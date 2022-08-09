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В Госдуме прокомментировали идею создания нового СССР - РИА Новости, 09.08.2022
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В Госдуме прокомментировали идею создания нового СССР
В Госдуме прокомментировали идею создания нового СССР - РИА Новости, 09.08.2022
В Госдуме прокомментировали идею создания нового СССР
Формирование новой политической карты неизбежно, но формы союзов могут быть разными, рисовать одну модель не стоит, это не обязательно "новый СССР", заявил РИА... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:51
2022-08-09T11:52
россия
политика
ссср
михаил шеремет
олег морозов
госдума рф
союзное государство
единая россия
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Формирование новой политической карты неизбежно, но формы союзов могут быть разными, рисовать одну модель не стоит, это не обязательно "новый СССР", заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил создать добровольное объединение суверенных государств по образу СССР - объединение, способное противостоять западной экспансии."Полагаю, процесс формирования новой политической карты мира неизбежен. Но формы новых союзов могут быть многообразны, и создавать новый СССР совсем не обязательно… Рисовать одну универсальную модель я бы не стал", - сказал он.Он отметил, что могут быть разные уровни интеграции вплоть до прямого вхождения в состав РФ в случае, если к этому есть исторические предпосылки."Могут быть разные уровни интеграции - от Союзного государства на примере Белоруссии, до прямого вхождения в состав России, если к этому есть исторические предпосылки. Интеграция с ныне украинскими территориями тоже может быть разной - от вхождения в Россию, до присоединения к Союзному государству", - добавил он.
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россия, политика, ссср, михаил шеремет, олег морозов, госдума рф, союзное государство, единая россия
11:51 09.08.2022 (обновлено: 11:52 09.08.2022)
 
В Госдуме прокомментировали идею создания нового СССР

Депутат ГД Морозов: формы союзов государств могут быть разными, не обязательно новый СССР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина в здании Государственной Думы РФ
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина в здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Формирование новой политической карты неизбежно, но формы союзов могут быть разными, рисовать одну модель не стоит, это не обязательно "новый СССР", заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил создать добровольное объединение суверенных государств по образу СССР - объединение, способное противостоять западной экспансии.
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"Полагаю, процесс формирования новой политической карты мира неизбежен. Но формы новых союзов могут быть многообразны, и создавать новый СССР совсем не обязательно… Рисовать одну универсальную модель я бы не стал", - сказал он.
Он отметил, что могут быть разные уровни интеграции вплоть до прямого вхождения в состав РФ в случае, если к этому есть исторические предпосылки.
"Могут быть разные уровни интеграции - от Союзного государства на примере Белоруссии, до прямого вхождения в состав России, если к этому есть исторические предпосылки. Интеграция с ныне украинскими территориями тоже может быть разной - от вхождения в Россию, до присоединения к Союзному государству", - добавил он.
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РоссияПолитикаСССРМихаил ШереметОлег МорозовГосдума РФСоюзное государствоЕдиная Россия
 
 
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