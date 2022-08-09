https://ria.ru/20220809/sklyar-1808326990.html
Алексей Скляр назначен вице-президентом РЭЦ по цифровизации
Алексей Скляр назначен вице-президентом РЭЦ по цифровизации - РИА Новости, 09.08.2022
Алексей Скляр назначен вице-президентом РЭЦ по цифровизации
Вице-президентом по стратегии цифровизации платформы "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) стал Алексей Скляр,... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:03
2022-08-09T15:03
2022-08-09T15:03
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
алексей скляр
россия
технологии
экономика
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Вице-президентом по стратегии цифровизации платформы "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) стал Алексей Скляр, сообщает РЭЦ.Цифровая платформа "Мой экспорт" работает с 2020 года, в настоящий момент включает в себя 31 сервис, который обеспечивает экспортерам онлайн-доступ к государственным и бизнес-услугам и решает ключевые для предпринимателей задачи на каждом этапе экспортного цикла."Мой экспорт" - один из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.
https://ria.ru/20220802/rets-1806718565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), алексей скляр, россия, технологии, экономика
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Вице-президентом по стратегии цифровизации платформы "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) стал Алексей Скляр, сообщает РЭЦ.
"Среди задач Алексея Скляра
в группе РЭЦ - обеспечение развития платформы "Мой экспорт", ее переход на качественно новый уровень как с точки зрения удобства, так и с точки зрения расширения функционала. До назначения на новую должность Скляр занимал пост заместителя министра труда и социальной зашиты РФ
, где отвечал за развитие информационных технологий", - говорится в сообщении.
Цифровая платформа "Мой экспорт" работает с 2020 года, в настоящий момент включает в себя 31 сервис, который обеспечивает экспортерам онлайн-доступ к государственным и бизнес-услугам и решает ключевые для предпринимателей задачи на каждом этапе экспортного цикла.
"Мой экспорт" - один из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.