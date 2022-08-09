Рейтинг@Mail.ru
Союзные силы ведут бои с украинскими военными в Соледаре - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/soledar-1808321339.html
Союзные силы ведут бои с украинскими военными в Соледаре
Союзные силы ведут бои с украинскими военными в Соледаре - РИА Новости, 09.08.2022
Союзные силы ведут бои с украинскими военными в Соледаре
Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской артиллерии и авиации ведут бои в городе Соледар, передают корреспонденты РИА... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:38
2022-08-09T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
соледар
луганская народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808330934_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c59b79d9635f46713555c2bb975302e.jpg
ЛУГАНСК, 9 авг — РИА Новости. Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской артиллерии и авиации ведут бои в городе Соледар, передают корреспонденты РИА Новости.Боестолкновения происходят в районе завода Knauf."Вот завод, с этой стороны песочный карьер. &lt;...&gt; Уже на третьей улице наши, завод начали потихоньку зачищать", — рассказал разведчик отдельного батальона Народной милиции ЛНР.По словам бойцов, украинские националисты минируют подступы к городу, в том числе противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток". Кроме того, они ведут контрбатарейную борьбу, пытаясь подавить артиллерию союзных сил, и мешают работе беспилотников при помощи средств РЭБ. В окрестностях города боевики укрываются в соляных рудниках.Огневую поддержку союзным силам оказывает бронетехника."Сейчас отработал наш танк для прикрытия пехоты в районе Соледара, где наши бойцы зачищают улицы. Отработал, как было слышно по рации, успешно", — прокомментировал ситуацию разведчик.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что союзным силам удалось взять под контроль территорию завода Knauf. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
соледар
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа разведчиков союзных сил на передовых позициях в районе города Соледар в ДНР
Подразделения союзных сил ведут бои с украинскими военными в городе Соледар в ДНР при поддержке артиллерии и российской авиации, передают корреспонденты РИА Новости
2022-08-09T14:38
true
PT2M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808330934_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5007a8f4b31c6297afd3c92e66857ef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, соледар, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:38 09.08.2022 (обновлено: 18:31 09.08.2022)
 
Союзные силы ведут бои с украинскими военными в Соледаре

Силы ДНР и ЛНР при поддержке российской армии начали зачистку завода Knauf в Соледаре

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 авг — РИА Новости. Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской артиллерии и авиации ведут бои в городе Соледар, передают корреспонденты РИА Новости.
Боестолкновения происходят в районе завода Knauf.
"Вот завод, с этой стороны песочный карьер. <...> Уже на третьей улице наши, завод начали потихоньку зачищать", — рассказал разведчик отдельного батальона Народной милиции ЛНР.
По словам бойцов, украинские националисты минируют подступы к городу, в том числе противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток". Кроме того, они ведут контрбатарейную борьбу, пытаясь подавить артиллерию союзных сил, и мешают работе беспилотников при помощи средств РЭБ. В окрестностях города боевики укрываются в соляных рудниках.
Танк Т-64 армии ДНР - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Фронт начинает сыпаться". Репортаж с позиций донецких танкистов
Огневую поддержку союзным силам оказывает бронетехника.
"Сейчас отработал наш танк для прикрытия пехоты в районе Соледара, где наши бойцы зачищают улицы. Отработал, как было слышно по рации, успешно", — прокомментировал ситуацию разведчик.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что союзным силам удалось взять под контроль территорию завода Knauf.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСоледарЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала