https://ria.ru/20220809/rubl-1808190516.html

Аналитик объяснил, что ждет рубль осенью

Аналитик объяснил, что ждет рубль осенью - РИА Новости, 09.08.2022

Аналитик объяснил, что ждет рубль осенью

Важным фактором для снижения курса рубля к доллару является разнонаправленная политика ФРС США и Банка России. В США доллар укрепляется к прочим валютам из-за... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T03:15

2022-08-09T03:15

2022-08-09T03:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

сша

федеральная резервная система сша

россия

рубль

доллар

осень

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Важным фактором для снижения курса рубля к доллару является разнонаправленная политика ФРС США и Банка России. В США доллар укрепляется к прочим валютам из-за рецессии и повышения ставки, власти России, напротив, стремятся снизить ставку, чтобы ослабить рубль для лучшей наполняемости бюджета, рассказал агентству “Прайм” руководитель направления инвестиционной аналитики банка “Ренессанс Кредит” Роман Чечушков.В июле Центробанк резко снизил ключевую ставку сразу на 150 базовых пунктов, тогда как аналитики ожидали шага в рамках 50 базовых пунктов.Федрезерв обещает повышать ставку и далее, и концу года она может достичь 3-3,5 процента. Банк России, в свою очередь, не исключает продолжения снижения ставки на 0,6 процентного пункта. До конца этого года она прогнозируется в диапазоне 7,4-8,0 процентов.В итоге при возобновлении государственных валютных интервенций есть вероятность, что осенью рубль уйдет в диапазон 66-72 за доллар. При условии сохранения ограничений на движение капитала и низкого спроса на валюту из-за слабого возобновления импорта доллар будет стоить в районе 58-64 рублей.

https://ria.ru/20220808/dollar-1807797487.html

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