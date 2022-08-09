https://ria.ru/20220809/referendum-1808202478.html
Херсонская область заявила, что признание Киевом референдума не нужно
Херсонская область заявила, что признание Киевом референдума не нужно - РИА Новости, 09.08.2022
Херсонская область заявила, что признание Киевом референдума не нужно
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что регион не нуждается в признании со стороны Украины итогов предстоящего... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T06:06
2022-08-09T06:06
2022-08-09T06:06
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
запорожская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что регион не нуждается в признании со стороны Украины итогов предстоящего референдума по самоопределению.Владимир Зеленский в одном из последних видеообращений, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что в южных регионах, освобожденных Вооруженными силами РФ, планируется провести "псевдореферендумы"."Они (киевские власти. — Прим. ред.) не признают итог референдума в Крыму и могут не принимать и не считаться с нашим законным правом на самоопределение. Мы не нуждаемся в признании с их стороны итогов референдума. Мы возвращаемся домой, в Россию, и это главное", — сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, Зеленский, делая заявления о Херсонской области, выражает мнение "собравшейся вокруг него преступной клики, а не позицию всего украинского народа".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_519:0:2583:1548_1920x0_80_0_0_6d89ee3dd0d2eeb32d6d2e8bce83ab3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , запорожская область, россия
Херсонская область заявила, что признание Киевом референдума не нужно
Власти Херсонской области заявили, что региону не нужно признание Украиной референдума