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Стивен Сигал посетил СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 09.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/sigal-1808438039.html
Стивен Сигал посетил СИЗО в Еленовке
Стивен Сигал посетил СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 09.08.2022
Стивен Сигал посетил СИЗО в Еленовке
Американский актер и кинопродюсер, спецпредставитель Министерства иностранных дел по гуманитарным связям между Россией и США Стивен Сигал посетил СИЗО с... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T20:02
2022-08-09T21:32
специальная военная операция на украине
в мире
стивен сигал
россия
донбасс
украина
денис пушилин
днр
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ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Американский актер и кинопродюсер, спецпредставитель Министерства иностранных дел по гуманитарным связям между Россией и США Стивен Сигал посетил СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.Во время встречи с главой ДНР Сигал отметил, что 98 процентов тех, кто освещает украинский кризис в СМИ, никогда не были в Донбассе."Поэтому мир не знает правду. Он хочет изменить взгляд на эту войну", — написал Пушилин.Украинские войска нанесли удар по СИЗО в Еленовке в ночь на 29 июля. По информации Минобороны России, погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 получили ранения. На месте происшествия нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В свою очередь, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация создаст миссию по расследованию обстрела.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220803/elenovka-1807019806.html
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в мире, стивен сигал, россия, донбасс, украина, денис пушилин, днр, донецкая народная республика, антониу гутерреш, оон, владимир путин
20:02 09.08.2022 (обновлено: 21:32 09.08.2022)
 
Стивен Сигал посетил СИЗО в Еленовке

Стивен Сигал посетил СИЗО в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные

© Фото : @pushilindenis / TelegramГлава ДНР Денис Пушилин и актер Стивен Сигал
Глава ДНР Денис Пушилин и актер Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Фото : @pushilindenis / Telegram
Глава ДНР Денис Пушилин и актер Стивен Сигал
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ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Американский актер и кинопродюсер, спецпредставитель Министерства иностранных дел по гуманитарным связям между Россией и США Стивен Сигал посетил СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Стивен Сигал снимает документальный фильм о войне в Донбассе. Сегодня он общался с военнопленными в Еленовском СИЗО. Там недавно погибла часть боевиков в результате целенаправленного ракетного удара со стороны украинских вооруженных формирований", — пояснил он.
Во время встречи с главой ДНР Сигал отметил, что 98 процентов тех, кто освещает украинский кризис в СМИ, никогда не были в Донбассе.
"Поэтому мир не знает правду. Он хочет изменить взгляд на эту войну", — написал Пушилин.
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Украинские войска нанесли удар по СИЗО в Еленовке в ночь на 29 июля. По информации Минобороны России, погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 получили ранения. На месте происшествия нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В свою очередь, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация создаст миссию по расследованию обстрела.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтивен СигалРоссияДонбассУкраинаДенис ПушилинДНРДонецкая Народная РеспубликаАнтониу ГутеррешООНВладимир Путин
 
 
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