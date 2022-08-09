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Профицит внешней торговли России вырос в 2,5 раза - РИА Новости, 09.08.2022
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Профицит внешней торговли России вырос в 2,5 раза
Профицит внешней торговли России вырос в 2,5 раза - РИА Новости, 09.08.2022
Профицит внешней торговли России вырос в 2,5 раза
Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в январе-июле выросло в 2,5 раза в годовом выражении и составило 192,4 миллиарда долларов,... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:23
2022-08-09T16:23
экономика
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в январе-июле выросло в 2,5 раза в годовом выражении и составило 192,4 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ РФ."Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объема экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта", - отмечает ЦБ.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
16:23 09.08.2022
 
Профицит внешней торговли России вырос в 2,5 раза

Профицит внешней торговли России вырос в 2,5 раза до 192,4 миллиардов долларов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в январе-июле выросло в 2,5 раза в годовом выражении и составило 192,4 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ РФ.
"Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объема экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта", - отмечает ЦБ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 15:22
В ЦБ прокомментировали указ Путина о "токсичных валютах"
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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