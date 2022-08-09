https://ria.ru/20220809/shkola-1808209211.html

Школе в Омске присвоят имя генерала Панфилова

Школе в Омске присвоят имя генерала Панфилова - РИА Новости, 09.08.2022

Школе в Омске присвоят имя генерала Панфилова

Губернатор Омской области Александр Бурков поддержал идею присвоения имени героя Великой Отечественной войны, генерала Ивана Панфилова школе №40 Октябрьского... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T08:44

2022-08-09T08:44

2022-08-09T08:44

омская область

россия

омск

омская область

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александр бурков

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ОМСК, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков поддержал идею присвоения имени героя Великой Отечественной войны, генерала Ивана Панфилова школе №40 Октябрьского округа Омска, сообщает облправительство.Во вторник глава региона работает в Октябрьском округе. Он посетил сквер имени генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова. Территорию в границах улиц Бульварная и Панфилова благоустраивают в рамках муниципальной программы Омска "Формирование комфортной городской среды". Объект был определен по результатам народного голосования.Депутат омского горсовета Максим Концедалов сообщил Буркову, что к нему как к депутату от Октябрьского округа жители обращаются с инициативой о том, чтобы для сохранения исторической памяти присвоить расположенной здесь школе №40 имя Ивана Панфилова."Предложение нужно внести в администрацию - действительно достойное предложение о сохранении памяти. Тем более столько людей под его командованием - наших омичей почти две сотни воевали", - сказал губернатор.Депутат отметил важность обновления территории сквера имени Панфилова. В частности, теперь на мемориале будет нанесен текст исторической справки о подвиге 28 воинов Красной армии из состава группы истребителей танков 316-й стрелковой дивизии, которой руководил Иван Панфилов.Площадь территории проектирования сквера составляет 13 тысяч квадратных метров. Благоустройство разделено на два этапа. В этом году в ходе работ первой очереди делают пешеходные зоны. Покрытие основной аллеи должно быть выполнено из клинкерной брусчатки, дорожки-дублеры – из асфальтобетонного покрытия. Планируется обустройство зоны вблизи мемориала "Героям-панфиловцам". Благоустройство второй очереди сквера запланировано на 2023 год.

https://ria.ru/20220509/soldat-1787692247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, омск, омская область, общество, александр бурков