https://ria.ru/20220809/raketa-1808210222.html

"Союз" с иранским спутником стартовал с Байконура

"Союз" с иранским спутником стартовал с Байконура - РИА Новости, 09.08.2022

"Союз" с иранским спутником стартовал с Байконура

Ракета "Союз-2.1б" в 8:52 мск стартовала с космодрома Байконур, она доставит в космос построенный в России по заказу Ирана спутник дистанционного зондирования... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T08:59

2022-08-09T08:59

2022-08-09T09:23

космос - риа наука

россия

иран

байконур (космодром)

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" в 8:52 мск стартовала с космодрома Байконур, она доставит в космос построенный в России по заказу Ирана спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", а также 16 малых аппаратов, трансляцию вел "Роскосмос".Через несколько минут после запуска "Союз" вывел на околоземную орбиту разгонный блок "Фрегат", который затем развезет аппараты по целевым орбитам.Вместе с иранским спутником под головным обтекателем ракеты находятся аппараты CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, "КАИ-1", "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, "Геоскан-Эдельвейс", MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.Эти спутники создали ведущие российские вузы, компании и некоммерческие организации.Малые аппараты предназначены для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий межспутниковой связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.

https://ria.ru/20220809/kosmos-1808206789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, иран, байконур (космодром)