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Кадыров сообщил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/soledar-1808192917.html
Кадыров сообщил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре
Кадыров сообщил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре - РИА Новости, 09.08.2022
Кадыров сообщил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре
Территория завода Knauf в Соледаре в ДНР перешла под контроль союзных войск, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T00:37
2022-08-09T02:39
в мире
россия
украина
донбасс
рамзан кадыров
соледар
knauf
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Территория завода Knauf в Соледаре в ДНР перешла под контроль союзных войск, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров."Спецназ "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР успешно зачищает ответственные территории от бандеровской нечисти. Также силами союзных войск в городе Соледаре взята под контроль территория завода "Кнауф". Наши бойцы планомерно, путем грамотного и неспешного ведения боя продвигаются на оккупированную территорию, тем самым, вынуждая противника покинуть свои укрепленные позиции", — написал Кадыров.С 24 февраля проходит военная спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.Союзные силы полностью освободили территорию ЛНР и значительную часть ДНР, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, донбасс, рамзан кадыров, соледар, knauf
00:37 09.08.2022 (обновлено: 02:39 09.08.2022)
 
Кадыров сообщил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре

Глава Чечни Кадыров сообщил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре в ДНР

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Территория завода Knauf в Соледаре в ДНР перешла под контроль союзных войск, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Спецназ "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР успешно зачищает ответственные территории от бандеровской нечисти. Также силами союзных войск в городе Соледаре взята под контроль территория завода "Кнауф". Наши бойцы планомерно, путем грамотного и неспешного ведения боя продвигаются на оккупированную территорию, тем самым, вынуждая противника покинуть свои укрепленные позиции", — написал Кадыров.
С 24 февраля проходит военная спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
Союзные силы полностью освободили территорию ЛНР и значительную часть ДНР, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассРамзан КадыровСоледарKnauf
 
 
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