https://ria.ru/20220809/referendum-1808200340.html

Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований закона России

Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований закона России - РИА Новости, 09.08.2022

Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований закона России

Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований российского законодательства, позволяющего стать новым субъектом федерации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T04:06

2022-08-09T04:06

2022-08-09T04:06

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

россия

евгений балицкий

владимир рогов

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803776105_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_e186031a36b5b7bc19d70c932e34bc88.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований российского законодательства, позволяющего стать новым субъектом федерации, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.По его словам, жители Запорожской области надеются, что Россия услышит их голос."Мы ждем, что Россия примет нас домой", — подчеркнул Рогов.Во время операции Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Регионы хотят войти в состав Российской Федерации. Ранее там сообщали о создании избирательных комиссий для голосования, причем в Запорожской области уже говорили о планах провести референдум в сентябре. Обсуждается вопрос синхронизации плебисцита с Херсонской областью.и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220809/zakony-1808198246.html

запорожская область

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир рогов, республика крым