https://ria.ru/20220809/rakety-1808288427.html
Российские силы ПВО перехватили ракеты Himars в Херсоне и Мелитополе
Российские силы ПВО перехватили ракеты Himars в Херсоне и Мелитополе - РИА Новости, 09.08.2022
Российские силы ПВО перехватили ракеты Himars в Херсоне и Мелитополе
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и три беспилотника, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:12
2022-08-09T13:12
2022-08-09T13:15
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
мелитополь
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и три беспилотника, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Торецкое Донецкой Народной Республики. Также сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Петровское, железнодорожной станции Рутченково Донецкой Народной Республики, а также Моспаново Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки были сбиты 17 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской и Запорожской областях.
https://ria.ru/20220809/naemniki-1808287976.html
херсонская область
мелитополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , мелитополь, донецкая народная республика
13:12 09.08.2022 (обновлено: 13:15 09.08.2022)
Российские силы ПВО перехватили ракеты Himars в Херсоне и Мелитополе
Российские силы ПВО перехватили 17 ракет Himars в Херсоне, Новой Каховке и Мелитополе