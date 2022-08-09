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У дипмиссий России в Японии начались акции протеста ультраправых - РИА Новости, 09.08.2022
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У дипмиссий России в Японии начались акции протеста ультраправых
У дипмиссий России в Японии начались акции протеста ультраправых - РИА Новости, 09.08.2022
У дипмиссий России в Японии начались акции протеста ультраправых
Ультраправые организации проводят акции протеста у дипломатических миссий Российской Федерации в Японии в 77-ю годовщину вступления СССР в войну против Японии,... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T06:46
2022-08-09T07:00
в мире
япония
ссср
россия
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ОСАКА, 9 авг — РИА Новости. Ультраправые организации проводят акции протеста у дипломатических миссий Российской Федерации в Японии в 77-ю годовщину вступления СССР в войну против Японии, передает корреспондент РИА Новости.Представители различных ультраправых организаций на автобусах, микроавтобусах и легковых автомобилях черного, серого и белого цветов объезжают улицы квартала, в котором находится российское генконсульство в Осаке, и выкрикивают лозунги с требованием вернуть "северные территории", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.На улицах, ведущих непосредственно к российской дипмиссии, выставлены ограждения и стоят сотрудники правоохранительных органов, которые не дают автомобилям организаций подъехать к воротам.В ходе акции протеста представители организаций также зачитали перед воротами консульства текст с требованием возврата островов.Аналогичная акция протеста также проходит рядом с дипмиссией в Токио.Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Токио и генконсульстве в Осаке, работа дипмиссий ведется в нормальном режиме.Японские ультраправые организации, как правило, приурочивают свои выступления к так называемому Дню северных территорий, как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, 7 февраля и, годовщине вступления СССР в войну против Японии 9 августа.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20220806/khirosima-1807780644.html
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в мире, япония, ссср, россия
06:46 09.08.2022 (обновлено: 07:00 09.08.2022)
 
У дипмиссий России в Японии начались акции протеста ультраправых

Ультраправые начали акции у дипмиссий России в годовщину вступления СССР в войну с Японией

© AP Photo / Shizuo KambayashiЗдание посольства России в Токио, Япония
Здание посольства России в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Здание посольства России в Токио, Япония. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОСАКА, 9 авг — РИА Новости. Ультраправые организации проводят акции протеста у дипломатических миссий Российской Федерации в Японии в 77-ю годовщину вступления СССР в войну против Японии, передает корреспондент РИА Новости.
Представители различных ультраправых организаций на автобусах, микроавтобусах и легковых автомобилях черного, серого и белого цветов объезжают улицы квартала, в котором находится российское генконсульство в Осаке, и выкрикивают лозунги с требованием вернуть "северные территории", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
На улицах, ведущих непосредственно к российской дипмиссии, выставлены ограждения и стоят сотрудники правоохранительных органов, которые не дают автомобилям организаций подъехать к воротам.
"Северные территории являются японской территорией. Верните северные территории – острова Хабомаи, Шикотак, Кунашир и Итуруп!" — раздается из динамиков автомобилей.
В ходе акции протеста представители организаций также зачитали перед воротами консульства текст с требованием возврата островов.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 21:02
Полянский указал генсеку ООН, что тот не упомянул, кто бомбил Хиросиму
Аналогичная акция протеста также проходит рядом с дипмиссией в Токио.
Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Токио и генконсульстве в Осаке, работа дипмиссий ведется в нормальном режиме.
Японские ультраправые организации, как правило, приурочивают свои выступления к так называемому Дню северных территорий, как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, 7 февраля и, годовщине вступления СССР в войну против Японии 9 августа.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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