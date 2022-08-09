https://ria.ru/20220809/samolety-1808242406.html
Почти четверть россиян боятся летать на самолете, показал опрос ВЦИОМ
Почти четверть россиян боятся летать на самолете, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 09.08.2022
Почти четверть россиян боятся летать на самолете, показал опрос ВЦИОМ
Почти четверть россиян (23%) боятся летать на самолете, 71% граждан никуда не летали последние два-три года, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:18
2022-08-09T11:18
2022-08-09T11:21
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Почти четверть россиян (23%) боятся летать на самолете, 71% граждан никуда не летали последние два-три года, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Согласно исследованию, страх перед полетами испытывают 23% опрошенных, 73% ответили, что не боятся летать, 4% затруднились с ответом.Большинство россиян (71%) никуда не летали последние два - три года, 11% - летали два-три раза, 9% - один раз, 3% - три-пять раз, и только 5% респондентов приходилось пользоваться услугами авиакомпаний шесть и более раз.Чаще всего (в 85% случаев) россияне выбирают самолет за быструю скорость перелета, 24% - за комфорт, ещё 21% считает перелет доступным по цене, 16% выбирают самолет из-за отсутствия альтернативных видов транспорта, безопасность стала причиной для 12% опрошенных, 10% удобно добираться до аэропорта, и 8% предпочитают авиатранспорт из-за удобного расписания.В последние пару лет россияне чаще всего (71%) совершали перелеты по личным причинам или из-за отпуска, 18% летали по рабочим делам, и 10% одинаково пользовались самолетом для личных и рабочих дел.Не пользовались услугами авиакомпаний опрошенные чаще всего (63%) из-за отсутствия необходимости в поездке куда-либо, 25% - по причине высокой стоимости билетов, 13% респондентов предпочитают другие виды транспорта, 8% не летали из-за страха, 6% не имеют аэропорт рядом, 4% нельзя летать по медицинским показаниям, и 3% считают, что самолёт - не безопасный транспорт.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 2 августа 2022 года среди 1600 граждан старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220215/puteshestviya-1772845057.html
https://ria.ru/20220703/otpusk-1799856268.html
https://ria.ru/20220624/puteshestviya-1797800178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вциом, россия, общество, новости - туризм
11:18 09.08.2022 (обновлено: 11:21 09.08.2022)
Почти четверть россиян боятся летать на самолете, показал опрос ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ показал, что 71 процент россиян не летали на самолете последние два-три года
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Почти четверть россиян (23%) боятся летать на самолете, 71% граждан никуда не летали последние два-три года, свидетельствуют
результаты опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, страх перед полетами испытывают 23% опрошенных, 73% ответили, что не боятся летать, 4% затруднились с ответом.
Большинство россиян (71%) никуда не летали последние два - три года, 11% - летали два-три раза, 9% - один раз, 3% - три-пять раз, и только 5% респондентов приходилось пользоваться услугами авиакомпаний шесть и более раз.
Чаще всего (в 85% случаев) россияне выбирают самолет за быструю скорость перелета, 24% - за комфорт, ещё 21% считает перелет доступным по цене, 16% выбирают самолет из-за отсутствия альтернативных видов транспорта, безопасность стала причиной для 12% опрошенных, 10% удобно добираться до аэропорта, и 8% предпочитают авиатранспорт из-за удобного расписания.
В последние пару лет россияне чаще всего (71%) совершали перелеты по личным причинам или из-за отпуска, 18% летали по рабочим делам, и 10% одинаково пользовались самолетом для личных и рабочих дел.
Не пользовались услугами авиакомпаний опрошенные чаще всего (63%) из-за отсутствия необходимости в поездке куда-либо, 25% - по причине высокой стоимости билетов, 13% респондентов предпочитают другие виды транспорта, 8% не летали из-за страха, 6% не имеют аэропорт рядом, 4% нельзя летать по медицинским показаниям, и 3% считают, что самолёт - не безопасный транспорт.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ
-Спутник" проводился 2 августа 2022 года среди 1600 граждан старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.