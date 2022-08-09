19:02 09.08.2022 (обновлено: 19:04 09.08.2022)
Умер экс-глава Белорусской ССР Николай Слюньков
Бывший первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Николай Слюньков умер на 94-м году жизни
Николай Слюньков. Архивное фото
МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Скончался бывший руководитель Белорусской ССР Николай Слюньков, сообщается во вторник на сайте "Коммунистической партии Беларуси".
"На 94-м году жизни перестало биться сердце пламенного патриота, Героя Социалистического Труда, первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии, секретаря ЦК КПСС Слюнькова Николая Никитовича", - говорится в сообщении.
Слюньков родился в крестьянской семье на Гомельщине, закончил Минский автомеханический техникум, Белорусский институт механизации сельского хозяйства. За свою карьеру он был директором Минского тракторного завода, работал первым секретарем Минского горкома Компартии Белоруссии, заместителем председателя Госплана СССР.
В 1983 – 1987 годах Слюньков являлся первым секретарем ЦК Коммунистической партии Белоруссии. С 1987 года по 1990 год - секретарем ЦК КПСС.