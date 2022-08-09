https://ria.ru/20220809/raketa-1808210222.html
"Союз" с иранским спутником стартовал с Байконура
"Союз" с иранским спутником стартовал с Байконура - РИА Новости, 09.08.2022
"Союз" с иранским спутником стартовал с Байконура
Ракета "Союз-2.1б" в 8:52 мск стартовала с космодрома Байконур, она доставит в космос построенный в России по заказу Ирана спутник дистанционного зондирования... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T08:59
2022-08-09T08:59
2022-08-09T09:23
космос - риа наука
россия
иран
байконур (космодром)
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" в 8:52 мск стартовала с космодрома Байконур, она доставит в космос построенный в России по заказу Ирана спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", а также 16 малых аппаратов, трансляцию вел "Роскосмос".Через несколько минут после запуска "Союз" вывел на околоземную орбиту разгонный блок "Фрегат", который затем развезет аппараты по целевым орбитам.Вместе с иранским спутником под головным обтекателем ракеты находятся аппараты CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, "КАИ-1", "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, "Геоскан-Эдельвейс", MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.Эти спутники создали ведущие российские вузы, компании и некоммерческие организации.Малые аппараты предназначены для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий межспутниковой связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.
https://ria.ru/20220809/kosmos-1808206789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, иран, байконур (космодром)
08:59 09.08.2022 (обновлено: 09:23 09.08.2022)
"Союз" с иранским спутником стартовал с Байконура
"Союз-2.1б" с иранским спутником зондирования Земли "Хайям" стартовал с Байконура
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Ракета "Союз-2.1б" в 8:52 мск стартовала с космодрома Байконур, она доставит в космос построенный в России по заказу Ирана спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", а также 16 малых аппаратов, трансляцию вел "Роскосмос
".
Через несколько минут после запуска "Союз" вывел на околоземную орбиту разгонный блок "Фрегат", который затем развезет аппараты по целевым орбитам.
Вместе с иранским спутником под головным обтекателем ракеты находятся аппараты CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, "КАИ-1", "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, "Геоскан-Эдельвейс", MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.
Эти спутники создали ведущие российские вузы, компании и некоммерческие организации.
Малые аппараты предназначены для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий межспутниковой связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.