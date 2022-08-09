https://ria.ru/20220809/referendum-1808232487.html

Запорожские власти анонсировали референдум в сентябре

Запорожские власти анонсировали референдум в сентябре - РИА Новости, 09.08.2022

Запорожские власти анонсировали референдум в сентябре

Референдум в Запорожской области, скорее всего, пройдет в сентябре, дату определят в скором времени, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T10:44

2022-08-09T10:44

2022-08-09T11:16

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Референдум в Запорожской области, скорее всего, пройдет в сентябре, дату определят в скором времени, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. Накануне Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении Запорожской области с Россией."По нашей готовности, примерно, это будет первая половина осени. Скорее всего, в сентябре", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что сейчас идет оценка готовности проведения референдума в регионе с технической стороны, этим занимается Центральная избирательная комиссия. По словам главы региона, рассматривается вариант проведения референдума как в очном формате, так и в электронном. "Комиссия в ближайшее время определится с датой и формой бюллетеня", - сказал Балицкий.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220809/nevskiy-1808217040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр