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В Зарядье пройдет фестиваль Русского географического общества
В Зарядье пройдет фестиваль Русского географического общества - РИА Новости, 09.08.2022
В Зарядье пройдет фестиваль Русского географического общества
Фестиваль Русского географического общества откроется в московском парке Зарядье 18 августа, сообщили в пресс-службе РГО. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T18:37
2022-08-09T18:37
2022-08-09T18:37
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Фестиваль Русского географического общества откроется в московском парке Зарядье 18 августа, сообщили в пресс-службе РГО."Масштабный праздник, открытие которого приурочено ко Дню географа, пройдет с 18 по 28 августа 2022 года. Фестиваль предоставляет посетителям уникальную возможность, не покидая столицы, совершить путешествие в самые необычные уголки нашей страны", — рассказали в пресс-службе.По словам организаторов, в программу войдут более 80 лекций ученых и путешественников, творческие встречи с фотографами и кинематографистами, мастер-классы по народному творчеству, викторины и интеллектуальные игры.Мероприятия запланированы на всей территории парка "Зарядье", включая уличные и внутренние пространства, а также площадь на пересечении улиц Варварки и Москворецкой. Доступ ко всем локациям будет бесплатный.Праздник был учрежден по поручению Владимира Путина в 2019 году для популяризации географии и повышения престижа профессии.
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В Зарядье пройдет фестиваль Русского географического общества
Фестиваль Русского географического общества откроется в Зарядье 18 августа
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Фестиваль Русского географического общества откроется в московском парке Зарядье 18 августа, сообщили в пресс-службе РГО.
"Масштабный праздник, открытие которого приурочено ко Дню географа, пройдет с 18 по 28 августа 2022 года. Фестиваль предоставляет посетителям уникальную возможность, не покидая столицы, совершить путешествие в самые необычные уголки нашей страны", — рассказали в пресс-службе.
По словам организаторов, в программу войдут более 80 лекций ученых и путешественников, творческие встречи с фотографами и кинематографистами, мастер-классы по народному творчеству, викторины и интеллектуальные игры.
Мероприятия запланированы на всей территории парка "Зарядье", включая уличные и внутренние пространства, а также площадь на пересечении улиц Варварки и Москворецкой. Доступ ко всем локациям будет бесплатный.
Праздник был учрежден по поручению Владимира Путина в 2019 году для популяризации географии и повышения престижа профессии.