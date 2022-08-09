https://ria.ru/20220809/sakhalin-1808207064.html
Чернышенко: турпоток на Сахалин по итогам года вырастет на четверть
Чернышенко: турпоток на Сахалин по итогам года вырастет на четверть - РИА Новости, 09.08.2022
Чернышенко: турпоток на Сахалин по итогам года вырастет на четверть
Прирост туристического потока на Сахалин по итогам 2022 года составит около 25%, ожидается, что показатель достигнет 280 тысяч туристов, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T08:19
2022-08-09T08:19
2022-08-09T08:19
туризм
новости - туризм
сахалинская область
сахалин
дмитрий чернышенко
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Прирост туристического потока на Сахалин по итогам 2022 года составит около 25%, ожидается, что показатель достигнет 280 тысяч туристов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Сахалинскую область."Сахалин - уникальный регион, который многие желают посетить. В прошлом году турпоток составил 211 тысяч человек, а в этом году по прогнозу приедут уже 279 тысяч туристов - это хорошая динамика и прирост почти на 25%. И мы видим здесь удачное начало развития туристических проектов, которые вселяют большой оптимизм для всех будущих инвесторов, которые, я уверен, сюда придут", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата вице-премьера.Он уточнил, что при поддержке правительства и корпорации "Туризм.РФ" в регионе создаются новые уникальные туристические кластеры, которые позволят в несколько раз увеличить туристический поток. "Причем курорты делаются круглогодичными, с учетом того, что можно будет зимой кататься на лыжах, летом совершать экологические походы, заниматься туризмом, в том числе и горным, ну и, конечно же, увидеть все красоты Сахалина", - добавил он.Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" ежегодно зимой посещают 240 тысяч человек, а общая длина трасс составляет 35 километров. "На курорте параллельно с созданием горнолыжной инфраструктуры активно развивается и коммерческий сектор. Так, в рамках территории опережающего развития "Горный воздух" открываются современные рестораны, гостиничные комплексы и зоны отдыха. Работа в этом направлении должна быть продолжена", – сказал Лимеренко, слова которого привели в сообщении.Чернышенко в свою очередь подчеркнул, что власти Сахалинской области и корпорация "Туризм.РФ" в сентябре прошлого года заключили соглашение о намерениях для подготовки и реализации мастер-планов по развитию туризма в регионе. Он указал, что на данный момент требуется финансирование строительства канатных дорог "Красная-Юг", а также системы искусственного снегообразования."Правительство поручило Минстрою и Минэкономразвития до 1 декабря детально проработать этот вопрос совместно с корпорацией и областью. Кроме того, есть целый ряд приоритетных инвестиционных проектов по созданию дополнительного номерного фонда. Они ведутся совместно с "Туризм.РФ". Так что вместе продолжаем идти к цели создания доступного, комфортного и безопасного отдыха для наших граждан", - заключил вице-премьер.
https://ria.ru/20220725/sakhalin-1803663627.html
https://ria.ru/20220416/sakhalin-1783779330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сахалинская область, сахалин, дмитрий чернышенко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Чернышенко: турпоток на Сахалин по итогам года вырастет на четверть
Вице-премьер Чернышенко: прирост турпотока на Сахалин по итогам года составит 25 процентов
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Прирост туристического потока на Сахалин по итогам 2022 года составит около 25%, ожидается, что показатель достигнет 280 тысяч туристов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Сахалинскую область.
"Сахалин - уникальный регион, который многие желают посетить. В прошлом году турпоток составил 211 тысяч человек, а в этом году по прогнозу приедут уже 279 тысяч туристов - это хорошая динамика и прирост почти на 25%. И мы видим здесь удачное начало развития туристических проектов, которые вселяют большой оптимизм для всех будущих инвесторов, которые, я уверен, сюда придут", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата вице-премьера.
Он уточнил, что при поддержке правительства и корпорации "Туризм.РФ" в регионе создаются новые уникальные туристические кластеры, которые позволят в несколько раз увеличить туристический поток. "Причем курорты делаются круглогодичными, с учетом того, что можно будет зимой кататься на лыжах, летом совершать экологические походы, заниматься туризмом, в том числе и горным, ну и, конечно же, увидеть все красоты Сахалина", - добавил он.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
отметил, что спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" ежегодно зимой посещают 240 тысяч человек, а общая длина трасс составляет 35 километров. "На курорте параллельно с созданием горнолыжной инфраструктуры активно развивается и коммерческий сектор. Так, в рамках территории опережающего развития "Горный воздух" открываются современные рестораны, гостиничные комплексы и зоны отдыха. Работа в этом направлении должна быть продолжена", – сказал Лимеренко, слова которого привели в сообщении.
Чернышенко в свою очередь подчеркнул, что власти Сахалинской области и корпорация "Туризм.РФ" в сентябре прошлого года заключили соглашение о намерениях для подготовки и реализации мастер-планов по развитию туризма в регионе. Он указал, что на данный момент требуется финансирование строительства канатных дорог "Красная-Юг", а также системы искусственного снегообразования.
"Правительство поручило Минстрою
и Минэкономразвития
до 1 декабря детально проработать этот вопрос совместно с корпорацией и областью. Кроме того, есть целый ряд приоритетных инвестиционных проектов по созданию дополнительного номерного фонда. Они ведутся совместно с "Туризм.РФ". Так что вместе продолжаем идти к цели создания доступного, комфортного и безопасного отдыха для наших граждан", - заключил вице-премьер.