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Эксперт рассказал, как во всем мире разбирают самолеты на запчасти - РИА Новости, 09.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220809/samolety-1808266797.html
Эксперт рассказал, как во всем мире разбирают самолеты на запчасти
Эксперт рассказал, как во всем мире разбирают самолеты на запчасти - РИА Новости, 09.08.2022
Эксперт рассказал, как во всем мире разбирают самолеты на запчасти
Разбор самолетов на запчасти — это нормальная практика, распространенная во всем мире, в условиях санкций для российских авиакомпаний она стала более... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:45
2022-08-09T15:45
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Разбор самолетов на запчасти — это нормальная практика, распространенная во всем мире, в условиях санкций для российских авиакомпаний она стала более актуальной, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.Агентство Рейтер ранее во вторник со ссылками на источники сообщало, что российские авиакомпании, в частности "Аэрофлот", начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить другие свои лайнеры запчастями, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций.Он отметил, что наиболее подвержены этому следующие типы воздушных судов — новейшие иностранные лайнеры, такие как Airbus A320neo, A350, а также российские Superjet 100."Учитывая, что их количество в мировых масштабах не слишком велико, у авиапроизводителей есть возможность контролировать оборот запчастей на те же A350 буквально поштучно, а поставки комплектующих на SSJ100 закрыты по определению, так как большинство этих самолетов эксплуатируется в России", — добавил эксперт.По словам Пантелеева, с учетом существующего сейчас некоторого избытка провозных емкостей, у российских авиакомпаний есть возможность поддерживать летную годность основной части "иномарок" без риска возникновения дефицита самолетов.
https://ria.ru/20220809/oae-1808250523.html
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туризм, новости - туризм, россия, аэрофлот, airbus a350, sukhoi superjet, airbus a320, самолеты, авиакомпании, санкции в отношении россии
15:45 09.08.2022
 
Эксперт рассказал, как во всем мире разбирают самолеты на запчасти

"АвиаПорт": разбор самолетов на запчасти — обычная практика, сейчас актуальная для России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Разбор самолетов на запчасти — это нормальная практика, распространенная во всем мире, в условиях санкций для российских авиакомпаний она стала более актуальной, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Агентство Рейтер ранее во вторник со ссылками на источники сообщало, что российские авиакомпании, в частности "Аэрофлот", начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить другие свои лайнеры запчастями, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций.
"Это нормальная практика, распространенная во всем мире. В нынешних условиях для российских авиакомпаний она стала более актуальной, чем годом ранее", — сказал Пантелеев.
Он отметил, что наиболее подвержены этому следующие типы воздушных судов — новейшие иностранные лайнеры, такие как Airbus A320neo, A350, а также российские Superjet 100.
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"Учитывая, что их количество в мировых масштабах не слишком велико, у авиапроизводителей есть возможность контролировать оборот запчастей на те же A350 буквально поштучно, а поставки комплектующих на SSJ100 закрыты по определению, так как большинство этих самолетов эксплуатируется в России", — добавил эксперт.
По словам Пантелеева, с учетом существующего сейчас некоторого избытка провозных емкостей, у российских авиакомпаний есть возможность поддерживать летную годность основной части "иномарок" без риска возникновения дефицита самолетов.
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