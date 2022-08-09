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США ввели санкции против Белоруссии за "подрыв демократии" - РИА Новости, 09.08.2022
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США ввели санкции против Белоруссии за "подрыв демократии"
США ввели санкции против Белоруссии за "подрыв демократии" - РИА Новости, 09.08.2022
США ввели санкции против Белоруссии за "подрыв демократии"
США вводят визовые санкции в отношении 100 представителей властей Белоруссии и связанных с ними лиц за приписываемую им причастность к "подрыву демократических... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:33
2022-08-09T15:33
в мире
белоруссия
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. США вводят визовые санкции в отношении 100 представителей властей Белоруссии и связанных с ними лиц за приписываемую им причастность к "подрыву демократических институтов" страны, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен."Сегодня мы объявляем о шагах по введению визовых ограничений в отношении 100 должностных лиц правительства Белоруссии и связанных с ними лиц за участие в подрыве или нанесении ущерба демократическим институтам или в препятствовании переходу Белоруссии к демократии", - говорится в распространенном письменном заявлении Блинкена.Как информировал глава американской дипломатии, под новые визовые ограничения попали сотрудники администрации президента, МВД, Комитета государственной безопасности, ЦИК, следственного комитета, минтранса Белоруссии, а также представители вооруженных сил республики и ряд других лиц."В этот перечень также входят члены парламента, окружные судьи, сотрудники служб безопасности, члены исполнительных комитетов и руководители государственных университетов", - добавил Блинкен.
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в мире, белоруссия, сша, энтони блинкен
15:33 09.08.2022
 
США ввели санкции против Белоруссии за "подрыв демократии"

Госсекретарь Блинкен объявил о введении США санкций против ста граждан Белоруссии

© AP Photo / Andrew Harnik, PoolГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Andrew Harnik, Pool
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. США вводят визовые санкции в отношении 100 представителей властей Белоруссии и связанных с ними лиц за приписываемую им причастность к "подрыву демократических институтов" страны, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Сегодня мы объявляем о шагах по введению визовых ограничений в отношении 100 должностных лиц правительства Белоруссии и связанных с ними лиц за участие в подрыве или нанесении ущерба демократическим институтам или в препятствовании переходу Белоруссии к демократии", - говорится в распространенном письменном заявлении Блинкена.
Как информировал глава американской дипломатии, под новые визовые ограничения попали сотрудники администрации президента, МВД, Комитета государственной безопасности, ЦИК, следственного комитета, минтранса Белоруссии, а также представители вооруженных сил республики и ряд других лиц.
"В этот перечень также входят члены парламента, окружные судьи, сотрудники служб безопасности, члены исполнительных комитетов и руководители государственных университетов", - добавил Блинкен.
 
В миреБелоруссияСШАЭнтони Блинкен
 
 
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