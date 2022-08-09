https://ria.ru/20220809/rakety-1808288427.html

Российские силы ПВО перехватили ракеты Himars в Херсоне и Мелитополе

Российские силы ПВО перехватили ракеты Himars в Херсоне и Мелитополе - РИА Новости, 09.08.2022

Российские силы ПВО перехватили ракеты Himars в Херсоне и Мелитополе

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и три беспилотника, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:12

2022-08-09T13:12

2022-08-09T13:15

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

мелитополь

донецкая народная республика

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и три беспилотника, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Торецкое Донецкой Народной Республики. Также сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Петровское, железнодорожной станции Рутченково Донецкой Народной Республики, а также Моспаново Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки были сбиты 17 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской и Запорожской областях.

https://ria.ru/20220809/naemniki-1808287976.html

херсонская область

мелитополь

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , мелитополь, донецкая народная республика