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Алексей Скляр назначен вице-президентом РЭЦ по цифровизации - РИА Новости, 09.08.2022
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Алексей Скляр назначен вице-президентом РЭЦ по цифровизации
Алексей Скляр назначен вице-президентом РЭЦ по цифровизации - РИА Новости, 09.08.2022
Алексей Скляр назначен вице-президентом РЭЦ по цифровизации
Вице-президентом по стратегии цифровизации платформы "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) стал Алексей Скляр,... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:03
2022-08-09T15:03
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
алексей скляр
россия
технологии
экономика
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Вице-президентом по стратегии цифровизации платформы "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) стал Алексей Скляр, сообщает РЭЦ.Цифровая платформа "Мой экспорт" работает с 2020 года, в настоящий момент включает в себя 31 сервис, который обеспечивает экспортерам онлайн-доступ к государственным и бизнес-услугам и решает ключевые для предпринимателей задачи на каждом этапе экспортного цикла."Мой экспорт" - один из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), алексей скляр, россия, технологии, экономика
15:03 09.08.2022
 

Алексей Скляр назначен вице-президентом РЭЦ по цифровизации

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт" на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге
Логотип цифровой платформы Мой экспорт на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Вице-президентом по стратегии цифровизации платформы "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) стал Алексей Скляр, сообщает РЭЦ.
"Среди задач Алексея Скляра в группе РЭЦ - обеспечение развития платформы "Мой экспорт", ее переход на качественно новый уровень как с точки зрения удобства, так и с точки зрения расширения функционала. До назначения на новую должность Скляр занимал пост заместителя министра труда и социальной зашиты РФ, где отвечал за развитие информационных технологий", - говорится в сообщении.
Цифровая платформа "Мой экспорт" работает с 2020 года, в настоящий момент включает в себя 31 сервис, который обеспечивает экспортерам онлайн-доступ к государственным и бизнес-услугам и решает ключевые для предпринимателей задачи на каждом этапе экспортного цикла.
"Мой экспорт" - один из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 16:34
РЭЦ: эксперты платформы "Мой экспорт" помогут с анализом рынка
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Алексей СклярРоссияТехнологииЭкономика
 
 
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