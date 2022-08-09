https://ria.ru/20220809/putin-1808270027.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Израиля
Путин провел телефонный разговор с президентом Израиля - РИА Новости, 09.08.2022
Путин провел телефонный разговор с президентом Израиля
Президент России Владимир Путин провел во вторник телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:31
2022-08-09T12:31
2022-08-09T12:32
израиль
в мире
цены на нефть
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел во вторник телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Был телефонный разговор с президентом Израиля Герцогом у президента Путина", - сказал он журналистам.Армия Израиля в минувшую пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучали сигналы воздушной тревоги.
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израиль, в мире, цены на нефть, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
12:31 09.08.2022 (обновлено: 12:32 09.08.2022)
Путин провел телефонный разговор с президентом Израиля
Песков: Путин провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом