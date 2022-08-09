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В Иркутске спасли пятилетнюю девочку, сутки просидевшую в квартире без еды - РИА Новости, 09.08.2022
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В Иркутске спасли пятилетнюю девочку, сутки просидевшую в квартире без еды
В Иркутске спасли пятилетнюю девочку, сутки просидевшую в квартире без еды - РИА Новости, 09.08.2022
В Иркутске спасли пятилетнюю девочку, сутки просидевшую в квартире без еды
В Иркутске полицейские и сотрудники МЧС эвакуировали с балкона многоэтажного дома 5-летнюю девочку, запертую на сутки в квартире без еды, СК начал... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:54
2022-08-09T13:54
происшествия
россия
иркутская область
жилье
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ИРКУТСК, 9 авг – РИА Новости. В Иркутске полицейские и сотрудники МЧС эвакуировали с балкона многоэтажного дома 5-летнюю девочку, запертую на сутки в квартире без еды, СК начал доследственную проверку.Как сообщает СУСК РФ по области, вечером 7 августа в дежурную часть ОП №4 МО МВД России "Иркутское" поступило сообщение от гражданина, что на балконе четвертого этажа многоквартирного дома длительное время находится пятилетняя плачущая девочка, которая говорит, что второй день находится одна в квартире."По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. Дверь квартиры оказалась заперта. Полицейские вызвали сотрудников МЧС России со специальным транспортом с выдвижной лестницей. По ней сотрудник полиции забрался на балкон и вызволил ребенка", - сообщает МВД Иркутской области. По данным ведомства, после спасения девочка сообщила, что очень хочет есть и давно находится одна. Полицейские выяснили, что накануне вечером мать ушла из дома, заперев за собой дверь и оставив ребенка в одиночестве.СУСК РФ по Иркутской области сообщило, что организована доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Следователи изучат условия жизни и воспитания девочки, проведут судебно-медицинскую экспертизу потерпевшей. В МВД отметили, что ранее мать девочки уже попадала в поле зрения полицейских.
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россия
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происшествия, россия, иркутская область, жилье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:54 09.08.2022
 
В Иркутске спасли пятилетнюю девочку, сутки просидевшую в квартире без еды

В Иркутске МЧС и полиция спасли пятилетнюю девочку, сутки просидевшую в квартире без еды

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ИРКУТСК, 9 авг – РИА Новости. В Иркутске полицейские и сотрудники МЧС эвакуировали с балкона многоэтажного дома 5-летнюю девочку, запертую на сутки в квартире без еды, СК начал доследственную проверку.
Как сообщает СУСК РФ по области, вечером 7 августа в дежурную часть ОП №4 МО МВД России "Иркутское" поступило сообщение от гражданина, что на балконе четвертого этажа многоквартирного дома длительное время находится пятилетняя плачущая девочка, которая говорит, что второй день находится одна в квартире.
"По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. Дверь квартиры оказалась заперта. Полицейские вызвали сотрудников МЧС России со специальным транспортом с выдвижной лестницей. По ней сотрудник полиции забрался на балкон и вызволил ребенка", - сообщает МВД Иркутской области. По данным ведомства, после спасения девочка сообщила, что очень хочет есть и давно находится одна. Полицейские выяснили, что накануне вечером мать ушла из дома, заперев за собой дверь и оставив ребенка в одиночестве.
СУСК РФ по Иркутской области сообщило, что организована доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Следователи изучат условия жизни и воспитания девочки, проведут судебно-медицинскую экспертизу потерпевшей. В МВД отметили, что ранее мать девочки уже попадала в поле зрения полицейских.
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ПроисшествияРоссияИркутская областьЖильеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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