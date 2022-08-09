https://ria.ru/20220809/sirius-1808233019.html

Новый российский ударный дрон "Сириус" выполнит первый полет в этом году

Новый российский ударный дрон "Сириус" выполнит первый полет в этом году - РИА Новости, 09.08.2022

Новый российский ударный дрон "Сириус" выполнит первый полет в этом году

Первый полёт нового российского ударного дрона "Сириус" состоится в этом году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика беспилотника – РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T10:45

2022-08-09T10:45

2022-08-09T10:45

новое оружие россии

безопасность

россия

кронштадт

войска воздушно-космической обороны

олег шилов

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Первый полёт нового российского ударного дрона "Сириус" состоится в этом году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика беспилотника – группы "Кронштадт" Олег Шилов.Впервые макет "Сириуса" был представлен на авиасалоне "МАКС-2019". В январе 2022 года в "Кронштадте" анонсировали первый полёт этого дрона на май."Первый вылет "Сириуса" запланирован на этот год", - сказал Шилов.Ранее для "Сириуса" (проект "Иноходец-РУ) заявлялись взлетная масса до 2 тонн, размах крыла до 23 метров, продолжительность полета должна достигать 20 часов. Максимальная высота полета беспилотника получит взлетную массу до 2 тонн, размах его крыла составит до 23 метров, продолжительность полета - до 20 часов. Ожидается, что максимальная высота полета беспилотника будет составлять 7 тысяч метров, крейсерская скорость аппарата составит 180 километров в час.Как заявлял главком ВКС РФ Сергей Суровикин, серийные поставки "Сириусов" в войска должны начаться в 2023 году.

https://ria.ru/20210831/orion-1748034335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, кронштадт, войска воздушно-космической обороны, олег шилов