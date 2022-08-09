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Недружественные страны вводят санкции до беспамятства, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.08.2022
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Недружественные страны вводят санкции до беспамятства, заявили в Кремле
Недружественные страны вводят санкции до беспамятства, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.08.2022
Недружественные страны вводят санкции до беспамятства, заявили в Кремле
Недружественные к России страны Европы вводят санкции до беспамятства, надеемся, что со временем здравый смысл проявит себя, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:39
2022-08-09T12:39
в мире
россия
европа
эстония
кая каллас
санна марин
дмитрий песков
евросоюз
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Недружественные к России страны Европы вводят санкции до беспамятства, надеемся, что со временем здравый смысл проявит себя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как правило, такие заявления идут из тех стран, которые и так уже нами признаны недружественными странами. В своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран. Думаю, что со временем все-таки здравый смысл как-то проявит себя, и те, кто выступал с таким заявлением, опомнятся", - сказал Песков журналистам.Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы — это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.Глава финского правительства Санна Марин, вернувшаяся из отпуска, выступила за ограничение туризма из России.Во Франции гражданам России ограничили посещение Венсенского замка к юго-востоку от Парижа.
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в мире, россия, европа, эстония, кая каллас, санна марин, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии
12:39 09.08.2022
 
Недружественные страны вводят санкции до беспамятства, заявили в Кремле

Песков: недружественные страны вводят санкции против России до беспамятства

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБольшой Каменный мост
Большой Каменный мост - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Недружественные к России страны Европы вводят санкции до беспамятства, надеемся, что со временем здравый смысл проявит себя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как правило, такие заявления идут из тех стран, которые и так уже нами признаны недружественными странами. В своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран. Думаю, что со временем все-таки здравый смысл как-то проявит себя, и те, кто выступал с таким заявлением, опомнятся", - сказал Песков журналистам.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы — это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
Глава финского правительства Санна Марин, вернувшаяся из отпуска, выступила за ограничение туризма из России.
Во Франции гражданам России ограничили посещение Венсенского замка к юго-востоку от Парижа.
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В миреРоссияЕвропаЭстонияКая КалласСанна МаринДмитрий ПесковЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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