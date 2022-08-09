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В Зарядье пройдет фестиваль Русского географического общества

В Зарядье пройдет фестиваль Русского географического общества - РИА Новости, 09.08.2022

В Зарядье пройдет фестиваль Русского географического общества

Фестиваль Русского географического общества откроется в московском парке Зарядье 18 августа, сообщили в пресс-службе РГО. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T18:37

2022-08-09T18:37

2022-08-09T18:37

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Фестиваль Русского географического общества откроется в московском парке Зарядье 18 августа, сообщили в пресс-службе РГО."Масштабный праздник, открытие которого приурочено ко Дню географа, пройдет с 18 по 28 августа 2022 года. Фестиваль предоставляет посетителям уникальную возможность, не покидая столицы, совершить путешествие в самые необычные уголки нашей страны", — рассказали в пресс-службе.По словам организаторов, в программу войдут более 80 лекций ученых и путешественников, творческие встречи с фотографами и кинематографистами, мастер-классы по народному творчеству, викторины и интеллектуальные игры.Мероприятия запланированы на всей территории парка "Зарядье", включая уличные и внутренние пространства, а также площадь на пересечении улиц Варварки и Москворецкой. Доступ ко всем локациям будет бесплатный.Праздник был учрежден по поручению Владимира Путина в 2019 году для популяризации географии и повышения престижа профессии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Кабанова

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