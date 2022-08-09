https://ria.ru/20220809/sanktsii-1808274322.html

Недружественные страны вводят санкции до беспамятства, заявили в Кремле

Недружественные страны вводят санкции до беспамятства, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.08.2022

Недружественные страны вводят санкции до беспамятства, заявили в Кремле

Недружественные к России страны Европы вводят санкции до беспамятства, надеемся, что со временем здравый смысл проявит себя, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:39

2022-08-09T12:39

2022-08-09T12:39

в мире

россия

европа

эстония

кая каллас

санна марин

дмитрий песков

евросоюз

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Недружественные к России страны Европы вводят санкции до беспамятства, надеемся, что со временем здравый смысл проявит себя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как правило, такие заявления идут из тех стран, которые и так уже нами признаны недружественными странами. В своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран. Думаю, что со временем все-таки здравый смысл как-то проявит себя, и те, кто выступал с таким заявлением, опомнятся", - сказал Песков журналистам.Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы — это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.Глава финского правительства Санна Марин, вернувшаяся из отпуска, выступила за ограничение туризма из России.Во Франции гражданам России ограничили посещение Венсенского замка к юго-востоку от Парижа.

https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808269495.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, европа, эстония, кая каллас, санна марин, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии