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В Татарстане четверо рабочих отравились газом в канализационном люке - РИА Новости, 09.08.2022
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В Татарстане четверо рабочих отравились газом в канализационном люке
В Татарстане четверо рабочих отравились газом в канализационном люке - РИА Новости, 09.08.2022
В Татарстане четверо рабочих отравились газом в канализационном люке
Рабочие отравились газом в канализационном люке в Нижнекамском районе Татарстана, трое из них погибли, сообщает главное управление МЧС России по республике. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:33
2022-08-09T14:59
происшествия
нижнекамский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Рабочие отравились газом в канализационном люке в Нижнекамском районе Татарстана, трое из них погибли, сообщает главное управление МЧС России по республике.По информации МЧС, в 08.53 поступило сообщение, что в селе Каенлы Нижнекамского района трое или четверо рабочих спустились в канализационный люк и получили отравление газом.Как уточнили в следственном управлении СК РФ по Татарстану, по факту отравления возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".Позже появилось сообщение Минсздрава республики о том, что один из пострадавших умер в больнице.По предварительным данным, трое сотрудников коммунальной организации занимались чисткой канализационного колодца и один за другим потеряли сознание. Им попытался помочь местный житель, но упал в колодец. В дальнейшем пострадавших подняли на поверхность сотрудники экстренных служб. Предположительно, во время проведения работ,специалисты были без средств защиты и отравились сероводородом.
https://ria.ru/20220808/rabochie-1807937147.html
нижнекамский район
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происшествия, нижнекамский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:33 09.08.2022 (обновлено: 14:59 09.08.2022)
 
В Татарстане четверо рабочих отравились газом в канализационном люке

Четверо рабочих отравились газом в канализационном люке в Татарстане, три человека погибли

© Flickr / mylisaКанализационный люк
Канализационный люк - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Flickr / mylisa
Канализационный люк. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Рабочие отравились газом в канализационном люке в Нижнекамском районе Татарстана, трое из них погибли, сообщает главное управление МЧС России по республике.
По информации МЧС, в 08.53 поступило сообщение, что в селе Каенлы Нижнекамского района трое или четверо рабочих спустились в канализационный люк и получили отравление газом.
"В 10.36 спасатели извлекли четырех мужчин - двоих погибших, двоих пострадавших. Пострадавших доставили в центральную районную больницу Нижнекамска", - говорится в сообщении.
Как уточнили в следственном управлении СК РФ по Татарстану, по факту отравления возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Позже появилось сообщение Минсздрава республики о том, что один из пострадавших умер в больнице.
По предварительным данным, трое сотрудников коммунальной организации занимались чисткой канализационного колодца и один за другим потеряли сознание. Им попытался помочь местный житель, но упал в колодец. В дальнейшем пострадавших подняли на поверхность сотрудники экстренных служб. Предположительно, во время проведения работ,специалисты были без средств защиты и отравились сероводородом.
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ПроисшествияНижнекамский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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