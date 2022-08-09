https://ria.ru/20220809/putin-1808314967.html
Путин призвал врио главы Кировской области не замалчивать проблемы региона
Путин призвал врио главы Кировской области не замалчивать проблемы региона - РИА Новости, 09.08.2022
Путин призвал врио главы Кировской области не замалчивать проблемы региона
Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым призвал решать острые проблемы региона. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:24
2022-08-09T14:24
2022-08-09T16:34
политика
россия
кировская область
владимир путин
александр соколов (врио губернатора кировской области)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808336845_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_12179a4c6ead8293cebc52a44a3b0a8d.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым призвал решать острые проблемы региона."Это, конечно, не в последнюю очередь монопрофильные муниципальные образования, так называемые моногорода. Их всего 11 в области, и четыре из них находятся в такой ситуации, которая требует того, чтобы ими заниматься на постоянной основе", — отметил глава государства.По его словам, речь также идет о проблеме низких доходов граждан и высоком уровне алкоголизма среди населения.При этом он рекомендовал главе области решать назревшие проблемы не в одиночку, а при активном взаимодействии с федеральными органами власти.
https://realty.ria.ru/20220809/kirov-1808328936.html
https://realty.ria.ru/20220809/sokolov-1808318414.html
россия
кировская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808336845_411:0:3142:2048_1920x0_80_0_0_3393f0f5645b2137a5b5f65bca8cd99f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, кировская область, владимир путин, александр соколов (врио губернатора кировской области)
14:24 09.08.2022 (обновлено: 16:34 09.08.2022)
Путин призвал врио главы Кировской области не замалчивать проблемы региона
Путин призвал врио главы Кировской области Соколова не замалчивать острые проблемы региона
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым призвал решать острые проблемы региона.
"Это, конечно, не в последнюю очередь монопрофильные муниципальные образования, так называемые моногорода. Их всего 11 в области, и четыре из них находятся в такой ситуации, которая требует того, чтобы ими заниматься на постоянной основе", — отметил глава государства.
По его словам, речь также идет о проблеме низких доходов граждан и высоком уровне алкоголизма среди населения.
"Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание", — подчеркнул Путин.
При этом он рекомендовал главе области решать назревшие проблемы не в одиночку, а при активном взаимодействии с федеральными органами власти.