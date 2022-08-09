https://ria.ru/20220809/soledar-1808321339.html

Союзные силы ведут бои с украинскими военными в Соледаре

Союзные силы ведут бои с украинскими военными в Соледаре - РИА Новости, 09.08.2022

Союзные силы ведут бои с украинскими военными в Соледаре

Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской артиллерии и авиации ведут бои в городе Соледар, передают корреспонденты РИА... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:38

2022-08-09T14:38

2022-08-09T18:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

соледар

луганская народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808330934_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c59b79d9635f46713555c2bb975302e.jpg

ЛУГАНСК, 9 авг — РИА Новости. Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской артиллерии и авиации ведут бои в городе Соледар, передают корреспонденты РИА Новости.Боестолкновения происходят в районе завода Knauf."Вот завод, с этой стороны песочный карьер. <...> Уже на третьей улице наши, завод начали потихоньку зачищать", — рассказал разведчик отдельного батальона Народной милиции ЛНР.По словам бойцов, украинские националисты минируют подступы к городу, в том числе противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток". Кроме того, они ведут контрбатарейную борьбу, пытаясь подавить артиллерию союзных сил, и мешают работе беспилотников при помощи средств РЭБ. В окрестностях города боевики укрываются в соляных рудниках.Огневую поддержку союзным силам оказывает бронетехника."Сейчас отработал наш танк для прикрытия пехоты в районе Соледара, где наши бойцы зачищают улицы. Отработал, как было слышно по рации, успешно", — прокомментировал ситуацию разведчик.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что союзным силам удалось взять под контроль территорию завода Knauf. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

соледар

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа разведчиков союзных сил на передовых позициях в районе города Соледар в ДНР Подразделения союзных сил ведут бои с украинскими военными в городе Соледар в ДНР при поддержке артиллерии и российской авиации, передают корреспонденты РИА Новости 2022-08-09T14:38 true PT2M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, соледар, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр