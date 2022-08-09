https://ria.ru/20220809/sklyar-1808326990.html

Алексей Скляр назначен вице-президентом РЭЦ по цифровизации

Алексей Скляр назначен вице-президентом РЭЦ по цифровизации - РИА Новости, 09.08.2022

Алексей Скляр назначен вице-президентом РЭЦ по цифровизации

Вице-президентом по стратегии цифровизации платформы "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) стал Алексей Скляр,... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:03

2022-08-09T15:03

2022-08-09T15:03

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

алексей скляр

россия

технологии

экономика

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Вице-президентом по стратегии цифровизации платформы "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) стал Алексей Скляр, сообщает РЭЦ.Цифровая платформа "Мой экспорт" работает с 2020 года, в настоящий момент включает в себя 31 сервис, который обеспечивает экспортерам онлайн-доступ к государственным и бизнес-услугам и решает ключевые для предпринимателей задачи на каждом этапе экспортного цикла."Мой экспорт" - один из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

https://ria.ru/20220802/rets-1806718565.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), алексей скляр, россия, технологии, экономика