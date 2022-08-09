https://ria.ru/20220809/sakhalin-1808208809.html

На Сахалине появится центр беспилотных технологий

На Сахалине появится центр беспилотных технологий - РИА Новости, 09.08.2022

На Сахалине появится центр беспилотных технологий

Центр беспилотных технологий будет создан на территории Сахалинской области, кроме того, Минцифры совместно с правительством Сахалинской области разработает... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T08:37

2022-08-09T08:37

2022-08-09T08:37

технологии

сахалинская область

парамушир

кунашир (остров)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Центр беспилотных технологий будет создан на территории Сахалинской области, кроме того, Минцифры совместно с правительством Сахалинской области разработает проект обеспечения инфраструктурой связи островов Кунашир и Парамушир, заявил во вторник зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в островной регион."На территории Сахалинской области планируется создать Центр беспилотных технологий. Это прямо отвечает задаче цифровизации всех сфер государственной жизни. Центр будет решать задачи оперативного мониторинга в интересах органов исполнительной власти региона, продвигать развитие БПЛА (беспилотных летательных аппаратов - ред.). Также ведется работа по установлению экспериментального правового режима для полетов беспилотников", - цитирует пресс-служба Чернышенко.По информации пресс-службы вице-премьера, Чернышенко также обсудил вопрос обеспечения инфраструктурой связи островов Кунашир и Парамушир, соответствующее поручение было передано в Минцифры. "Ведомство совместно с правительством Сахалинской области... проработают техническую возможность, стоимость и сроки реализации проекта по обеспечению инфраструктурой связи территории", - говорится в сообщении.Кроме того, вице-премьер также поручил включить Сахалинскую область в пилотный проект по допуску пассажиров в зону транспортной безопасности аэропорта с помощью единой биометрической системы.Минцифры России 29 июля опубликовало на официальном портале нормативных правовых актов документ, согласно которому с 1 октября 2022 года начинается эксперимент с допуском пассажиров в зону транспортной безопасности "Шереметьево" с использованием единой биометрической системы. Участие в организации эксперимента примут Минцифры, Минтранс и МВД, а также Федеральное агентство воздушного транспорта, ФСБ, Роскомнадзор и ФСТЭК.

https://ria.ru/20220803/bespilotnik-1806914982.html

https://na.ria.ru/20220602/samarskiy_universitet-1792584951.html

сахалинская область

парамушир

кунашир (остров)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, сахалинская область, парамушир, кунашир (остров), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дмитрий чернышенко