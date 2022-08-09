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Два судна с продовольствием вышли из Черноморска в Либерию и Турцию

Два судна с продовольствием вышли из Черноморска в Либерию и Турцию - РИА Новости, 09.08.2022

Два судна с продовольствием вышли из Черноморска в Либерию и Турцию

Еще два сухогруза с кукурузой и мукой покинули украинский порт Черноморск и отправились в Либерию и Турцию, сообщил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T21:34

2022-08-09T21:34

2022-08-09T23:08

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Еще два сухогруза с кукурузой и мукой покинули украинский порт Черноморск и отправились в Либерию и Турцию, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" 9 августа из порта Черноморск осуществлен выход сухогрузов "Оушен Лион" (Либерия, груз — кукуруза) и "Рахми Яджи" (Турция, груз — мука)", — заявил генерал.По его словам, всего с начала августа из украинских портов вышли 12 судов и вывезли в общей сложности 375 тысяч тонн продовольствия, в том числе: 307 831 тонна кукурузы, шесть тысяч тонн подсолнечного масла, 50 300 тонн муки и 11 тысяч тонн сои.Мизинцев также предупредил, что вдоль побережья причерноморских стран сохраняется опасность от дрейфа сорванных с якоря украинских мин."В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 59 иностранных судов из 14 государств", — добавил он.Ранее во вторник Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что два судна с общим объемом груза 70 тысяч тонн вышли из Одесской области и направились в сторону Турции и Южной Кореи.Поставки украинской сельхозпродукции по морю стали возможны после того, как Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля подписали пакет из двух документов. Первый содержит обязательства ООН по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй устанавливает предложенный Москвой алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.Как отметили заместитель Генерального секретаря ООН Вера Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.

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https://ria.ru/20220808/zerno-1808178297.html

https://ria.ru/20220808/oon-1808182246.html

https://ria.ru/20220805/ekonomika-1807562101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

черноморск, либерия, турция, в мире, украина, оон, россия