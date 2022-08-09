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Кадыров сообщил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре

Кадыров сообщил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре - РИА Новости, 09.08.2022

Кадыров сообщил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре

Территория завода Knauf в Соледаре в ДНР перешла под контроль союзных войск, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T00:37

2022-08-09T00:37

2022-08-09T02:39

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Территория завода Knauf в Соледаре в ДНР перешла под контроль союзных войск, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров."Спецназ "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР успешно зачищает ответственные территории от бандеровской нечисти. Также силами союзных войск в городе Соледаре взята под контроль территория завода "Кнауф". Наши бойцы планомерно, путем грамотного и неспешного ведения боя продвигаются на оккупированную территорию, тем самым, вынуждая противника покинуть свои укрепленные позиции", — написал Кадыров.С 24 февраля проходит военная спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.Союзные силы полностью освободили территорию ЛНР и значительную часть ДНР, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, украина, донбасс, рамзан кадыров, соледар, knauf