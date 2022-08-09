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Путин призвал врио главы Кировской области не замалчивать проблемы региона - РИА Новости, 09.08.2022
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Путин призвал врио главы Кировской области не замалчивать проблемы региона
Путин призвал врио главы Кировской области не замалчивать проблемы региона - РИА Новости, 09.08.2022
Путин призвал врио главы Кировской области не замалчивать проблемы региона
Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым призвал решать острые проблемы региона. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:24
2022-08-09T16:34
политика
россия
кировская область
владимир путин
александр соколов (врио губернатора кировской области)
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым призвал решать острые проблемы региона."Это, конечно, не в последнюю очередь монопрофильные муниципальные образования, так называемые моногорода. Их всего 11 в области, и четыре из них находятся в такой ситуации, которая требует того, чтобы ими заниматься на постоянной основе", — отметил глава государства.По его словам, речь также идет о проблеме низких доходов граждан и высоком уровне алкоголизма среди населения.При этом он рекомендовал главе области решать назревшие проблемы не в одиночку, а при активном взаимодействии с федеральными органами власти.
https://realty.ria.ru/20220809/kirov-1808328936.html
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политика, россия, кировская область, владимир путин, александр соколов (врио губернатора кировской области)
14:24 09.08.2022 (обновлено: 16:34 09.08.2022)
 
Путин призвал врио главы Кировской области не замалчивать проблемы региона

Путин призвал врио главы Кировской области Соколова не замалчивать острые проблемы региона

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым призвал решать острые проблемы региона.
"Это, конечно, не в последнюю очередь монопрофильные муниципальные образования, так называемые моногорода. Их всего 11 в области, и четыре из них находятся в такой ситуации, которая требует того, чтобы ими заниматься на постоянной основе", — отметил глава государства.
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По его словам, речь также идет о проблеме низких доходов граждан и высоком уровне алкоголизма среди населения.
"Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание", — подчеркнул Путин.
При этом он рекомендовал главе области решать назревшие проблемы не в одиночку, а при активном взаимодействии с федеральными органами власти.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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ПолитикаРоссияКировская областьВладимир ПутинАлександр Соколов (врио губернатора Кировской области)
 
 
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