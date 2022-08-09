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В Сирии четыре бойца курдов погибли после удара с турецкого беспилотника - РИА Новости, 09.08.2022
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Война в Сирии
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В Сирии четыре бойца курдов погибли после удара с турецкого беспилотника
В Сирии четыре бойца курдов погибли после удара с турецкого беспилотника - РИА Новости, 09.08.2022
В Сирии четыре бойца курдов погибли после удара с турецкого беспилотника
Четыре бойца Курдских сил самообороны (YPG) погибли во вторник после удара с турецкого беспилотника на севере Сирии, сообщается в заявлении формирования. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T23:14
2022-08-09T23:14
война в сирии
в мире
ибрагим калын
сирия
анкара (провинция)
турция
сирийские демократические силы
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КАИР, 9 авг - РИА Новости. Четыре бойца Курдских сил самообороны (YPG) погибли во вторник после удара с турецкого беспилотника на севере Сирии, сообщается в заявлении формирования.Курдские силы самообороны, входящие в "Сирийские демократические силы" (SDF), пообещали отомстить за гибель своих бойцов.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
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в мире, ибрагим калын, сирия, анкара (провинция), турция, сирийские демократические силы
23:14 09.08.2022
 
В Сирии четыре бойца курдов погибли после удара с турецкого беспилотника

На севере Сирии четыре бойца курдских сил погибли после удара с турецкого беспилотника

© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / DHA
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
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КАИР, 9 авг - РИА Новости. Четыре бойца Курдских сил самообороны (YPG) погибли во вторник после удара с турецкого беспилотника на севере Сирии, сообщается в заявлении формирования.
"Выполняющая задание группа, входящая в состав сил самообороны, была атакована беспилотником, принадлежащим турецким оккупантам, в результате чего четверо наших бойцов погибли, трое получили ранения", - говорится в заявлении YPG.
Курдские силы самообороны, входящие в "Сирийские демократические силы" (SDF), пообещали отомстить за гибель своих бойцов.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
 
Война в СирииВ миреИбрагим КалынСирияАнкара (провинция)ТурцияСирийские демократические силы
 
 
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