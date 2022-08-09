https://ria.ru/20220809/sanktsii-1808226854.html

Финские компании научились обходить антироссийские санкции

Финские компании научились обходить антироссийские санкции - РИА Новости, 09.08.2022

Финские компании научились обходить антироссийские санкции

Логистические компании России и Финляндии совместно научились обходить отраслевые ограничения путем перецепки тягачей, объем грузоперевозок в настоящее время... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T10:18

2022-08-09T10:18

2022-08-09T10:18

экономика

финляндия

евросоюз

россия

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 авг — РИА Новости. Логистические компании России и Финляндии совместно научились обходить отраслевые ограничения путем перецепки тягачей, объем грузоперевозок в настоящее время составляет порядка трети от прошлогоднего, рассказал представитель таможни Финляндии Яркко Фагерстрём.ЕС 8 апреля запретил российским и белорусским грузовикам передвигаться по территории Европейского союза, в то время как Россия не ввела зеркальную меру и европейские грузовики могут продолжать работать в России. По информации корреспондента РИА Новости, спрос на водителей, имеющих все документы для перегона фур через пограничные КПП в Финляндии увеличился в несколько раз, перегон фуры через границу на общее расстояние около 40 километров обходится заказчику в 3-4 тысячи евро."Если финский грузовик имеет российский прицеп, то это трактуется как финская комбинация, и ее перевозка через границу совершенно законна",- отметил Фагерстрём в комментарии общественной телерадиовещательной корпорации YLE.Финские водители перегоняют фуру через пограничные КПП, за воротами которых их ожидают российские грузовики, на которые и перецепляется фура. Через границу перемещаются категории товаров, не попадающие под санкционные рестрикции.В апреле движение грузовиков через российскую границу резко упало, когда ЕС запретил движение российских и белорусских грузовиков, однако с тех пор грузовые перевозки возросли.Так, в апреле, сразу после ввода ограничений, на 15-ой неделе, границу пересекли 834 грузовика, а на 27-ой неделе, в начале июля - 2112 фур.По информации таможни, объем грузоперевозок в настоящее время составляет порядка трети от прошлогоднего.

https://ria.ru/20220711/toplivo-1801813702.html

https://ria.ru/20220803/finlyandiya-1806964696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, финляндия, евросоюз, россия