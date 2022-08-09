12:09 09.08.2022 (обновлено: 14:49 09.08.2022)
Зеленский может посетить саммит G20, если там будет Путин, заявили в Киеве
Подоляк заявил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать президент России Владимир Путин, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
"Я думаю, что это (вопрос о присутствии Зеленского на саммите. — Прим. ред.) будет решаться конкретно ближе уже к саммиту. <...> Если будет присутствовать Путин, то, безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия", — заявил Подоляк в интервью Би-би-си ньюз Украина.
Он утверждает, что с начала российской спецоперации Зеленский не покидал Украину и общался с зарубежными политиками по видеосвязи, но в случае визита Путина на саммит, может посетить мероприятие лично. При этом, по мнению Подоляка, посещение российским лидером "любого саммита опосредованно означает" легитимацию его организаторами действий России в отношении Украины.
Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите было направлено Путину. Индонезия в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.
Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.
Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента России принять участие в саммите G20. Отмечается, что "формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии".