https://ria.ru/20220809/sledstvie-1808443263.html

С журналисткой Баязитовой проводят следственные действия, сообщил источник

С журналисткой Баязитовой проводят следственные действия, сообщил источник - РИА Новости, 09.08.2022

С журналисткой Баязитовой проводят следственные действия, сообщил источник

Сотрудники правоохранительных органов РФ заинтересовались журналисткой Александрой Баязитовой, с ней проводят следственные действия, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T20:41

2022-08-09T20:41

2022-08-09T20:41

происшествия

life.ru

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов РФ заинтересовались журналисткой Александрой Баязитовой, с ней проводят следственные действия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с участием Александры Баязитовой", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.Согласно открытым данным, Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях, как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru.

https://ria.ru/20220805/feyki-1807656754.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, life.ru, следственный комитет россии (ск рф)