https://ria.ru/20220809/prodovolstvie-1808450925.html
Два судна с продовольствием вышли из Черноморска в Либерию и Турцию
Два судна с продовольствием вышли из Черноморска в Либерию и Турцию - РИА Новости, 09.08.2022
Два судна с продовольствием вышли из Черноморска в Либерию и Турцию
Еще два сухогруза с кукурузой и мукой покинули украинский порт Черноморск и отправились в Либерию и Турцию, сообщил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T21:34
2022-08-09T21:34
2022-08-09T23:08
специальная военная операция на украине
черноморск
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россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Еще два сухогруза с кукурузой и мукой покинули украинский порт Черноморск и отправились в Либерию и Турцию, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" 9 августа из порта Черноморск осуществлен выход сухогрузов "Оушен Лион" (Либерия, груз — кукуруза) и "Рахми Яджи" (Турция, груз — мука)", — заявил генерал.По его словам, всего с начала августа из украинских портов вышли 12 судов и вывезли в общей сложности 375 тысяч тонн продовольствия, в том числе: 307 831 тонна кукурузы, шесть тысяч тонн подсолнечного масла, 50 300 тонн муки и 11 тысяч тонн сои.Мизинцев также предупредил, что вдоль побережья причерноморских стран сохраняется опасность от дрейфа сорванных с якоря украинских мин."В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 59 иностранных судов из 14 государств", — добавил он.Ранее во вторник Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что два судна с общим объемом груза 70 тысяч тонн вышли из Одесской области и направились в сторону Турции и Южной Кореи.Поставки украинской сельхозпродукции по морю стали возможны после того, как Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля подписали пакет из двух документов. Первый содержит обязательства ООН по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй устанавливает предложенный Москвой алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.Как отметили заместитель Генерального секретаря ООН Вера Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
https://ria.ru/20220809/zerno-1808386332.html
https://ria.ru/20220808/zerno-1808178297.html
https://ria.ru/20220808/oon-1808182246.html
https://ria.ru/20220805/ekonomika-1807562101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черноморск, либерия, турция, в мире, украина, оон, россия
21:34 09.08.2022 (обновлено: 23:08 09.08.2022)
Два судна с продовольствием вышли из Черноморска в Либерию и Турцию
Минобороны: два судна с кукурузой и мукой отправились из Черноморска в Либерию и Турцию
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Еще два сухогруза с кукурузой и мукой покинули украинский порт Черноморск и отправились в Либерию и Турцию, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
"В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" 9 августа из порта Черноморск осуществлен выход сухогрузов "Оушен Лион" (Либерия, груз — кукуруза) и "Рахми Яджи" (Турция
, груз — мука)", — заявил генерал.
По его словам, всего с начала августа из украинских портов вышли 12 судов и вывезли в общей сложности 375 тысяч тонн продовольствия, в том числе: 307 831 тонна кукурузы, шесть тысяч тонн подсолнечного масла, 50 300 тонн муки и 11 тысяч тонн сои.
Мизинцев также предупредил, что вдоль побережья причерноморских стран сохраняется опасность от дрейфа сорванных с якоря украинских мин.
"В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 59 иностранных судов из 14 государств", — добавил он.
Ранее во вторник Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что два судна с общим объемом груза 70 тысяч тонн вышли из Одесской области и направились в сторону Турции и Южной Кореи.
Поставки украинской сельхозпродукции по морю стали возможны после того, как Россия, Украина, Турция и ООН
22 июля подписали пакет из двух документов. Первый содержит обязательства ООН по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй устанавливает предложенный Москвой алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.
Как отметили заместитель Генерального секретаря ООН Вера Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.