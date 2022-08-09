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В Белгородской области в канализационном колодце погибли трое рабочих
В Белгородской области в канализационном колодце погибли трое рабочих - РИА Новости, 09.08.2022
В Белгородской области в канализационном колодце погибли трое рабочих
Три человека погибли и один находится в тяжёлом состоянии в больнице в поселке Ровеньки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T18:53
2022-08-09T18:53
2022-08-09T19:19
происшествия
россия
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БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Три человека погибли и один находится в тяжёлом состоянии в больнице в поселке Ровеньки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."ЧП сегодня произошло в Ровеньках. Здесь бригада рабочих ООО "Экологические системы" меняла насос в канализационном колодце. К сожалению, при выполнении работ у одного сотрудника повредился противогаз. При оказании экстренной помощи вторым сотрудником без средств индивидуальной защиты был получен ожог дыхательных путей. Еще два сотрудника также спустились в канализационный колодец для оказания помощи. Все трое надышались аммиачными парами, что привело к их гибели" - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.Он добавил, что на месте работает следственная группа, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Одного из ребят доставили в больницу, за его жизнь и здоровье борются медики. Троих мужчин спасти не удалось.СУСК РФ по Белгородской области сообщило, что организовано проведение доследственной проверки по факту гибели трех человек в поселке Ровеньки. По данным следствия, погибшие были жителями Ровеньского района, в возрасте 27, 65 и 40 лет. Отмечается, что ход проверки взят и.о. руководителя следственного управления под личный контроль.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
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происшествия, россия
18:53 09.08.2022 (обновлено: 19:19 09.08.2022)
В Белгородской области в канализационном колодце погибли трое рабочих
Белгородский глава Гладков: в канализационном колодце погибли трое рабочих, один раненый
БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости.
Три человека погибли и один находится в тяжёлом состоянии в больнице в поселке Ровеньки, сообщил
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"ЧП сегодня произошло в Ровеньках. Здесь бригада рабочих ООО "Экологические системы" меняла насос в канализационном колодце. К сожалению, при выполнении работ у одного сотрудника повредился противогаз. При оказании экстренной помощи вторым сотрудником без средств индивидуальной защиты был получен ожог дыхательных путей. Еще два сотрудника также спустились в канализационный колодец для оказания помощи. Все трое надышались аммиачными парами, что привело к их гибели" - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на месте работает следственная группа, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Одного из ребят доставили в больницу, за его жизнь и здоровье борются медики. Троих мужчин спасти не удалось.
СУСК РФ по Белгородской области сообщило, что организовано проведение доследственной проверки по факту гибели трех человек в поселке Ровеньки. По данным следствия, погибшие были жителями Ровеньского района, в возрасте 27, 65 и 40 лет. Отмечается, что ход проверки взят и.о. руководителя следственного управления под личный контроль.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.