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В Сирии четыре бойца курдов погибли после удара с турецкого беспилотника

В Сирии четыре бойца курдов погибли после удара с турецкого беспилотника - РИА Новости, 09.08.2022

В Сирии четыре бойца курдов погибли после удара с турецкого беспилотника

Четыре бойца Курдских сил самообороны (YPG) погибли во вторник после удара с турецкого беспилотника на севере Сирии, сообщается в заявлении формирования. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T23:14

2022-08-09T23:14

2022-08-09T23:14

война в сирии

в мире

ибрагим калын

сирия

анкара (провинция)

турция

сирийские демократические силы

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КАИР, 9 авг - РИА Новости. Четыре бойца Курдских сил самообороны (YPG) погибли во вторник после удара с турецкого беспилотника на севере Сирии, сообщается в заявлении формирования.Курдские силы самообороны, входящие в "Сирийские демократические силы" (SDF), пообещали отомстить за гибель своих бойцов.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.

сирия

анкара (провинция)

турция

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в мире, ибрагим калын, сирия, анкара (провинция), турция, сирийские демократические силы