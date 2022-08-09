https://ria.ru/20220809/singapur-1808212433.html

Лукашенко заявил, что ждет расширения сотрудничества с Сингапуром

Лукашенко заявил, что ждет расширения сотрудничества с Сингапуром - РИА Новости, 09.08.2022

Лукашенко заявил, что ждет расширения сотрудничества с Сингапуром

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с Сингапуром независимо от геополитической конъюнктуры. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T09:13

2022-08-09T09:13

2022-08-09T09:13

в мире

сингапур

белоруссия

минск

евразийский экономический союз

халима якоб

александр лукашенко

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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с Сингапуром независимо от геополитической конъюнктуры.Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, об этом говорится в поздравлении Лукашенко в адрес президента Республики Сингапур Халиму Якоб с Днем независимости этой страны. По ее данным, белорусский президент "выразил надежду на продолжение плодотворной совместной работы ради благополучия двух народов независимо от геополитической конъюнктуры"."Подтверждаю заинтересованность в повышении интенсивного политического диалога, наращивании взаимовыгодного сотрудничества в таких областях, как наука и технологии, сельское хозяйство, машиностроение, фармацевтика", - отметил Лукашенко в поздравлении."За пятьдесят семь лет суверенитета ваша красивая страна стала ведущим торговым центром в Южно-Восточной Азии, настоящей жемчужиной АСЕАН. Опыт социально-экономического преобразования Сингапура является отличным примером эффективного развития самостоятельного и независимого государства", - отметил Лукашенко.Глава белорусского государства также подчеркнул, что в год празднования тридцатилетия установления дипломатических отношений между Минском и Сингапуром ему" особенно приятно отметить успешное расширение двусторонних связей, поступательное увеличение товарооборота, рост интереса к Беларуси как одной из стран-основательниц Евразийского экономического союза".Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине, которая началась 24 февраля.

https://ria.ru/20220611/oborona-1794795536.html

https://ria.ru/20220310/singapur-1777466216.html

сингапур

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сингапур, белоруссия, минск, евразийский экономический союз, халима якоб, александр лукашенко