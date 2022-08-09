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Школе в Омске присвоят имя генерала Панфилова - РИА Новости, 09.08.2022
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Омская область
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Школе в Омске присвоят имя генерала Панфилова
Школе в Омске присвоят имя генерала Панфилова - РИА Новости, 09.08.2022
Школе в Омске присвоят имя генерала Панфилова
Губернатор Омской области Александр Бурков поддержал идею присвоения имени героя Великой Отечественной войны, генерала Ивана Панфилова школе №40 Октябрьского... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T08:44
2022-08-09T08:44
омская область
россия
омск
омская область
общество
александр бурков
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ОМСК, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков поддержал идею присвоения имени героя Великой Отечественной войны, генерала Ивана Панфилова школе №40 Октябрьского округа Омска, сообщает облправительство.Во вторник глава региона работает в Октябрьском округе. Он посетил сквер имени генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова. Территорию в границах улиц Бульварная и Панфилова благоустраивают в рамках муниципальной программы Омска "Формирование комфортной городской среды". Объект был определен по результатам народного голосования.Депутат омского горсовета Максим Концедалов сообщил Буркову, что к нему как к депутату от Октябрьского округа жители обращаются с инициативой о том, чтобы для сохранения исторической памяти присвоить расположенной здесь школе №40 имя Ивана Панфилова."Предложение нужно внести в администрацию - действительно достойное предложение о сохранении памяти. Тем более столько людей под его командованием - наших омичей почти две сотни воевали", - сказал губернатор.Депутат отметил важность обновления территории сквера имени Панфилова. В частности, теперь на мемориале будет нанесен текст исторической справки о подвиге 28 воинов Красной армии из состава группы истребителей танков 316-й стрелковой дивизии, которой руководил Иван Панфилов.Площадь территории проектирования сквера составляет 13 тысяч квадратных метров. Благоустройство разделено на два этапа. В этом году в ходе работ первой очереди делают пешеходные зоны. Покрытие основной аллеи должно быть выполнено из клинкерной брусчатки, дорожки-дублеры – из асфальтобетонного покрытия. Планируется обустройство зоны вблизи мемориала "Героям-панфиловцам". Благоустройство второй очереди сквера запланировано на 2023 год.
https://ria.ru/20220509/soldat-1787692247.html
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россия, омск, омская область, общество, александр бурков
08:44 09.08.2022
 
Школе в Омске присвоят имя генерала Панфилова

Губернатор Бурков поддержал идею присвоить школе №40 в Омске имя генерала Ивана Панфилова

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГенерал-майор И.В. Панфилов в расположении штаба дивизии
Генерал-майор И.В. Панфилов в расположении штаба дивизии - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Генерал-майор И.В. Панфилов в расположении штаба дивизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков поддержал идею присвоения имени героя Великой Отечественной войны, генерала Ивана Панфилова школе №40 Октябрьского округа Омска, сообщает облправительство.
Во вторник глава региона работает в Октябрьском округе. Он посетил сквер имени генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова. Территорию в границах улиц Бульварная и Панфилова благоустраивают в рамках муниципальной программы Омска "Формирование комфортной городской среды". Объект был определен по результатам народного голосования.
Могила Неизвестного солдата: символ вечной памяти - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 20:29
Могила Неизвестного солдата: символ вечной памятиМемориал возле Кремлевской стены появился 55 лет назад. Здесь захоронен солдат, чье имя не было установлено. Он был из дивизии генерала Панфилова. Один из тех, кто зимой 1941 года стоял насмерть за Москву.
Депутат омского горсовета Максим Концедалов сообщил Буркову, что к нему как к депутату от Октябрьского округа жители обращаются с инициативой о том, чтобы для сохранения исторической памяти присвоить расположенной здесь школе №40 имя Ивана Панфилова.
"Предложение нужно внести в администрацию - действительно достойное предложение о сохранении памяти. Тем более столько людей под его командованием - наших омичей почти две сотни воевали", - сказал губернатор.
Депутат отметил важность обновления территории сквера имени Панфилова. В частности, теперь на мемориале будет нанесен текст исторической справки о подвиге 28 воинов Красной армии из состава группы истребителей танков 316-й стрелковой дивизии, которой руководил Иван Панфилов.
Площадь территории проектирования сквера составляет 13 тысяч квадратных метров. Благоустройство разделено на два этапа. В этом году в ходе работ первой очереди делают пешеходные зоны. Покрытие основной аллеи должно быть выполнено из клинкерной брусчатки, дорожки-дублеры – из асфальтобетонного покрытия. Планируется обустройство зоны вблизи мемориала "Героям-панфиловцам". Благоустройство второй очереди сквера запланировано на 2023 год.
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9 мая, 12:21День Победы — 2022
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