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Профицит внешней торговли России вырос в 2,5 раза

Профицит внешней торговли России вырос в 2,5 раза - РИА Новости, 09.08.2022

Профицит внешней торговли России вырос в 2,5 раза

Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в январе-июле выросло в 2,5 раза в годовом выражении и составило 192,4 миллиарда долларов,... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T16:23

2022-08-09T16:23

2022-08-09T16:23

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в январе-июле выросло в 2,5 раза в годовом выражении и составило 192,4 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ РФ."Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объема экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта", - отмечает ЦБ.

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россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)