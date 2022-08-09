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Новый российский ударный дрон "Сириус" выполнит первый полет в этом году - РИА Новости, 09.08.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220809/sirius-1808233019.html
Новый российский ударный дрон "Сириус" выполнит первый полет в этом году
Новый российский ударный дрон "Сириус" выполнит первый полет в этом году - РИА Новости, 09.08.2022
Новый российский ударный дрон "Сириус" выполнит первый полет в этом году
Первый полёт нового российского ударного дрона "Сириус" состоится в этом году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика беспилотника – РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:45
2022-08-09T10:45
новое оружие россии
безопасность
россия
кронштадт
войска воздушно-космической обороны
олег шилов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Первый полёт нового российского ударного дрона "Сириус" состоится в этом году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика беспилотника – группы "Кронштадт" Олег Шилов.Впервые макет "Сириуса" был представлен на авиасалоне "МАКС-2019". В январе 2022 года в "Кронштадте" анонсировали первый полёт этого дрона на май."Первый вылет "Сириуса" запланирован на этот год", - сказал Шилов.Ранее для "Сириуса" (проект "Иноходец-РУ) заявлялись взлетная масса до 2 тонн, размах крыла до 23 метров, продолжительность полета должна достигать 20 часов. Максимальная высота полета беспилотника получит взлетную массу до 2 тонн, размах его крыла составит до 23 метров, продолжительность полета - до 20 часов. Ожидается, что максимальная высота полета беспилотника будет составлять 7 тысяч метров, крейсерская скорость аппарата составит 180 километров в час.Как заявлял главком ВКС РФ Сергей Суровикин, серийные поставки "Сириусов" в войска должны начаться в 2023 году.
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безопасность, россия, кронштадт, войска воздушно-космической обороны, олег шилов
10:45 09.08.2022
 
Новый российский ударный дрон "Сириус" выполнит первый полет в этом году

Гендиректор "Кронштадта" Шилов: первый полет дрона "Сириус" запланирован в этом году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТяжелый беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета "Сириус"
Тяжелый беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета Сириус - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Тяжелый беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета "Сириус". Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Первый полёт нового российского ударного дрона "Сириус" состоится в этом году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика беспилотника – группы "Кронштадт" Олег Шилов.
Впервые макет "Сириуса" был представлен на авиасалоне "МАКС-2019". В январе 2022 года в "Кронштадте" анонсировали первый полёт этого дрона на май.
"Первый вылет "Сириуса" запланирован на этот год", - сказал Шилов.
Ранее для "Сириуса" (проект "Иноходец-РУ) заявлялись взлетная масса до 2 тонн, размах крыла до 23 метров, продолжительность полета должна достигать 20 часов. Максимальная высота полета беспилотника получит взлетную массу до 2 тонн, размах его крыла составит до 23 метров, продолжительность полета - до 20 часов. Ожидается, что максимальная высота полета беспилотника будет составлять 7 тысяч метров, крейсерская скорость аппарата составит 180 километров в час.
Как заявлял главком ВКС РФ Сергей Суровикин, серийные поставки "Сириусов" в войска должны начаться в 2023 году.
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