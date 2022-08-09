https://ria.ru/20220809/sakhalin-1808207064.html

Чернышенко: турпоток на Сахалин по итогам года вырастет на четверть

Чернышенко: турпоток на Сахалин по итогам года вырастет на четверть - РИА Новости, 09.08.2022

Чернышенко: турпоток на Сахалин по итогам года вырастет на четверть

Прирост туристического потока на Сахалин по итогам 2022 года составит около 25%, ожидается, что показатель достигнет 280 тысяч туристов, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T08:19

2022-08-09T08:19

2022-08-09T08:19

туризм

новости - туризм

сахалинская область

сахалин

дмитрий чернышенко

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Прирост туристического потока на Сахалин по итогам 2022 года составит около 25%, ожидается, что показатель достигнет 280 тысяч туристов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Сахалинскую область."Сахалин - уникальный регион, который многие желают посетить. В прошлом году турпоток составил 211 тысяч человек, а в этом году по прогнозу приедут уже 279 тысяч туристов - это хорошая динамика и прирост почти на 25%. И мы видим здесь удачное начало развития туристических проектов, которые вселяют большой оптимизм для всех будущих инвесторов, которые, я уверен, сюда придут", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата вице-премьера.Он уточнил, что при поддержке правительства и корпорации "Туризм.РФ" в регионе создаются новые уникальные туристические кластеры, которые позволят в несколько раз увеличить туристический поток. "Причем курорты делаются круглогодичными, с учетом того, что можно будет зимой кататься на лыжах, летом совершать экологические походы, заниматься туризмом, в том числе и горным, ну и, конечно же, увидеть все красоты Сахалина", - добавил он.Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" ежегодно зимой посещают 240 тысяч человек, а общая длина трасс составляет 35 километров. "На курорте параллельно с созданием горнолыжной инфраструктуры активно развивается и коммерческий сектор. Так, в рамках территории опережающего развития "Горный воздух" открываются современные рестораны, гостиничные комплексы и зоны отдыха. Работа в этом направлении должна быть продолжена", – сказал Лимеренко, слова которого привели в сообщении.Чернышенко в свою очередь подчеркнул, что власти Сахалинской области и корпорация "Туризм.РФ" в сентябре прошлого года заключили соглашение о намерениях для подготовки и реализации мастер-планов по развитию туризма в регионе. Он указал, что на данный момент требуется финансирование строительства канатных дорог "Красная-Юг", а также системы искусственного снегообразования."Правительство поручило Минстрою и Минэкономразвития до 1 декабря детально проработать этот вопрос совместно с корпорацией и областью. Кроме того, есть целый ряд приоритетных инвестиционных проектов по созданию дополнительного номерного фонда. Они ведутся совместно с "Туризм.РФ". Так что вместе продолжаем идти к цели создания доступного, комфортного и безопасного отдыха для наших граждан", - заключил вице-премьер.

https://ria.ru/20220725/sakhalin-1803663627.html

https://ria.ru/20220416/sakhalin-1783779330.html

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, сахалинская область, сахалин, дмитрий чернышенко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)