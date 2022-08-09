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США ввели санкции против Белоруссии за "подрыв демократии"

США ввели санкции против Белоруссии за "подрыв демократии" - РИА Новости, 09.08.2022

США ввели санкции против Белоруссии за "подрыв демократии"

США вводят визовые санкции в отношении 100 представителей властей Белоруссии и связанных с ними лиц за приписываемую им причастность к "подрыву демократических... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:33

2022-08-09T15:33

2022-08-09T15:33

в мире

белоруссия

сша

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. США вводят визовые санкции в отношении 100 представителей властей Белоруссии и связанных с ними лиц за приписываемую им причастность к "подрыву демократических институтов" страны, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен."Сегодня мы объявляем о шагах по введению визовых ограничений в отношении 100 должностных лиц правительства Белоруссии и связанных с ними лиц за участие в подрыве или нанесении ущерба демократическим институтам или в препятствовании переходу Белоруссии к демократии", - говорится в распространенном письменном заявлении Блинкена.Как информировал глава американской дипломатии, под новые визовые ограничения попали сотрудники администрации президента, МВД, Комитета государственной безопасности, ЦИК, следственного комитета, минтранса Белоруссии, а также представители вооруженных сил республики и ряд других лиц."В этот перечень также входят члены парламента, окружные судьи, сотрудники служб безопасности, члены исполнительных комитетов и руководители государственных университетов", - добавил Блинкен.

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, сша, энтони блинкен