https://ria.ru/20220809/shtraf-1808456951.html
Google оспорил штраф ФАС за блокировки на YouTube
Google оспорил штраф ФАС за блокировки на YouTube - РИА Новости, 09.08.2022
Google оспорил штраф ФАС за блокировки на YouTube
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление американской компании Google LLC, требующей признать незаконным постановление Федеральной антимонопольной... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T22:13
2022-08-09T22:13
2022-08-09T22:39
технологии
россия
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федеральная антимонопольная служба (фас россии)
youtube
google
федеральный арбитражный суд московского округа
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление американской компании Google LLC, требующей признать незаконным постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении на нее штрафа в размере более 2 миллиардов рублей за злоупотребление доминирующим положением YouTube в части блокировки аккаунтов.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 5 августа, к рассмотрению оно пока не принято.ФАС в феврале признала компанию Google виновной в нарушении антимонопольного законодательства из-за непрозрачных правил блокировок каналов на YouTube, а 26 июля ведомство сообщило, что в результате проведенного административного расследования оно наложило на американскую компанию оборотный штраф в размере более 2 миллиардов рублей (34 886 073,22 доллара США).В сообщении отмечалось, что компания должна оплатить штраф "в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу".ФАС установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращением контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Как говорилось в сообщении, "это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий".ФАС России установила, что "такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках".
https://ria.ru/20220807/rostekh-1807803322.html
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технологии, россия, сша, федеральная антимонопольная служба (фас россии), youtube, google, федеральный арбитражный суд московского округа
22:13 09.08.2022 (обновлено: 22:39 09.08.2022)
Google оспорил штраф ФАС за блокировки на YouTube
Google оспорил штраф ФАС России за непрозрачные правила блокировок на YouTube
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление американской компании Google LLC, требующей признать незаконным постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении на нее штрафа в размере более 2 миллиардов рублей за злоупотребление доминирующим положением YouTube в части блокировки аккаунтов.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 5 августа, к рассмотрению оно пока не принято.
ФАС
в феврале признала компанию Google
виновной в нарушении антимонопольного законодательства из-за непрозрачных правил блокировок каналов на YouTube
, а 26 июля ведомство сообщило, что в результате проведенного административного расследования оно наложило на американскую компанию оборотный штраф в размере более 2 миллиардов рублей (34 886 073,22 доллара США
).
В сообщении отмечалось, что компания должна оплатить штраф "в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу".
ФАС установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращением контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Как говорилось в сообщении, "это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий".
ФАС России
установила, что "такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках".