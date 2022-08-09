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Силы ЛНР взяли под полный контроль завод Knauf в Соледаре

Силы ЛНР взяли под полный контроль завод Knauf в Соледаре - РИА Новости, 09.08.2022

Силы ЛНР взяли под полный контроль завод Knauf в Соледаре

Подразделения Народной милиции ЛНР взяли под полный контроль территорию завода Knauf в Соледаре, заявил в Telegram-канале помощник главы МВД республики Виталий... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:17

2022-08-09T17:17

2022-08-09T18:19

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

в мире

соледар

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украина

вооруженные силы украины

россия

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ЛУГАНСК, 9 авг — РИА Новости. Подразделения Народной милиции ЛНР взяли под полный контроль территорию завода Knauf в Соледаре, заявил в Telegram-канале помощник главы МВД республики Виталий Киселев."Подразделения 6-го казачьего полка НМ ЛНР полностью контролируют территорию завода "КНАУФ-Гипс" на юго-востоке Соледара. Столкновения идут уже на прилегающих улицах города", — написал он.Ранее об установлении контроля над заводом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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