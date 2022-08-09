Лукашенко заявил, что ждет расширения сотрудничества с Сингапуром
Лукашенко заявил, что ждет расширения сотрудничества с Сингапуром несмотря на геополитику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с Сингапуром независимо от геополитической конъюнктуры.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, об этом говорится в поздравлении Лукашенко в адрес президента Республики Сингапур Халиму Якоб с Днем независимости этой страны. По ее данным, белорусский президент "выразил надежду на продолжение плодотворной совместной работы ради благополучия двух народов независимо от геополитической конъюнктуры".
"Подтверждаю заинтересованность в повышении интенсивного политического диалога, наращивании взаимовыгодного сотрудничества в таких областях, как наука и технологии, сельское хозяйство, машиностроение, фармацевтика", - отметил Лукашенко в поздравлении.
"За пятьдесят семь лет суверенитета ваша красивая страна стала ведущим торговым центром в Южно-Восточной Азии, настоящей жемчужиной АСЕАН. Опыт социально-экономического преобразования Сингапура является отличным примером эффективного развития самостоятельного и независимого государства", - отметил Лукашенко.
Глава белорусского государства также подчеркнул, что в год празднования тридцатилетия установления дипломатических отношений между Минском и Сингапуром ему" особенно приятно отметить успешное расширение двусторонних связей, поступательное увеличение товарооборота, рост интереса к Беларуси как одной из стран-основательниц Евразийского экономического союза".
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине, которая началась 24 февраля.