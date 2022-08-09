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Профицит внешней торговли России вырос в 2,5 раза
Профицит внешней торговли России вырос в 2,5 раза - РИА Новости, 09.08.2022
Профицит внешней торговли России вырос в 2,5 раза
Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в январе-июле выросло в 2,5 раза в годовом выражении и составило 192,4 миллиарда долларов,... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:23
2022-08-09T16:23
2022-08-09T16:23
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в январе-июле выросло в 2,5 раза в годовом выражении и составило 192,4 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ РФ."Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объема экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта", - отмечает ЦБ.
https://ria.ru/20220809/ukaz-1808339742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Профицит внешней торговли России вырос в 2,5 раза
Профицит внешней торговли России вырос в 2,5 раза до 192,4 миллиардов долларов