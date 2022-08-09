https://ria.ru/20220809/sigal-1808438039.html

Стивен Сигал посетил СИЗО в Еленовке

Стивен Сигал посетил СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 09.08.2022

Стивен Сигал посетил СИЗО в Еленовке

Американский актер и кинопродюсер, спецпредставитель Министерства иностранных дел по гуманитарным связям между Россией и США Стивен Сигал посетил СИЗО с... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T20:02

2022-08-09T20:02

2022-08-09T21:32

специальная военная операция на украине

в мире

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денис пушилин

днр

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ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Американский актер и кинопродюсер, спецпредставитель Министерства иностранных дел по гуманитарным связям между Россией и США Стивен Сигал посетил СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.Во время встречи с главой ДНР Сигал отметил, что 98 процентов тех, кто освещает украинский кризис в СМИ, никогда не были в Донбассе."Поэтому мир не знает правду. Он хочет изменить взгляд на эту войну", — написал Пушилин.Украинские войска нанесли удар по СИЗО в Еленовке в ночь на 29 июля. По информации Минобороны России, погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 получили ранения. На месте происшествия нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В свою очередь, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация создаст миссию по расследованию обстрела.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220803/elenovka-1807019806.html

https://ria.ru/20220801/pravda-1806270656.html

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