https://ria.ru/20220809/profitsit-1808415299.html

СМИ: Тайвань не сохранит торговый профицит без помощи Китая и Гонконга

СМИ: Тайвань не сохранит торговый профицит без помощи Китая и Гонконга - РИА Новости, 09.08.2022

СМИ: Тайвань не сохранит торговый профицит без помощи Китая и Гонконга

Тайвань не сможет сохранять положительное сальдо торгового баланса без поддержки материкового Китая и Гонконга, если бы не они, то остров уже на протяжении 10... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T19:19

2022-08-09T19:19

2022-08-09T19:19

экономика

нэнси пелоси

тайвань

гонконг

китай

министерство коммерции кнр

визит пелоси на тайвань

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ПЕКИН, 9 авг - РИА Новости. Тайвань не сможет сохранять положительное сальдо торгового баланса без поддержки материкового Китая и Гонконга, если бы не они, то остров уже на протяжении 10 лет находился бы в состоянии дефицита торгового баланса, пишет китайская газета "Хуаньцю шибао".Проанализировав данные, опубликованные в разное время различными компетентными органами Тайваня, авторы статьи пришли к выводу - заслуга в том, что на протяжении последних 10 лет Тайвань сохранял положительное сальдо торгового баланса в основном принадлежит поддержке материкового Китая и Гонконга. "Если бы не материк и Гонконг, то начиная с 2012 года сальдо торгового баланса Тайваня было бы отрицательным, причем масштабы его были бы огромны", - пишут авторы статьи.В качестве примера они приводят 2021 год, когда годовое положительное сальдо торгового баланса Тайваня составило 64,88 миллиарда долларов, при этом положительное сальдо торговли острова с материком и Гонконгом составило 104,69 миллиарда долларов. "Если вычесть этот показатель, то годовой дефицит торгового баланса Тайваня мог достигнуть 39,8 миллиарда долларов США", - отмечается в статье.Согласно последней статистике, объем экспорта и импорта Тайваня в первые 7 месяцев 2022 года составил 547,4 миллиарда долларов, при этом экспорт составил 289,97 миллиарда долларов, из них 39% пришлись на материковый Китай и Гонконг, в которые Тайвань поставил продукцию на сумму 113,1 миллиарда долларов, отмечают авторы статьи."Доля экспорта в ВВП Тайваня постоянно растет, экспорт всегда был важной движущей силой тайваньского ВВП, соответственно, важность профицита торговли острова с материком и Гонконгом очень велика", - говорится в статье.На прошлой неделе министерство коммерции Китая сообщило, что приостанавливает экспорт природного песка на Тайвань, а главное таможенное управление сообщило о приостановке ввоза с Тайваня цитрусовых, в том числе грейпфрутов, лимонов и апельсинов, а также некоторых морепродуктов, включая охлажденную рыбу-саблю и замороженную ставриду. Днем ранее китайская таможня приостановила импорт в материковый Китай более 3 тысяч наименований продукции более чем 100 продовольственных компаний Тайваня, включая продукцию сельского хозяйства, рыбную продукцию, сладости, напитки. Эти меры были приняты в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220809/tayvan-1808359831.html

https://ria.ru/20220809/tayvan-1808337103.html

тайвань

гонконг

китай

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экономика, нэнси пелоси, тайвань, гонконг, китай, министерство коммерции кнр, визит пелоси на тайвань