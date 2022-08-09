На Сахалине появится центр беспилотных технологий
Вице-премьер Чернышенко анонсировал создание на Сахалине центра беспилотных технологий
Сахалин. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Центр беспилотных технологий будет создан на территории Сахалинской области, кроме того, Минцифры совместно с правительством Сахалинской области разработает проект обеспечения инфраструктурой связи островов Кунашир и Парамушир, заявил во вторник зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в островной регион.
"На территории Сахалинской области планируется создать Центр беспилотных технологий. Это прямо отвечает задаче цифровизации всех сфер государственной жизни. Центр будет решать задачи оперативного мониторинга в интересах органов исполнительной власти региона, продвигать развитие БПЛА (беспилотных летательных аппаратов - ред.). Также ведется работа по установлению экспериментального правового режима для полетов беспилотников", - цитирует пресс-служба Чернышенко.
По информации пресс-службы вице-премьера, Чернышенко также обсудил вопрос обеспечения инфраструктурой связи островов Кунашир и Парамушир, соответствующее поручение было передано в Минцифры. "Ведомство совместно с правительством Сахалинской области... проработают техническую возможность, стоимость и сроки реализации проекта по обеспечению инфраструктурой связи территории", - говорится в сообщении.
Кроме того, вице-премьер также поручил включить Сахалинскую область в пилотный проект по допуску пассажиров в зону транспортной безопасности аэропорта с помощью единой биометрической системы.
Минцифры России 29 июля опубликовало на официальном портале нормативных правовых актов документ, согласно которому с 1 октября 2022 года начинается эксперимент с допуском пассажиров в зону транспортной безопасности "Шереметьево" с использованием единой биометрической системы. Участие в организации эксперимента примут Минцифры, Минтранс и МВД, а также Федеральное агентство воздушного транспорта, ФСБ, Роскомнадзор и ФСТЭК.