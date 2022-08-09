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В Сирии четыре бойца курдов погибли после удара с турецкого беспилотника
В Сирии четыре бойца курдов погибли после удара с турецкого беспилотника - РИА Новости, 09.08.2022
В Сирии четыре бойца курдов погибли после удара с турецкого беспилотника
Четыре бойца Курдских сил самообороны (YPG) погибли во вторник после удара с турецкого беспилотника на севере Сирии, сообщается в заявлении формирования. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T23:14
2022-08-09T23:14
2022-08-09T23:14
война в сирии
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ибрагим калын
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анкара (провинция)
турция
сирийские демократические силы
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КАИР, 9 авг - РИА Новости. Четыре бойца Курдских сил самообороны (YPG) погибли во вторник после удара с турецкого беспилотника на севере Сирии, сообщается в заявлении формирования.Курдские силы самообороны, входящие в "Сирийские демократические силы" (SDF), пообещали отомстить за гибель своих бойцов.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
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в мире, ибрагим калын, сирия, анкара (провинция), турция, сирийские демократические силы
В Сирии четыре бойца курдов погибли после удара с турецкого беспилотника
На севере Сирии четыре бойца курдских сил погибли после удара с турецкого беспилотника