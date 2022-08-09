https://ria.ru/20220809/shilov-1808116384.html

Олег Шилов: работаем над наращиванием производства боевых дронов

Олег Шилов: работаем над наращиванием производства боевых дронов - РИА Новости, 09.08.2022

Олег Шилов: работаем над наращиванием производства боевых дронов

Начавшаяся 24 февраля 2022 года специальная военная операция на Украине в очередной раз показала важность массированного применения беспилотников, как... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:00

2022-08-09T11:00

2022-08-09T11:00

интервью

россия

олег шилов

группа "кронштадт"

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Начавшаяся 24 февраля 2022 года специальная военная операция на Украине в очередной раз показала важность массированного применения беспилотников, как разведывательных, так и ударных. Над наращиванием серийного производства боевых дронов сегодня работает ведущая отечественная компания в сфере беспилотной авиации – группа "Кронштадт". В преддверии форума "Армия-2022" новый гендиректор предприятия Олег Шилов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о причинах смены руководства "Кронштадта", разработке новых дронов и о том, когда разведывательно-ударный БЛА "Орион" получит спутниковую связь.– Олег Александрович, вы возглавили группу "Кронштадт" относительно недавно – в 2022 году, сменился также в компании и генеральный конструктор; связаны ли эти кадровые перестановки со специальной военной операцией на Украине?– Отвечая на этот вопрос, я прежде всего хотел бы поблагодарить бывших генконструктора и гендиректора "Кронштадта" – Николая Николаевича Долженкова и Сергея Анатольевича Богатикова. Стоявшую перед ними задачу проектирования и испытания опытных образцов беспилотников они выполнили. Сегодня же "Кронштадт" вступает в новый этап серийного производства беспилотной техники. Смена руководства не связана с СВО, это всего лишь совпадение.Наш генеральный конструктор Алексей Поляков – как и я, человек для компании не новый, он многие годы работал у нас главным конструктором программы "Орион", поэтому и назначение его на новую должность было логичным и не повлекло за собой серьезных изменений.Сейчас перед нами стоят задачи по налаживанию серийного производства линейки беспилотников, соблюдению сроков, обозначаемых госзаказчиком в лице Минобороны РФ, проведению импортозамещения. Не забываем мы и про новые перспективные проекты. И, надо сказать, мы уже смогли добиться определенных успехов: серийное производство "Орионов" налажено и на московской площадке, и в Дубне, где мы внедряем все актуальные и современные технологии.– Что касается предприятия в Дубне, не так давно в "Кронштадте" заявляли о планах перевода завода на режим работы в три смены. Насколько это позволит нарастить производство "Орионов"? Какие новые образцы беспилотной техники будут там в обозримом будущем размещены?– Я бы не стал сейчас называть конкретное количество машин, это все-таки прерогатива военного ведомства. Трехсменный режим работы был запущен примерно месяц назад на всех "узких местах", чтобы обеспечить бесперебойное выполнение ГОЗ.В Дубне мы планируем строить всю линейку беспилотников "Кронштадта". У нас предусмотрена организация нескольких поточных линий, которая позволит обеспечить выпуск БПЛА разных типов. Да, важно сказать, что мы закупили современное оборудование, благодаря чему полностью ушли от "бумажных" технологий – у нас запущено все "в цифре". На производстве специалисты работают на планшетах, в которых они в любой момент могут посмотреть всю необходимую конструкторскую документацию.– Речь идет исключительно об отечественном оборудовании?– Оборудование у нас разное, и, что важно, доля отечественного оборудования велика, правда, есть еще и иностранное. Однако здесь я могу сказать точно, что импортной техники, с обслуживанием которой могут возникнуть проблемы из-за очередного ужесточения санкций, у нас нет. Оборудование было приобретено еще в прошлом году. В этом плане риски минимальны.– Как и все предыдущие годы "Кронштадт" участвует в форуме "Армия", почему в этот раз вы отказались от уличной экспозиции?– Это не совсем так, в Парке "Патриот" мы выставим только один БПЛА – "Орион". Предыдущие годы мы активно занимались продвижением, но, сегодня лучшая реклама для нас – это бесперебойное серийное производство беспилотников и их эффективная работа, на этом мы и концентрируем все основные усилия и средства компании.– На каком этапе находится работа по проектам дронов "Гром", "Гелиос" и "Сириус"?– Работы по всем этим БПЛА ведутся активно. Первый вылет "Сириуса" запланирован на этот год. Что касается "Грома" и "Гелиоса", сегодня они находятся на стадии эскизного проектирования, которое мы планируем завершить в 2023 году. Позже сможем поговорить с вами про сроки появления опытных образцов. Пока говорить об этом не хотелось бы.– Как проходят испытания "Орионов", оборудованных спутниковой связью?– Испытания идут полным ходом, и мы планируем завершить их к концу этого года.– Означает ли это, что после завершения испытаний все БПЛА "Орион" будут оснащаться спутниковой связью?– У нас существует несколько модификаций "Ориона", мы готовы параллельно производить разные версии этого разведывательно-ударного беспилотника. Решение всегда остается за заказчиком.– Получила ли развитие представленная вами на "Армии-2021" линейка малоразмерных дронов (самолеты "Мерак" и "Луман", а также коптеры "Мицар" и "Алиот")?– Это направление развивается весьма успешно, к концу этого года мы будем готовы показать образцы наших малоразмерных беспилотников. Все упомянутые дроны будут иметь двойное назначение.– Год назад на выставке MILEX состоялась международная премьера "Орионов" – скольким странам на сегодня уже поставлены эти дроны?– Сегодня приоритет номер один для "Кронштадта" – это поставки беспилотников для российской армии.– Какие конструктивные недостатки и трудности в эксплуатации "Орионов" были выявлены в ходе специальной военной операции?– Тут я бы не стал конкретизировать, это все-таки закрытая информация. Понятно, что эксплуатация дает нам большую "пищу для размышления", и мы ее учитываем при серийном производстве. Улучшение техники – это постоянный процесс, который будет продолжаться вне зависимости от того будут ли отказы у наших беспилотников или нет.– Отказался ли "Кронштадт" от каких-либо проектов за период СВО ввиду их несостоятельности или необходимости переключиться на другие, более важные направления?– Я бы вообще не связывал наши перспективные разработки с проблематикой спецоперации – все проекты, над которыми сегодня "Кронштадт" работает, в любом случае будут доведены до конца. Напротив, СВО только подтвердила правильность принятых компанией ранее стратегических решений и корректность выбранного курса.– Последнее время в СМИ активно обсуждалась тема возможной закупки Россией военных дронов у Ирана, в том числе ударных Shahed 171 Simorgh, а также размещения их производства на российских мощностях. Как бы вы оценили иранскую беспилотную отрасль? Могли бы пригодиться российской оборонке наработки ИРИ в сфере создания военных дронов? Готов ли "Кронштадт" на той же площадке в Дубне разместить производство иранских БПЛА?– Не хотел бы комментировать данную тему. По моему мнению, на любые подобные сообщения в прессе следует реагировать спокойно. Мы будем концентрироваться на поставленных нам задачах, а не распылятся на другие вещи, прежде всего, на такие слухи.Компания "Кронштадт" готова сотрудничать с любыми российскими и иностранными компаниями, если это будет направлено на укрепление обороноспособности страны и внесет вклад в развитие беспилотной авиации России.

https://ria.ru/20220630/drony-1799258410.html

https://ria.ru/20220808/armiya-1807948012.html

https://ria.ru/20220328/oruzhie-1780421032.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220712/bespilotniki-1801935254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, олег шилов, группа "кронштадт"