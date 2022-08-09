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Аналитик объяснил, что ждет рубль осенью - РИА Новости, 09.08.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220809/rubl-1808190516.html
Аналитик объяснил, что ждет рубль осенью
Аналитик объяснил, что ждет рубль осенью - РИА Новости, 09.08.2022
Аналитик объяснил, что ждет рубль осенью
Важным фактором для снижения курса рубля к доллару является разнонаправленная политика ФРС США и Банка России. В США доллар укрепляется к прочим валютам из-за... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T03:15
2022-08-09T03:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сша
федеральная резервная система сша
россия
рубль
доллар
осень
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Важным фактором для снижения курса рубля к доллару является разнонаправленная политика ФРС США и Банка России. В США доллар укрепляется к прочим валютам из-за рецессии и повышения ставки, власти России, напротив, стремятся снизить ставку, чтобы ослабить рубль для лучшей наполняемости бюджета, рассказал агентству “Прайм” руководитель направления инвестиционной аналитики банка “Ренессанс Кредит” Роман Чечушков.В июле Центробанк резко снизил ключевую ставку сразу на 150 базовых пунктов, тогда как аналитики ожидали шага в рамках 50 базовых пунктов.Федрезерв обещает повышать ставку и далее, и концу года она может достичь 3-3,5 процента. Банк России, в свою очередь, не исключает продолжения снижения ставки на 0,6 процентного пункта. До конца этого года она прогнозируется в диапазоне 7,4-8,0 процентов.В итоге при возобновлении государственных валютных интервенций есть вероятность, что осенью рубль уйдет в диапазон 66-72 за доллар. При условии сохранения ограничений на движение капитала и низкого спроса на валюту из-за слабого возобновления импорта доллар будет стоить в районе 58-64 рублей.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, россия, рубль, доллар, осень, роман чечушков, ренессанс кредит
03:15 09.08.2022
 
Аналитик объяснил, что ждет рубль осенью

Аналитик Чечушков спрогнозировал рубль в диапазоне 66-72 за доллар осенью

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Важным фактором для снижения курса рубля к доллару является разнонаправленная политика ФРС США и Банка России. В США доллар укрепляется к прочим валютам из-за рецессии и повышения ставки, власти России, напротив, стремятся снизить ставку, чтобы ослабить рубль для лучшей наполняемости бюджета, рассказал агентству “Прайм” руководитель направления инвестиционной аналитики банка “Ренессанс Кредит” Роман Чечушков.
В июле Центробанк резко снизил ключевую ставку сразу на 150 базовых пунктов, тогда как аналитики ожидали шага в рамках 50 базовых пунктов.
“Свой вклад в ослабление курса рубля к доллару внесли и итоги заседания ФРС США. 27 июля состоялось повторное повышение базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов — до 2,5 процента годовых”, — объяснил он.
Федрезерв обещает повышать ставку и далее, и концу года она может достичь 3-3,5 процента. Банк России, в свою очередь, не исключает продолжения снижения ставки на 0,6 процентного пункта. До конца этого года она прогнозируется в диапазоне 7,4-8,0 процентов.
В итоге при возобновлении государственных валютных интервенций есть вероятность, что осенью рубль уйдет в диапазон 66-72 за доллар. При условии сохранения ограничений на движение капитала и низкого спроса на валюту из-за слабого возобновления импорта доллар будет стоить в районе 58-64 рублей.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 01:15
Эксперт рассказал, какая валюта "подпирает" доллар
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаСШАФедеральная резервная система СШАРоссияРубльДолларОсеньРоман ЧечушковРенессанс Кредит
 
 
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