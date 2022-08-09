https://ria.ru/20220809/spasenie-1808305209.html

В Иркутске спасли пятилетнюю девочку, сутки просидевшую в квартире без еды

В Иркутске спасли пятилетнюю девочку, сутки просидевшую в квартире без еды - РИА Новости, 09.08.2022

В Иркутске спасли пятилетнюю девочку, сутки просидевшую в квартире без еды

В Иркутске полицейские и сотрудники МЧС эвакуировали с балкона многоэтажного дома 5-летнюю девочку, запертую на сутки в квартире без еды, СК начал... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:54

2022-08-09T13:54

2022-08-09T13:54

происшествия

россия

иркутская область

жилье

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ИРКУТСК, 9 авг – РИА Новости. В Иркутске полицейские и сотрудники МЧС эвакуировали с балкона многоэтажного дома 5-летнюю девочку, запертую на сутки в квартире без еды, СК начал доследственную проверку.Как сообщает СУСК РФ по области, вечером 7 августа в дежурную часть ОП №4 МО МВД России "Иркутское" поступило сообщение от гражданина, что на балконе четвертого этажа многоквартирного дома длительное время находится пятилетняя плачущая девочка, которая говорит, что второй день находится одна в квартире."По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. Дверь квартиры оказалась заперта. Полицейские вызвали сотрудников МЧС России со специальным транспортом с выдвижной лестницей. По ней сотрудник полиции забрался на балкон и вызволил ребенка", - сообщает МВД Иркутской области. По данным ведомства, после спасения девочка сообщила, что очень хочет есть и давно находится одна. Полицейские выяснили, что накануне вечером мать ушла из дома, заперев за собой дверь и оставив ребенка в одиночестве.СУСК РФ по Иркутской области сообщило, что организована доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Следователи изучат условия жизни и воспитания девочки, проведут судебно-медицинскую экспертизу потерпевшей. В МВД отметили, что ранее мать девочки уже попадала в поле зрения полицейских.

https://ria.ru/20220506/ostavlenie-1787177798.html

россия

иркутская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, иркутская область, жилье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии)