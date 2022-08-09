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С журналисткой Баязитовой проводят следственные действия, сообщил источник
С журналисткой Баязитовой проводят следственные действия, сообщил источник - РИА Новости, 09.08.2022
С журналисткой Баязитовой проводят следственные действия, сообщил источник
Сотрудники правоохранительных органов РФ заинтересовались журналисткой Александрой Баязитовой, с ней проводят следственные действия, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T20:41
2022-08-09T20:41
2022-08-09T20:41
происшествия
life.ru
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов РФ заинтересовались журналисткой Александрой Баязитовой, с ней проводят следственные действия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с участием Александры Баязитовой", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.Согласно открытым данным, Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях, как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, life.ru, следственный комитет россии (ск рф)
С журналисткой Баязитовой проводят следственные действия, сообщил источник
Источник: правоохранители проводят следственные действия с журналисткой Баязитовой