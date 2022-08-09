https://ria.ru/20220809/samolety-1808266797.html

Эксперт рассказал, как во всем мире разбирают самолеты на запчасти

Эксперт рассказал, как во всем мире разбирают самолеты на запчасти - РИА Новости, 09.08.2022

Эксперт рассказал, как во всем мире разбирают самолеты на запчасти

Разбор самолетов на запчасти — это нормальная практика, распространенная во всем мире, в условиях санкций для российских авиакомпаний она стала более... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:45

2022-08-09T15:45

2022-08-09T15:45

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Разбор самолетов на запчасти — это нормальная практика, распространенная во всем мире, в условиях санкций для российских авиакомпаний она стала более актуальной, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.Агентство Рейтер ранее во вторник со ссылками на источники сообщало, что российские авиакомпании, в частности "Аэрофлот", начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить другие свои лайнеры запчастями, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций.Он отметил, что наиболее подвержены этому следующие типы воздушных судов — новейшие иностранные лайнеры, такие как Airbus A320neo, A350, а также российские Superjet 100."Учитывая, что их количество в мировых масштабах не слишком велико, у авиапроизводителей есть возможность контролировать оборот запчастей на те же A350 буквально поштучно, а поставки комплектующих на SSJ100 закрыты по определению, так как большинство этих самолетов эксплуатируется в России", — добавил эксперт.По словам Пантелеева, с учетом существующего сейчас некоторого избытка провозных емкостей, у российских авиакомпаний есть возможность поддерживать летную годность основной части "иномарок" без риска возникновения дефицита самолетов.

https://ria.ru/20220809/oae-1808250523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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