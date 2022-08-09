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Силы ЛНР взяли под полный контроль завод Knauf в Соледаре - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/soledar-1808370240.html
Силы ЛНР взяли под полный контроль завод Knauf в Соледаре
Силы ЛНР взяли под полный контроль завод Knauf в Соледаре - РИА Новости, 09.08.2022
Силы ЛНР взяли под полный контроль завод Knauf в Соледаре
Подразделения Народной милиции ЛНР взяли под полный контроль территорию завода Knauf в Соледаре, заявил в Telegram-канале помощник главы МВД республики Виталий... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:17
2022-08-09T18:19
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
соледар
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
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ЛУГАНСК, 9 авг — РИА Новости. Подразделения Народной милиции ЛНР взяли под полный контроль территорию завода Knauf в Соледаре, заявил в Telegram-канале помощник главы МВД республики Виталий Киселев."Подразделения 6-го казачьего полка НМ ЛНР полностью контролируют территорию завода "КНАУФ-Гипс" на юго-востоке Соледара. Столкновения идут уже на прилегающих улицах города", — написал он.Ранее об установлении контроля над заводом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
соледар
донецкая народная республика
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луганская народная республика, в мире, соледар, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
17:17 09.08.2022 (обновлено: 18:19 09.08.2022)
 
Силы ЛНР взяли под полный контроль завод Knauf в Соледаре

Силы ЛНР взяли под полный контроль территорию завода Knauf в Соледаре

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 авг — РИА Новости. Подразделения Народной милиции ЛНР взяли под полный контроль территорию завода Knauf в Соледаре, заявил в Telegram-канале помощник главы МВД республики Виталий Киселев.
"Подразделения 6-го казачьего полка НМ ЛНР полностью контролируют территорию завода "КНАУФ-Гипс" на юго-востоке Соледара. Столкновения идут уже на прилегающих улицах города", — написал он.
Ранее об установлении контроля над заводом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВ миреСоледарДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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