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Херсонская область заявила, что признание Киевом референдума не нужно

Херсонская область заявила, что признание Киевом референдума не нужно - РИА Новости, 09.08.2022

Херсонская область заявила, что признание Киевом референдума не нужно

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что регион не нуждается в признании со стороны Украины итогов предстоящего... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T06:06

2022-08-09T06:06

2022-08-09T06:06

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что регион не нуждается в признании со стороны Украины итогов предстоящего референдума по самоопределению.Владимир Зеленский в одном из последних видеообращений, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что в южных регионах, освобожденных Вооруженными силами РФ, планируется провести "псевдореферендумы"."Они (киевские власти. — Прим. ред.) не признают итог референдума в Крыму и могут не принимать и не считаться с нашим законным правом на самоопределение. Мы не нуждаемся в признании с их стороны итогов референдума. Мы возвращаемся домой, в Россию, и это главное", — сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, Зеленский, делая заявления о Херсонской области, выражает мнение "собравшейся вокруг него преступной клики, а не позицию всего украинского народа".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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