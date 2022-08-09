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Умер экс-глава Белорусской ССР Николай Слюньков

Умер экс-глава Белорусской ССР Николай Слюньков - РИА Новости, 09.08.2022

Умер экс-глава Белорусской ССР Николай Слюньков

Скончался бывший руководитель Белорусской ССР Николай Слюньков, сообщается во вторник на сайте "Коммунистической партии Беларуси". РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T19:02

2022-08-09T19:02

2022-08-09T19:04

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МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Скончался бывший руководитель Белорусской ССР Николай Слюньков, сообщается во вторник на сайте "Коммунистической партии Беларуси".Слюньков родился в крестьянской семье на Гомельщине, закончил Минский автомеханический техникум, Белорусский институт механизации сельского хозяйства. За свою карьеру он был директором Минского тракторного завода, работал первым секретарем Минского горкома Компартии Белоруссии, заместителем председателя Госплана СССР.В 1983 – 1987 годах Слюньков являлся первым секретарем ЦК Коммунистической партии Белоруссии. С 1987 года по 1990 год - секретарем ЦК КПСС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, ссср