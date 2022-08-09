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Инвестстратег рассказал, кто заморозил рубль и когда его разморозят
Инвестстратег рассказал, кто заморозил рубль и когда его разморозят - РИА Новости, 09.08.2022
Инвестстратег рассказал, кто заморозил рубль и когда его разморозят
Рубль останется крепким до тех пор, пока цены на энергоносители высокие, объемы их экспорта сопоставимы с текущими, а платежный баланс профицитный. В пользу... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T01:15
2022-08-09T01:15
2022-08-09T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
павел веревкин
алор брокер
рубль
доллар
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Рубль останется крепким до тех пор, пока цены на энергоносители высокие, объемы их экспорта сопоставимы с текущими, а платежный баланс профицитный. В пользу нацвалюты играет и то, что активы нерезидентов, которые раньше всегда первыми скупали доллары, по-прежнему заморожены, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег Алор Брокер Павел Веревкин.Работать на ослабление рубля будут удешевление сырья в случае начала мировой рецессии, а также новая версия бюджетного правила, которую власти хотят запустить с целью девальвации для поддержки экспортеров и наполнения бюджета.Рассчитывать на быстрое восстановление импорта и скупку долларов со стороны недружественных резидентов преждевременно, поэтому в среднесрочной перспективе рубль будет ослабевать в диапазоне 60-64,5 за доллар, если власти приложат к этому усилия.
https://ria.ru/20220808/dollar-1807797487.html
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экономика, россия, павел веревкин, алор брокер, рубль, доллар
Инвестстратег рассказал, кто заморозил рубль и когда его разморозят
Инвестстратег Веревкин: рубль останется крепким, пока цены на энергоносители высокие