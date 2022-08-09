https://ria.ru/20220809/prigozhin-1808286490.html
Пригожин опроверг информацию об отмене концертов Валерии
Пригожин опроверг информацию об отмене концертов Валерии - РИА Новости, 09.08.2022
Пригожин опроверг информацию об отмене концертов Валерии
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг информацию о болезни своей супруги певицы Валерии и отмене ее концертов, заявив, что она здорова и активно... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:14
2022-08-09T13:14
2022-08-09T13:14
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг информацию о болезни своей супруги певицы Валерии и отмене ее концертов, заявив, что она здорова и активно занимается творческой деятельностью.Также он отметил, что на данный момент Валерия и ее сын Артемий работают над созданием нового музыкального клипа.Ранее ряд СМИ сообщил, что из-за проблем со здоровьем певице пришлось отказаться от запланированных на юге России концертов.На днях Юлия Высоцкая заявила, что заболела коронавирусом, поэтому ей пришлось отменить все свои спектакли.
https://ria.ru/20220808/otezd-1808013606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), шоу-бизнес
Пригожин опроверг информацию об отмене концертов Валерии
Иосиф Пригожин опроверг информацию об отмене концертов и болезни певицы Валерии
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг информацию о болезни своей супруги певицы Валерии и отмене ее концертов, заявив, что она здорова и активно занимается творческой деятельностью.
"Это было давно, почему это сейчас продолжается, непонятно. Это было в июне, она переболела ковидом, не могла давать концерты, у нее был "омикрон". А сейчас нормально, уже выздоровела", – сказал Пригожин РИА Новости.
Также он отметил, что на данный момент Валерия и ее сын Артемий работают над созданием нового музыкального клипа.
Ранее ряд СМИ сообщил, что из-за проблем со здоровьем певице пришлось отказаться от запланированных на юге России концертов.
На днях Юлия Высоцкая заявила
, что заболела коронавирусом, поэтому ей пришлось отменить все свои спектакли.