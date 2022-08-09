https://ria.ru/20220809/sammit-1808263517.html

Зеленский может посетить саммит G20, если там будет Путин, заявили в Киеве

Зеленский может посетить саммит G20, если там будет Путин, заявили в Киеве - РИА Новости, 09.08.2022

Зеленский может посетить саммит G20, если там будет Путин, заявили в Киеве

Владимир Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать президент России Владимир Путин, заявил советник главы офиса Зеленского... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:09

2022-08-09T12:09

2022-08-09T14:49

в мире

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украина

индонезия

большая двадцатка

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать президент России Владимир Путин, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк."Я думаю, что это (вопрос о присутствии Зеленского на саммите. — Прим. ред.) будет решаться конкретно ближе уже к саммиту. <...> Если будет присутствовать Путин, то, безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия", — заявил Подоляк в интервью Би-би-си ньюз Украина.Он утверждает, что с начала российской спецоперации Зеленский не покидал Украину и общался с зарубежными политиками по видеосвязи, но в случае визита Путина на саммит, может посетить мероприятие лично. При этом, по мнению Подоляка, посещение российским лидером "любого саммита опосредованно означает" легитимацию его организаторами действий России в отношении Украины.Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите было направлено Путину. Индонезия в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента России принять участие в саммите G20. Отмечается, что "формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии".

https://ria.ru/20220720/sammit-1803597086.html

https://ria.ru/20220718/indoneziya-1803176851.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, индонезия, большая двадцатка, владимир зеленский, владимир путин