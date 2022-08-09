Рейтинг@Mail.ru
Два судна с продовольствием вышли из Черноморска в Либерию и Турцию - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/prodovolstvie-1808450925.html
Два судна с продовольствием вышли из Черноморска в Либерию и Турцию
Два судна с продовольствием вышли из Черноморска в Либерию и Турцию - РИА Новости, 09.08.2022
Два судна с продовольствием вышли из Черноморска в Либерию и Турцию
Еще два сухогруза с кукурузой и мукой покинули украинский порт Черноморск и отправились в Либерию и Турцию, сообщил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T21:34
2022-08-09T23:08
специальная военная операция на украине
черноморск
либерия
турция
в мире
украина
оон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806326609_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_3e0309ebf48983486b913ac9c65c765d.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Еще два сухогруза с кукурузой и мукой покинули украинский порт Черноморск и отправились в Либерию и Турцию, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" 9 августа из порта Черноморск осуществлен выход сухогрузов "Оушен Лион" (Либерия, груз — кукуруза) и "Рахми Яджи" (Турция, груз — мука)", — заявил генерал.По его словам, всего с начала августа из украинских портов вышли 12 судов и вывезли в общей сложности 375 тысяч тонн продовольствия, в том числе: 307 831 тонна кукурузы, шесть тысяч тонн подсолнечного масла, 50 300 тонн муки и 11 тысяч тонн сои.Мизинцев также предупредил, что вдоль побережья причерноморских стран сохраняется опасность от дрейфа сорванных с якоря украинских мин."В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 59 иностранных судов из 14 государств", — добавил он.Ранее во вторник Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что два судна с общим объемом груза 70 тысяч тонн вышли из Одесской области и направились в сторону Турции и Южной Кореи.Поставки украинской сельхозпродукции по морю стали возможны после того, как Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля подписали пакет из двух документов. Первый содержит обязательства ООН по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй устанавливает предложенный Москвой алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.Как отметили заместитель Генерального секретаря ООН Вера Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
https://ria.ru/20220809/zerno-1808386332.html
https://ria.ru/20220808/zerno-1808178297.html
https://ria.ru/20220808/oon-1808182246.html
https://ria.ru/20220805/ekonomika-1807562101.html
черноморск
либерия
турция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806326609_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_db8f727202cac881d06d4d83e86e37ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черноморск, либерия, турция, в мире, украина, оон, россия
21:34 09.08.2022 (обновлено: 23:08 09.08.2022)
 
Два судна с продовольствием вышли из Черноморска в Либерию и Турцию

Минобороны: два судна с кукурузой и мукой отправились из Черноморска в Либерию и Турцию

© AP Photo / David GoldmanСухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / David Goldman
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Еще два сухогруза с кукурузой и мукой покинули украинский порт Черноморск и отправились в Либерию и Турцию, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
"В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" 9 августа из порта Черноморск осуществлен выход сухогрузов "Оушен Лион" (Либерия, груз — кукуруза) и "Рахми Яджи" (Турция, груз — мука)", — заявил генерал.
Сбор урожая зерновых в Волновахском районе Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 18:01
Польские дилеры обогащаются на украинском зерне, заявил эксперт
По его словам, всего с начала августа из украинских портов вышли 12 судов и вывезли в общей сложности 375 тысяч тонн продовольствия, в том числе: 307 831 тонна кукурузы, шесть тысяч тонн подсолнечного масла, 50 300 тонн муки и 11 тысяч тонн сои.
Мизинцев также предупредил, что вдоль побережья причерноморских стран сохраняется опасность от дрейфа сорванных с якоря украинских мин.
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 21:33
В Ливане покупатель отказался от украинского зерна
"В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 59 иностранных судов из 14 государств", — добавил он.
Ранее во вторник Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что два судна с общим объемом груза 70 тысяч тонн вышли из Одесской области и направились в сторону Турции и Южной Кореи.
Сбор урожая зерна
8 августа, 22:05
ООН: организация не участвует в решениях стран по закупкам зерна на Украине
Поставки украинской сельхозпродукции по морю стали возможны после того, как Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля подписали пакет из двух документов. Первый содержит обязательства ООН по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй устанавливает предложенный Москвой алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.
Как отметили заместитель Генерального секретаря ООН Вера Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
Уборка урожая пшеницы в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 16:44
Рекорд отменяется. Россия может снизить экспорт зерна
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерноморскЛиберияТурцияВ миреУкраинаООНРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала