https://ria.ru/20220809/rabochie-1808247452.html

В Татарстане четверо рабочих отравились газом в канализационном люке

В Татарстане четверо рабочих отравились газом в канализационном люке - РИА Новости, 09.08.2022

В Татарстане четверо рабочих отравились газом в канализационном люке

Рабочие отравились газом в канализационном люке в Нижнекамском районе Татарстана, трое из них погибли, сообщает главное управление МЧС России по республике. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:33

2022-08-09T11:33

2022-08-09T14:59

происшествия

нижнекамский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Рабочие отравились газом в канализационном люке в Нижнекамском районе Татарстана, трое из них погибли, сообщает главное управление МЧС России по республике.По информации МЧС, в 08.53 поступило сообщение, что в селе Каенлы Нижнекамского района трое или четверо рабочих спустились в канализационный люк и получили отравление газом.Как уточнили в следственном управлении СК РФ по Татарстану, по факту отравления возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".Позже появилось сообщение Минсздрава республики о том, что один из пострадавших умер в больнице.По предварительным данным, трое сотрудников коммунальной организации занимались чисткой канализационного колодца и один за другим потеряли сознание. Им попытался помочь местный житель, но упал в колодец. В дальнейшем пострадавших подняли на поверхность сотрудники экстренных служб. Предположительно, во время проведения работ,специалисты были без средств защиты и отравились сероводородом.

https://ria.ru/20220808/rabochie-1807937147.html

нижнекамский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижнекамский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)