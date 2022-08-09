https://ria.ru/20220809/samolety-1808242406.html

Почти четверть россиян боятся летать на самолете, показал опрос ВЦИОМ

Почти четверть россиян боятся летать на самолете, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 09.08.2022

Почти четверть россиян боятся летать на самолете, показал опрос ВЦИОМ

Почти четверть россиян (23%) боятся летать на самолете, 71% граждан никуда не летали последние два-три года, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:18

2022-08-09T11:18

2022-08-09T11:21

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Почти четверть россиян (23%) боятся летать на самолете, 71% граждан никуда не летали последние два-три года, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Согласно исследованию, страх перед полетами испытывают 23% опрошенных, 73% ответили, что не боятся летать, 4% затруднились с ответом.Большинство россиян (71%) никуда не летали последние два - три года, 11% - летали два-три раза, 9% - один раз, 3% - три-пять раз, и только 5% респондентов приходилось пользоваться услугами авиакомпаний шесть и более раз.Чаще всего (в 85% случаев) россияне выбирают самолет за быструю скорость перелета, 24% - за комфорт, ещё 21% считает перелет доступным по цене, 16% выбирают самолет из-за отсутствия альтернативных видов транспорта, безопасность стала причиной для 12% опрошенных, 10% удобно добираться до аэропорта, и 8% предпочитают авиатранспорт из-за удобного расписания.В последние пару лет россияне чаще всего (71%) совершали перелеты по личным причинам или из-за отпуска, 18% летали по рабочим делам, и 10% одинаково пользовались самолетом для личных и рабочих дел.Не пользовались услугами авиакомпаний опрошенные чаще всего (63%) из-за отсутствия необходимости в поездке куда-либо, 25% - по причине высокой стоимости билетов, 13% респондентов предпочитают другие виды транспорта, 8% не летали из-за страха, 6% не имеют аэропорт рядом, 4% нельзя летать по медицинским показаниям, и 3% считают, что самолёт - не безопасный транспорт.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 2 августа 2022 года среди 1600 граждан старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220215/puteshestviya-1772845057.html

https://ria.ru/20220703/otpusk-1799856268.html

https://ria.ru/20220624/puteshestviya-1797800178.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вциом, россия, общество, новости - туризм