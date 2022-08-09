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Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований закона России - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/referendum-1808200340.html
Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований закона России
Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований закона России - РИА Новости, 09.08.2022
Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований закона России
Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований российского законодательства, позволяющего стать новым субъектом федерации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T04:06
2022-08-09T04:06
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
евгений балицкий
владимир рогов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований российского законодательства, позволяющего стать новым субъектом федерации, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.По его словам, жители Запорожской области надеются, что Россия услышит их голос."Мы ждем, что Россия примет нас домой", — подчеркнул Рогов.Во время операции Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Регионы хотят войти в состав Российской Федерации. Ранее там сообщали о создании избирательных комиссий для голосования, причем в Запорожской области уже говорили о планах провести референдум в сентябре. Обсуждается вопрос синхронизации плебисцита с Херсонской областью.и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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запорожская область
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в мире, запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир рогов, республика крым
04:06 09.08.2022
 
Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований закона России

Член ВГА Запорожской области: референдум пройдет с учетом требований закона России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкАрка освободителей на Площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Референдум в Запорожской области пройдет с учетом требований российского законодательства, позволяющего стать новым субъектом федерации, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.

"Мы идем по этапам проведения референдума таким образом, чтобы все наши вопросы и результаты голосования совпадали с российским законодательством. Мы хотим не просто провести референдум, а чтобы это соответствовало требованиям российского законодательства, конкретно федеральному конституционному закону №6 ("О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя")", — отметил Рогов.

По его словам, жители Запорожской области надеются, что Россия услышит их голос.
Прохожие на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
03:05Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области начали применять законодательство России
"Мы ждем, что Россия примет нас домой", — подчеркнул Рогов.
Во время операции Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Регионы хотят войти в состав Российской Федерации. Ранее там сообщали о создании избирательных комиссий для голосования, причем в Запорожской области уже говорили о планах провести референдум в сентябре. Обсуждается вопрос синхронизации плебисцита с Херсонской областью.и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийВладимир РоговРеспублика Крым
 
 
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