мире

Крупные энергетические трейдеры, в том числе такие компании как BP, Shell и TotalEnergies, теряют сотни миллионов долларов, пытаясь восполнить возникшую по ряду РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T23:28

2022-08-09T23:28

2022-08-09T23:28

экономика

цены на нефть

сша

нигерия

европа

shell

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Крупные энергетические трейдеры, в том числе такие компании как BP, Shell и TotalEnergies, теряют сотни миллионов долларов, пытаясь восполнить возникшую по ряду причин нехватку сжиженного природного газа (СПГ) в мире, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники и собранные данные.Кроме того, как отмечает Рейтер, более низкая доступность СПГ в совокупности со стремлением Европы нарастить импорт этого сырья привела к росту базовых цен на него. По оценке агентства, "средняя партия сырья на спотовом рынке может стоить около 100 миллионов долларов".Так, например, Shell сократила производство СПГ во втором квартале в годовом выражении на 4%, в основном из-за решения компании о выходе из "Сахалина-2". Из-за этого решения, согласно подсчетам агентства, Shell потеряла около 200 миллионов долларов.По данным источников агентства, британская энергетическая BP потерпела убыток в 500 миллионов долларов в попытках заменить поставки СПГ после июньского пожара на Freeport LNG в Техасе. Завод в США поставляет BP около 4 миллионов тонн СПГ в год. Французская TotalEnergies в свою очередь сообщила, что заменит запланированные в третьем квартале поставки от Freeport LNG сжиженным природным газом со спотового рынка.В последние месяцы нехватку СПГ, говорится в сообщении, также испытывает огромный терминал на Бонни-Айленд в Нигерии, в основном из-за нехватки природного газа и высокого уровня краж на трубопроводах.

https://ria.ru/20220809/bolgariya-1808457214.html

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европа

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, сша, нигерия, европа, shell