20:02 09.08.2022 (обновлено: 21:32 09.08.2022)
Стивен Сигал посетил СИЗО в Еленовке
Стивен Сигал посетил СИЗО в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные
Глава ДНР Денис Пушилин и актер Стивен Сигал
ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Американский актер и кинопродюсер, спецпредставитель Министерства иностранных дел по гуманитарным связям между Россией и США Стивен Сигал посетил СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Стивен Сигал снимает документальный фильм о войне в Донбассе. Сегодня он общался с военнопленными в Еленовском СИЗО. Там недавно погибла часть боевиков в результате целенаправленного ракетного удара со стороны украинских вооруженных формирований", — пояснил он.
Во время встречи с главой ДНР Сигал отметил, что 98 процентов тех, кто освещает украинский кризис в СМИ, никогда не были в Донбассе.
"Поэтому мир не знает правду. Он хочет изменить взгляд на эту войну", — написал Пушилин.
Украинские войска нанесли удар по СИЗО в Еленовке в ночь на 29 июля. По информации Минобороны России, погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 получили ранения. На месте происшествия нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В свою очередь, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация создаст миссию по расследованию обстрела.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".