https://ria.ru/20220809/putin-1808314967.html

Путин призвал врио главы Кировской области не замалчивать проблемы региона

Путин призвал врио главы Кировской области не замалчивать проблемы региона - РИА Новости, 09.08.2022

Путин призвал врио главы Кировской области не замалчивать проблемы региона

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым призвал решать острые проблемы региона. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:24

2022-08-09T14:24

2022-08-09T16:34

политика

россия

кировская область

владимир путин

александр соколов (врио губернатора кировской области)

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым призвал решать острые проблемы региона."Это, конечно, не в последнюю очередь монопрофильные муниципальные образования, так называемые моногорода. Их всего 11 в области, и четыре из них находятся в такой ситуации, которая требует того, чтобы ими заниматься на постоянной основе", — отметил глава государства.По его словам, речь также идет о проблеме низких доходов граждан и высоком уровне алкоголизма среди населения.При этом он рекомендовал главе области решать назревшие проблемы не в одиночку, а при активном взаимодействии с федеральными органами власти.

https://realty.ria.ru/20220809/kirov-1808328936.html

https://realty.ria.ru/20220809/sokolov-1808318414.html

россия

кировская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, россия, кировская область, владимир путин, александр соколов (врио губернатора кировской области)