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Google оспорил штраф ФАС за блокировки на YouTube - РИА Новости, 09.08.2022
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Google оспорил штраф ФАС за блокировки на YouTube
Google оспорил штраф ФАС за блокировки на YouTube - РИА Новости, 09.08.2022
Google оспорил штраф ФАС за блокировки на YouTube
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление американской компании Google LLC, требующей признать незаконным постановление Федеральной антимонопольной... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T22:13
2022-08-09T22:39
технологии
россия
сша
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
youtube
google
федеральный арбитражный суд московского округа
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление американской компании Google LLC, требующей признать незаконным постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении на нее штрафа в размере более 2 миллиардов рублей за злоупотребление доминирующим положением YouTube в части блокировки аккаунтов.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 5 августа, к рассмотрению оно пока не принято.ФАС в феврале признала компанию Google виновной в нарушении антимонопольного законодательства из-за непрозрачных правил блокировок каналов на YouTube, а 26 июля ведомство сообщило, что в результате проведенного административного расследования оно наложило на американскую компанию оборотный штраф в размере более 2 миллиардов рублей (34 886 073,22 доллара США).В сообщении отмечалось, что компания должна оплатить штраф "в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу".ФАС установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращением контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Как говорилось в сообщении, "это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий".ФАС России установила, что "такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках".
https://ria.ru/20220807/rostekh-1807803322.html
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технологии, россия, сша, федеральная антимонопольная служба (фас россии), youtube, google, федеральный арбитражный суд московского округа
22:13 09.08.2022 (обновлено: 22:39 09.08.2022)
 
Google оспорил штраф ФАС за блокировки на YouTube

Google оспорил штраф ФАС России за непрозрачные правила блокировок на YouTube

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление американской компании Google LLC, требующей признать незаконным постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении на нее штрафа в размере более 2 миллиардов рублей за злоупотребление доминирующим положением YouTube в части блокировки аккаунтов.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 5 августа, к рассмотрению оно пока не принято.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 03:03
"Ростех" заявил о блокировке своего YouTube-канала из-за санкций
ФАС в феврале признала компанию Google виновной в нарушении антимонопольного законодательства из-за непрозрачных правил блокировок каналов на YouTube, а 26 июля ведомство сообщило, что в результате проведенного административного расследования оно наложило на американскую компанию оборотный штраф в размере более 2 миллиардов рублей (34 886 073,22 доллара США).
В сообщении отмечалось, что компания должна оплатить штраф "в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу".
ФАС установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращением контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Как говорилось в сообщении, "это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий".
ФАС России установила, что "такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках".
Дмитрий Пучков - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 06:00
РБК: Google объяснила блокировку YouTube-канала Пучкова
 
ТехнологииРоссияСШАФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)YouTubeGoogleФедеральный арбитражный суд Московского округа
 
 
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