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"Союз" с иранским спутником стартовал с Байконура - РИА Новости, 09.08.2022
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"Союз" с иранским спутником стартовал с Байконура
"Союз" с иранским спутником стартовал с Байконура - РИА Новости, 09.08.2022
"Союз" с иранским спутником стартовал с Байконура
Ракета "Союз-2.1б" в 8:52 мск стартовала с космодрома Байконур, она доставит в космос построенный в России по заказу Ирана спутник дистанционного зондирования... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T08:59
2022-08-09T09:23
космос - риа наука
россия
иран
байконур (космодром)
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" в 8:52 мск стартовала с космодрома Байконур, она доставит в космос построенный в России по заказу Ирана спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", а также 16 малых аппаратов, трансляцию вел "Роскосмос".Через несколько минут после запуска "Союз" вывел на околоземную орбиту разгонный блок "Фрегат", который затем развезет аппараты по целевым орбитам.Вместе с иранским спутником под головным обтекателем ракеты находятся аппараты CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, "КАИ-1", "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, "Геоскан-Эдельвейс", MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.Эти спутники создали ведущие российские вузы, компании и некоммерческие организации.Малые аппараты предназначены для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий межспутниковой связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.
https://ria.ru/20220809/kosmos-1808206789.html
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космос - риа наука, россия, иран, байконур (космодром)
08:59 09.08.2022 (обновлено: 09:23 09.08.2022)
 
"Союз" с иранским спутником стартовал с Байконура

"Союз-2.1б" с иранским спутником зондирования Земли "Хайям" стартовал с Байконура

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1б" на стартовом комплексе космодрома Байконур
Ракета-носитель Союз-2.1б на стартовом комплексе космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в фотобанк
Ракета-носитель "Союз-2.1б" на стартовом комплексе космодрома Байконур. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" в 8:52 мск стартовала с космодрома Байконур, она доставит в космос построенный в России по заказу Ирана спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", а также 16 малых аппаратов, трансляцию вел "Роскосмос".
Через несколько минут после запуска "Союз" вывел на околоземную орбиту разгонный блок "Фрегат", который затем развезет аппараты по целевым орбитам.
Вместе с иранским спутником под головным обтекателем ракеты находятся аппараты CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, "КАИ-1", "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, "Геоскан-Эдельвейс", MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.
Эти спутники создали ведущие российские вузы, компании и некоммерческие организации.
Малые аппараты предназначены для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий межспутниковой связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.
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Космос - РИА НаукаРоссияИранБайконур (космодром)
 
 
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