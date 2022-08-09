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Запорожские власти анонсировали референдум в сентябре - РИА Новости, 09.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Запорожские власти анонсировали референдум в сентябре
Запорожские власти анонсировали референдум в сентябре - РИА Новости, 09.08.2022
Запорожские власти анонсировали референдум в сентябре
Референдум в Запорожской области, скорее всего, пройдет в сентябре, дату определят в скором времени, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:44
2022-08-09T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Референдум в Запорожской области, скорее всего, пройдет в сентябре, дату определят в скором времени, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. Накануне Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении Запорожской области с Россией."По нашей готовности, примерно, это будет первая половина осени. Скорее всего, в сентябре", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что сейчас идет оценка готовности проведения референдума в регионе с технической стороны, этим занимается Центральная избирательная комиссия. По словам главы региона, рассматривается вариант проведения референдума как в очном формате, так и в электронном. "Комиссия в ближайшее время определится с датой и формой бюллетеня", - сказал Балицкий.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр
10:44 09.08.2022 (обновлено: 11:16 09.08.2022)
 
Запорожские власти анонсировали референдум в сентябре

Глава Запорожской ВГА Балицкий: референдум в регионе пройдет, скорее всего, в сентябре

© РИА Новости / Дмитрий МакеевЛедовая арена в Мелитополе
Ледовая арена в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Ледовая арена в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Референдум в Запорожской области, скорее всего, пройдет в сентябре, дату определят в скором времени, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. Накануне Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении Запорожской области с Россией.
"По нашей готовности, примерно, это будет первая половина осени. Скорее всего, в сентябре", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что сейчас идет оценка готовности проведения референдума в регионе с технической стороны, этим занимается Центральная избирательная комиссия. По словам главы региона, рассматривается вариант проведения референдума как в очном формате, так и в электронном. "Комиссия в ближайшее время определится с датой и формой бюллетеня", - сказал Балицкий.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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