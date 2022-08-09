https://ria.ru/20220809/prigozhin-1808286490.html

Пригожин опроверг информацию об отмене концертов Валерии

Пригожин опроверг информацию об отмене концертов Валерии - РИА Новости, 09.08.2022

Пригожин опроверг информацию об отмене концертов Валерии

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг информацию о болезни своей супруги певицы Валерии и отмене ее концертов, заявив, что она здорова и активно... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:14

2022-08-09T13:14

2022-08-09T13:14

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иосиф пригожин

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг информацию о болезни своей супруги певицы Валерии и отмене ее концертов, заявив, что она здорова и активно занимается творческой деятельностью.Также он отметил, что на данный момент Валерия и ее сын Артемий работают над созданием нового музыкального клипа.Ранее ряд СМИ сообщил, что из-за проблем со здоровьем певице пришлось отказаться от запланированных на юге России концертов.На днях Юлия Высоцкая заявила, что заболела коронавирусом, поэтому ей пришлось отменить все свои спектакли.

https://ria.ru/20220808/otezd-1808013606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), шоу-бизнес